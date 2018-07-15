Благодаря ему не началась война

Станислав Евграфович Петров, подполковник–инженер заместитель начальника отдела боевых алгоритмов и программ. Находясь на боевом дежурстве в качестве руководителя центрального командного пункта в подмосковной ракетной части управляющей системой предупреждения о ракетном нападении получает 100% достоверную информацию от систем о запуске ракеты с ядерным зарядом с территории США. В течении нескольких минут приходит информация о запуске ещё нескольких ракет. Запускается проверка работоспособности системы раннего предупреждения, несколько десятков проверок завершаются положительно — сбоя и неисправностей в системе не выявлено, все узлы работают штатно.

Станислав Евграфович нарушает Устав, должностную инструкцию и совершает акт неповиновения, действия его подпадают под угрозу военного трибунала. Он отключает систему тревоги и не допускает выдачи ложной информации на КП СПРН. Информация не доходит до руководителя страны, который с вероятностью 99,9%, как человек не склонный к рефлексиям отдаст приказ о масштабном ответном ядерном ударе.

Сработала интуиция, как позднее он рассказывал: два аргумента было. Во–первых, ракетные нападения с одной базы не начинаются, взлетают со всех сразу. Во–вторых, компьютер по определению — дурак. Мало ли что он может за пуск принять.

Система сообщила что все запуски американцы осуществили с одной единственной базы, а не с разных. К тому же, ни одной ракеты не было запущено с американских подводных лодок, расположенных в непосредственной близости от берегов СССР. Оперативно, следующим шагом, запрашивает специалистов по визуальному контакту и сеть надгоризонтальной радиолокации — ответ отрицательный — ничего не видим.

Петров оказался прав – расследование в течении года показало, что сложились воедино несколько маловероятных обстоятельств и оптика спутников–наблюдателей приняла солнечные блики на поверхности высоких облаков за ракетные шлейфы. Благодаря нарушению Устава сорокачетырехлетним подполковником атака советских ядерных сил на США, означавшая неизбежный конец человечества, 26 сентября 1983 года не состоялась.

На следующий день была комиссия, на радостях обещали наградить и погоны новые, но остыв передумали и сослались на то, что нашли нарушения заполнения боевого журнала. Спустя несколько лет подполковник подал в отставку — события той ночи оказались сильнейшим стрессом.

История оставалась засекреченной десять лет после чего была раскрыта в 1993 году. Забытого полковника вспомнили, в благодарность за ту ночь недавно ему бесплатно провели телефон в квартиру в подмосковном Фрязине. В 2006 году в штаб–квартире ООН Станиславу Евграфовичу вручили бейсболку, а однажды денежный перевод на 500 долларов прислал актер Кевин Костнер.

Помнит мир заслуги этого человека, спасшего от неминуемой смерти всё население Земли, и щедро благодарит его.