Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко

Благодарю, Владимир Владимирович!

Мне 41 год, я видел как хоронят Брежнева, Андропова, Черненко.

Я видел как рушилась величайшая страна в мире, а на её обломках пьяное уёжище плясало канкан под вежливые аплодисменты "прогрессивного, свободного" мира.

Откровенно говоря, я думал, что моей Родине наступил тот самый необратимый и конкретный кирдык, который, как известно, не лечится. Я помню,как стоял часами в магазинных очередях,чтобы купить хлеб. Я помню пустые прилавки в магазинах с банками просроченной морской капусты. Я питался одной картошкой в 94 году,потому,что будучи студентом,больше ничего себе не мог позволить.Я помню 98 год,когда в течение одного дня все деньги превратились в бумагу. Я ходил в малину к бандитам,замаскированным под охранное агенство. Один мой знакомый в то время спросил меня: "Ты чем занимаешься,торгуешь,или воруешь?" На мой ответ,что я лечу людей, посмотрел на меня,как на идиота.

А потом пришёл (или его поставили, я не конспиролог, не знаю) Путин. И кое как, не быстро, тяжело, даже пожалуй мучительно, страна начала выходить из комы.

Понятно, до выздоровления России как до луны пешком, но то, что Россия не повторила судьбу Югославии или Чехословакии, - уже самое настоящее ЧУДО.

И мне кажется, что Путин, которого есть за что ругать и даже ненавидеть, имел к этому самое непосредственное отношение, ведь в нашей стране роль лидера всегда была одной из важнейших в деле развития государства.

Путин - лидер. Возможно не лучший из лидеров нашей страны, если верить учебникам истории. Возможно он олицетворяет не столько российский народ, сколько отдельный его класс - государственный аппарат (силовиков и бюрократию). Совершенно точно, Путин не идеал (таковых в природе вообще не существует).

Но за что я могу поручиться, так это за то, что Путин - лучший из всех руководителей страны, которых я застал. Более того, на данный момент это один из сильнейших государственных лидеров в мире.

Мы стали ездить за рубеж, покупать машины и квартиры (пусть в кредит и ипотеку, но мы можем себе это позволить);

Мы стали обеспечивать себя продуктами, хотя бы на 60 - 70%. Те кто застал "продуктовые наборы", ножки Буша и гуманитарную помощь, меня поймут;

Мы перестали стыдиться что мы русские и вспомнили, что мы великий и древний народ. Народ - победитель и народ покоритель;

Мы заново научились торговать, воевать, строить и производить.

Есть ли в этом заслуга Путина?

Я думаю что есть. И осуждая его за кумовство, просчёты во внутренней политике, нерешённую проблему коррупции, невыполненные обещания и т.д., я благодарен ему за то, что он помог оттащить Россию от края пропасти, за которой только кровь, смерть и конец русской цивилизации.