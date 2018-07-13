Как Сталин освободил рубль от доллара. Сталинский план создания общего «недолларового» рынка

Реформа 1947 года

Советская денежная система выдержала испытание войной. Так, денежная масса в Германии за годы войны возросла в 6 раз (хотя немцы свозили к себе товары со всей Европы и значительной части СССР); в Италии – в 10 раз; в Японии – в 11 раз. В СССР же денежная масса за годы войны увеличилась только в 3,8 раза.

Однако Великая Отечественная война породила ряд отрицательных явлений, которые необходимо было устранить. Во-первых, появилось несоответствие между количеством денег и потребностями товарооборота. Существовал излишек денег. Во-вторых, появилось несколько родов цен – пайковые, коммерческие и рыночные. Это подрывало значение денежной зарплаты и денежных доходов колхозников по трудодням. В-третьих, крупные денежные суммы осели у спекулянтов. Причём разница в ценах по-прежнему давала им возможность обогащаться за счёт населения. Это подрывало социальную справедливость в стране.

Государство сразу после завершения войны провело ряд мероприятий направленных на укрепление денежной системы и рост благосостояния населения. Покупательный спрос населения увеличивался путём увеличения фондов заработной платы и снижением платежей в финансовую систему. Так, с августа 1945 года начали отменять военный налог с рабочих и служащих. Окончательно налог отменили в начале 1946 года. Не проводили больше денежно-вещевые лотереи и снизили размер подписки на новый государственный заем. Весной 1946 года сберкассы начали выплачивать рабочим и служащим компенсацию за неиспользованные во время войны отпуска. Началась послевоенная перестройка промышленности. Произошёл некоторый рост товарного фонда за счёт перестройки промышленности и за счёт сокращения потребления вооруженных сил и реализации трофеев. Для изъятия денег из обращения продолжали развертывание коммерческой торговли. В 1946 году коммерческая торговля приобрела довольно широкий размах: была создана широкая сеть магазинов и ресторанов, расширен ассортимент товаров и снижена их цена. Завершение войны привело к падению цен на колхозных рынках (более чем на треть).

Как Сталин освободил рубль от доллара. Сталинский план создания общего «недолларового» рынкаОднако к концу 1946 года отрицательные явления не были полностью устранены. Поэтому курс на денежную реформу сохранили. К тому же выпуск новых денег и обмен старых денег на новые был необходим для того, чтобы ликвидировать деньги, которые попали за рубеж и улучшить качество денежных знаков.

По свидетельству наркома финансов СССР Арсения Зверева (управлял финансами СССР с 1938 года) впервые Сталин поинтересовался о возможности денежной реформы в конце декабря 1942 года и потребовал представить первые расчёты в начале 1943 года. Поначалу денежную реформу планировали провести в 1946 году. Однако из-за голода, который был вызван засухой и неурожаем в целом ряде советских регионов, начало реформы пришлось отложить. Только 3 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об отмене карточной системы и начале денежной реформы.

Условия денежной реформы были определены в Постановлении Совмина СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 года. Обмен денег проводился по всей территории Советского Союза с 16 по 22 декабря 1947 года, а в отдаленных районах завершился 29 декабря. При перерасчете заработной платы деньги обменивались так, что зарплата оставалась без изменения. Разменная монета размену не подлежала и оставалась в обращении по номиналу. По денежным вкладам в Сбербанке суммы до 3 тыс. рублей также подлежали обмену один к одному; по вкладам от 3 до 10 тыс. рублей сокращение накоплений произвели на одну треть суммы; по вкладам более 10 тыс. рублей изъятию подлежало две трети суммы. Те граждане, которые хранили крупные суммы денег дома, могли обменять по курсу 1 новый рубль к 10 старым. Относительно льготные условия обмена денежных накоплений были установлены для держателей облигаций государственных займов: облигации займа 1947 года переоценке не подлежали; облигации массовых займов меняли на облигации нового займа в соотношении 3:1, облигации свободно реализуемого займа 1938 года обменивали в соотношении 5:1. Денежные средства, которые находились на расчётных и текущих счетах кооперативных организаций и колхозов переоценивались из расчёта 5 старых рублей на 4 новых.

Одновременно правительство отменило карточную систему (раньше других государств-победителей), высокие цены в коммерческой торговле и ввело единые пониженные государственные розничные цены на продовольственные и промышленные товары. Так, на хлеб и муку цены были снижены в среднем на 12 % против действующих пайковых цен; на крупу и макароны – на 10% и т. д.

Таким образом, в СССР были ликвидированы отрицательные последствия войны в области денежной системы. Это позволило перейти к торговле по единым ценам и уменьшить денежную массу в три с лишним раза (с 43,6 до 14 млрд. рублей). В целом реформа была успешной.

К тому же у реформы был социальный аспект. Спекулянтов прижали. Это восстанавливало попранную в годы войны социальную справедливость. На первый взгляд казалось, что пострадали все, ведь у каждого на 15 декабря имелись какие-то деньги на руках. Но обычный рабочий и служащий, живущий на зарплату, у которого к середине месяца оставалось уже не много денег, пострадал только номинально. Он даже без денег не остался, так как уже 16 декабря начали выдавать зарплату новыми деньгами за первую половину месяца, что обычно не делали. Зарплату обычно выдавали помесячно после завершения месяца. Благодаря этой выдаче рабочих и служащих в начале реформы обеспечили новыми деньгами. Обмен 3 тыс. рублей вклада 1:1 удовлетворял подавляющую часть населения, так как люди не имели значительных средств. В расчёте на всё взрослое население средний вклад на сберкнижке не мог быть более 200 рублей. Понятно, что со спекулянтами потеряли часть своих денег «стахановцы», изобретатели и другие немногочисленные группы населения, имевшие сверхприбыли. Но с учётом общего снижения цен, они, не выиграв, всё же пострадали не сильно. Правда, могли быть недовольными те, кто хранил большие суммы денег дома. Это касалось спекулятивных групп населения и часть населения Южного Кавказа и Средней Азии, которые не знали войны и по этой причине имели возможность вести торговлю.

Надо отметить, уникальность сталинской системы, которая смогла изъять из денежного обращения большую часть денег и при этом большинство простых людей не пострадало. При этом весь мир был поражён тем, что всего спустя два года после завершения войны и после неурожая 1946 года основные цены на продовольствие были сохранены на уровне пайковых или даже снижены. То есть почти всё продовольствие было в СССР доступно каждому.

Это для Западного мира было неожиданностью и неожиданностью обидной. Капиталистическую систему буквально вбили в грязь по самые уши. Так, Великобритания, на территории которой четыре года не шла война и которая пострадала в войне неизмеримо меньше, чем СССР, ещё в начале 1950-х годов не могла отменить карточную систему. В это время в бывшей «мастерской мира» шли забастовки шахтёров, которые требовали обеспечить им уровень жизни как у шахтёров СССР.

Как Сталин освободил рубль от доллара

Советский рубль с 1937 года был привязан к американскому доллару. Курс рубля исчислялся к иностранным валютам на основе доллара США. В феврале 1950 года Центральное статистическое управление СССР по срочному заданию И. Сталина пересчитало валютный курс нового рубля. Советские специалисты, ориентируясь на покупательную способность рубля и доллара (сравнивали цены на товары) и вывели цифру 14 рублей за 1 доллар. Ранее (до 1947) года за доллар давали 53 рубля. Однако, по словам главы Минфина Зверева и главы Госплана Сабурова, а также присутствовавших при этом событии, китайского премьера Чжоу Эньлая и руководителя Албании Энвера Ходжи, Сталин 27 февраля перечеркнул эту цифру и написал: «Самое большее - 4 рубля».

Постановление Совета министров СССР от 28 февраля 1950 г. перевело рубль на постоянную золотую основу, привязка к доллару была отменена. Золотое содержание рубля устанавливалось на уровне в 0,222168 грамма чистого золота. С 1 марта 1950 года была установлена покупная цена Госбанка СССР на золото в 4 руб. 45 коп. за 1 грамм чистого золота. Как отметил Сталин, СССР, таким образом, был защищен от доллара. США после войны имели долларовые излишки, которые хотели сбросить на другие страны, переложив свои финансовые проблемы на других. В качестве примера бессрочной финансовой, а значит, и политической зависимости от Западного мира Иосиф Сталин приводил Югославию, где правил Иосип Броз Тито. Югославская валюта была привязана к «корзине» доллара США и английского фунта стерлингов. Сталин фактически предсказал будущее Югославии: « … рано или поздно Запад Югославию «обвалит» экономически и расчленит политически… ». Его пророческие слова сбылись с 1990-е годы.

Впервые национальные деньги были освобождены от американского доллара. По данным Экономического и Социального совета ООН, Европейской и Дальневосточной комиссий ООН (1952-1954 гг.) решение Сталина почти вдвое увеличило эффективность советского экспорта. Причем в тот период - промышленного и наукоёмкого. Это произошло за счёт освобождения от долларовых цен стран-импортеров, занижавших цены на советский экспорт. В свою очередь, это привело к росту производства в большинстве советских отраслей промышленности. Также Советский Союз получил возможность избавиться от импорта технологий США и других стран, которые ориентировались на доллар и ускорить собственное технологическое обновление.

Сталинский план создания общего «недолларового» рынка

Перевод на «сталинский золотой рубль» большей части торговли СССР со странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), созданной в 1949 году, а также с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом и рядом развивающих стран вёл к формированию финансово-экономического блока. Появлялся общий рынок, который был свободен от доллара и значит политического влияния США.

В первой половине апреля 1952 года в Москве прошло международное экономическое совещание. На нём советская делегация во главе с зампредседателя Совмина СССР Шепиловым предложила учредить общий рынок товаров, услуг и капиталовложений. Он был свободен от доллара США и создавался в противовес Генеральному соглашению о тарифах и торговле (ГАТТ) и экспансии США. В это время уже вовсю действовал план Маршалла. Экономика большинства стран Европы оказалась в зависимости от Соединенных Шатов.

Члены СЭВ и Китай ещё в 1951 году заявили о неизбежности тесного сотрудничества всех стран, которые не хотят подчинять доллару США и диктату западных финансовых и торговых структур. Идею поддержали такие страны, как Афганистан, Иран, Индия, Индонезия, Йемен, Сирия, Эфиопия, Югославия и Уругвай. Эти страны стали соорганизаторами Московского форума. Интересно, что предложение поддерживали и некоторые западные страны – Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия и Австрия. Всего в Московском совещании приняло участие 49 стран. За время его работы было подписано более 60 торговых, инвестиционных и научно-технических соглашений. Среди основных принципов этих соглашений были: исключение долларовых расчётов; возможность бартера, в том числе и для погашения долгов; согласование политики в международных экономических организациях и на мировом рынке; взаимный режим максимального благоприятствования в кредитах, инвестициях, кредитах и научно-техническом сотрудничестве; таможенные и ценовые льготы для развивающихся государств (или их отдельных товаров) и т. д.

Советская делегация предложила на первом этапе заключать двусторонние или многосторонние соглашения по таможенным, ценовым, кредитным и товарным вопросам. Затем планировали провести постепенную унификацию принципов внешнеэкономической политики и создать «общеблоковую» зону торговли. На заключительном этапе планировали создать межгосударственную расчетную валюту с обязательным золотым содержанием (рубль к этому был уже подготовлен), что вело к завершению создания общего рынка. Понятно, что финансово-экономическая интеграция вела и к политической интеграции. Вокруг СССР бы объединились не только социалистические, но и народно-демократические и бывшие колонии, то есть развивающиеся государства.

К сожалению, после гибели Сталина, власти СССР и большинства других стран СЭВ отошли от предложений великого вождя, постепенно подпадая под власть доллара (а их элиты под власть «золотого тельца»). О великом сталинском проекте постарались «забыть». Более того, ввиду социально-экономических и политических авантюр Хрущева («Хрущёвщина» как первая перестройка), пришлось сильно девальвировать «сталинский золотой рубль» (в 10 раз) и уменьшить его золотое содержание. В конце 1970-х годов золотое содержание советского рубля де-факто вообще ликвидировали. Со времен Хрущева внешняя советская торговля с большинством стран стала осуществляться в долларах США. Вдобавок Советский Союз стал «донором» развивающихся стран и стал снабжать Западный мир дешевым энергетическим и промышленным сырьем. А золотой запас, который создали при Сталине, стали стремительно терять.

Идея «советской глобализации» на финансово-экономическом уровне и свободе от доллара США, зависимости от Федеральной Резервной Системы США, ныне актуальна как никогда. Собственно ничего и придумывать не надо. Всё уже дал России Иосиф Сталин. Надо только проявить политическую волю и довести его замыслы до логического завершения. Тогда Россия будет полностью независима на финансово-экономическом приоритете, подорвет власть ФРС, западных ТНБ и ТНК и получит мощный инструмент для «русской глобализации». Россия получит мощный инструмент для развития национальной экономики и развития благосостояния народа.