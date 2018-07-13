Россия перечислила в СБ ООН нарушения международного права Британией и США

Ильичев зачитал список, охватывающий события с середины XX века до наших дней, в ответ на обвинения в адрес Москвы, касающиеся событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

«Некоторые делегации сегодня говорили о нарушениях принципов Устава ООН, безосновательно обвиняя в этом Россию. С тем, чтобы эти фантазии не создавали неверного впечатления, позвольте сделать «экспресс-обзор» наиболее вопиющих случаев пренебрежения международным правом, включая цели и принципы Устава ООН, за последние десятилетия, тем более, что о них, очевидно, подзабыли», - сказал дипломат.

В частности, он обратил внимание на бомбардировку Великобританией йеменского города Хариб в 1946 году, отметив, что Совет Безопасности всемирной организации осудил эти действия в резолюции 188, «подчеркнув несовместимость репрессалий с целями и принципами в Уставе ООН».

«В 1983 году США осуществляют вооруженное вторжение в Гренаду. Генеральная Ассамблея в резолюции 37/8 называет действия США «грубым нарушением международного права». Многие наверное знают о реакции на этот документ тогдашнего президента США (Рональда Рейгана), что эта новость ничуть не испортила ему аппетит за завтраком», - напомнил Ильичев.

По его словам, в 1986 году США осуществили нападение на Ливию, а в 1989-м вторглись в Панаму. В обоих случаях эти действия были встречены осуждением со стороны Генассамблеи ООН, которая квалифицировала их как нарушение международного права.

Российский дипломат отметил, что нарушения Устава ООН констатировались и Международным судом.

«Например, в первом в своей истории решении по делу о канале Корфу 1946 года суд признал факт нарушения Великобританией суверенитета Албании. Хорошо известно решение по делу Никарагуа против США 1986 года. В нем суд прямо указал, что США нарушили суверенитет Никарагуа и нормы о невмешательстве во внутренние дела и неприменении силы», - подчеркнул Ильичев.

Как заявил зампостпреда России, «безответственное отношение» США и их союзников к Уставу ООН продолжилось и вылилось в бомбардировки Югославии в 1999 году, а также во вторжение в Ирак в 2003-м. Следом были Ливия, в которой «при якобы бескорыстной помощи извне разгорелся пожар, уничтоживший государство и оставивший на его месте пепелище и хаос», указал дипломат.

По его словам, «именно такое незаконное вмешательство в виде нелегитимных авиаударов или поставок вооружений неправительственным вооруженным формированиям» привело к росту радикальных настроений в Сирии, что в конечном счете «вылилось в появление и усиление таких страшных явлений», как террористическая группировка «Исламское государство».

«Последствия вмешательства в Ливии и Сирии поражают масштабами. Это и ужасные страдания мирного народа, и разрушение культурного наследия человечества, и беспрецедентный миграционный кризис», - сказал Ильичев.

Он отметил, что спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны базовые принципы, лежащие в основе системы международных отношений, «становятся для некоторых неудобной помехой и, как следствие, подвергаются разного рода интерпретациям или просто обходятся стороной».

«Видимо, презумпция собственной исключительности позволяет некоторым государствам давно ставить себя выше целей и принципов Устава ООН», - заключил дипломат.

В Крыму 16 марта 2014 года прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. 21 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также подписал указ об образовании Крымского федерального округа.