А бойцу всего шесть лет

Фамилия-то какая ласковая — Алёшков! Сразу представляется маленький мальчик с плюшевым медведем.

...Звали этого мальчика Серёжка, родился он в Калужской области. А вот медведя-то у него не было. Потому что уже в шесть лет от роду этот мальчуган с ласковой фамилией стал солдатом Красной Армии.

Его, как и многих детей Великой Отечественной войны, постигло огромное горе: война. Осенью 1941 года область заняли гитлеровцы. Серёжина деревня Грынь, что в Козельском районе, стала базой партизанского отряда. Помогали партизанам и Серёжина мама, и старший брат Петя, которому на ту пору было всего десять лет (а отец погиб на фронте).

Несколько месяцев спустя после оккупации при выполнении задания Петя был схвачен врагами. Взяли и мать.

Их пытали, но ничего не добились. Петю повесили. Мать старалась спасти сына, но разве может женщина справиться с вооружёнными до зубов зверями? Нет... Её застрелили.

А как же остался жив Серёжа? Чудом. Соседка успела вытолкнуть его из окна и отчаянно приказала:

- Беги! Беги, насколько хватит сил!

...И мальчик побежал...

В газете «Заря» Калужской области есть упоминание (8 февраля 2012 г.) о том, что поначалу Серёжка попал к партизанам и жил с ними. Но когда фашисты напали на базу партизан, мальчуган во время боёв отстал от своих и оказался один.

Сколько бродил Серёжка в сырых холодных лесах, он и сам не знал. Ему казалось, время слилось в один долгий-долгий ужасный день. Но вдруг и в этом ужасном дне мелькнуло солнышко: на умирающего мальчика натолкнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Командиром у них был молодой майор Михаил Данилович Воробьёв. Солдаты на руках перенесли Серёжку через линию фронта. Решили оставить в полку. Вот воспоминания Михаила Даниловича: «Серёжа едва стоял на своих тонюсеньких ножках и смотрел испуганно, умоляюще. В блиндаже все словно онемели. Хотелось ринуться туда, к линии окопов, чтобы вцепиться в горло первому же попавшемуся фашисту. Я подошёл к нему, погладил по головке и спросил:

- Как же звать тебя?

- Серёжа.

- И фамилию помнишь?

- Алёшкины мы.

С фамилией мальчуган напутал, уже после войны Воробьёв выяснил, что на самом деле — Алёшков. Но главное не в этом. А в том, что Воробьёв, едва только увидел мальчика, решил: если суждено выжить обоим, станут они семьёй.

А пока он взял Серёжу под своё крыло и стал воспитывать. Маленькому солдату сшили даже форму и обувь — всё, как полагается бойцу Красной Армии. А боец-то получился исправный и товарищ надёжный. Носил бойцам почту и патроны, в перерывах между боями пел им песни. Пусть иногда и фальшивил, зато искренне и с душой. И, думается, отогревал мальчуган солдатам сердца, как настоящий сын.

Серёжка никогда, даже в самые тяжёлые минуты, не ныл и не капризничал. Он полюбил свою новую большую семью, а отцом навсегда признал Воробьёва. Правда, Михаил не был женат и с грустью говорил сынишке, что мамы у них пока нет. И тут вышел курьёз.

- А ты, пап, посмотри на тётю Нину, нашу медсестру, - посоветовал Серёжка. - Пусть она будет нашей мамой!

И что бы вы думали? Посмотрел Воробьёв повнимательнее — да и нашёл своё счастье! Забегая вперёд, скажу, что с Ниной Андреевной Бедовой, старшиной медицинской службы, он прожил всю жизнь.

А пока что вернёмся в годы военные.

Это случилось под Сталинградом. Во время фашистского налёта бомба разворотила блиндаж командира полка. И никто из солдат, кроме мальчугана, не заметил, что там, под брёвнами, остался Воробьёв и ещё несколько солдат.

Изо всех сил Серёжка навалился на брёвна. Он пытался сдвинуть их, но ничего не получалось. Шесть лет — это мало... Это плюшевый мишка, велосипед, книжки с картинками и непоколебимая вера в то, что всё всегда кончается хорошо. Ни мишки, ни велосипеда, ни книжки у Серёжи не было. И веру фашисты убили, когда казнили маму и брата. Но, видно, на её место пришла надежда — уже взрослое чувство.

И оно, это чувство, заставило Серёжу не сдаваться.

- Папа!! - отчаянно крикнул он и припал ухом к брёвнам.

Из блиндажа раздался глухой стон. Серёжка не знал, кто это стонал: отец или другой боец. Но осознание того, что хоть кто-то остался жив, придало сил. И Серёжа побежал за подмогой. А обстрел всё ещё шёл...

Солдаты стали растаскивать брёвна в сторону. А рядом с ними, в гимнастёрке и сапогах, стоял шестилетний боец Красной Армии Серёжка Алёшков. Он плакал навзрыд...

О случившимся узнал сам генерал Чуйков. И наградил мальчугана медалью «За боевые заслуги» (приказ №13 от 26 апреля 1943 года) и трофейным пистолетом «Вальтер».

Снова Серёжа и его отец были вместе. Но недолго: юного солдата осколком мины ранило в ногу. Его отправили в госпиталь, а потом воевать не разрешили.

Да там уже подошёл и возраст поступать в военное училище (Серёжа и его отец выбрали Тульское Суворовское). Впоследствии юноша окончил и Харьковский юридический институт. Работал прокурором в Челябинске, где жили его вторые родители — Михаил и Нина Воробьёвы.