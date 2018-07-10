Он спас 300 человек и корабль

Эскадренный миноносец «Быстрый» готовился к боевому походу. На борту были все триста членов экипажа. В районе четырех утра в машинном отделении прорвало топливный трубопровод энергоустановки.

Горючее под огромным давлением вырвалось наружу. Пожар вспыхнул мгновенно! Поняв, что через секунду корабль взлетит на воздух, девятнадцатилетний машинист Алдар Цыденжапов кинулся в самое пекло, чтобы перекрыть топливо и предотвратить взрыв.

Алдар Цыденжапов всегда относился к службе очень серьезно. «Сначала армия, потом — учеба», — говорил юноша.

В ноябре 2009 года Алдар был призван на службу в войсковую часть Тихоокеанского флота, в город Фокино Приморского края. Служил матросом на эскадренном миноносце «Быстрый». 24 сентября 2010 года «Быстрый» готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку. Было около четырех утра, когда в машинном отделении прорвало топливный трубопровод энергоустановки. Горючее хлынуло под сильным напором и кабина мгновенно вспыхнула.

Девятнадцатилетний Алдар Цыденжапов оказался в эпицентре пожара.

По словам сослуживцев, он не растерялся и бросился к энергоустановке — стал ее экстренно отключать, закручивая необходимые вентили. Алдар сумел остановить утечку топлива и предотвратить взрыв. Матрос не потерял сознание, он вышел из отсека самостоятельно, но ожог его тела составлял почти 100%.

Практически сгорая заживо, он продолжал отключать энергосистему. Это настоящее мужество, — рассказывал пресс-секретарь командующего Тихоокеанским флотом Роман Мартов. — Он выполнил все необходимые действия и последним покинул охваченное огнем машинное помещение.

Благодаря действиям Алдара, командование корабля успело вывести людей из опасной зоны, были задраны люки и применена система объемного пожаротушения. Алдар спас 300 человек экипажа и сам эсминец.

Во время пожара пострадали трое матросов. Павел Осетров и Александр Коровин получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Они быстро вернулись к службе. Алдар Цыденжапов получил серьезные ожоги и был доставлен во Владивосток. vk.com/anti_maydan В течение нескольких суток врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. 28 сентября матрос скончался. Герою оставалось служить меньше месяца.

Указом президента России 16 ноября 2010 года Алдару Цыденжапову посмертно присвоено звание Герой России. Место в кубрике, где жил Алдар, навсегда останется за ним.