Гениальное изобретение сталинских экономистов, или как увеличить экономику в 4 раза за 10 лет при нулевых инвестициях

Вот смотрите какой парадокс капиталистической экономики: в стране ИКС есть кирпич, бетон, земля, рабочие руки, умные головы, словом есть всё, чтобы строить много-много жилых домов, в которых население нуждается. При этом дома почти не строятся. Спросите почему? А нет инвестора! - ответят вам.

Ребята, чтобы построить дом вам не деньги нужны, а кирпичи. Раз у вас кирпичи есть а нужные вам дома не строятся, значит "в консерватории что-то не так".

А как же без рыночных инвестиций? - спросите вы.

Ответ на этот вопрос есть в нашей истории. В сталинские времена индустриализация была проведена при практически полном отсутствии рыночного инвестирования. Внутренние возможности рыночного финансирования были очень скудными а заграница не очень спешила помогать. Как пиасал А. Зверев в книге "Записки министра" (финансов) : "Коммунистическая партия отвергла возможность получения иностранных займов на грабительских условиях, а на "человеческих" капиталисты не хотели нам давать". По некоторым оценкам (1, 2) западные кредиты составляли порядка 3-4% капиталовложений во время первой пятилетки (а позже уже и не надо было), так что особой роли они не сыграли.

При этом индустриализация прошла фантастическими темпами.

Рыночные инвестиции (получались государством за счет зерновой монополии) во время индустриализации: первая пятилетка, первый год =38%, второй год=18%, третий год и далее=0%! Рост промышленности: первая пятилетка=+1500 новых заводов и предприятий, вторая пятилетка=+4000 новых заводов и предприятий. Это какой-то кошмар для либерально-рыночного экономиста: инвестиции сокращаются до нуля, а экономика растёт и растёт.

Как же работала при этом финансовая система, как финансистам удалось построить систему без "всемогущего инвестора".

Во время кредитной реформы 1929-30 годов в СССР была построена двухконтурная денежная система. Безналичные и наличные деньги были взаимно неконвертируемыми. Безналичные деньги обеспечивали функционирование строительства, промышленности, сельского хозяйства независимо от рыночного спроса-предложения. Наличные деньги обеспечивали рыночные операции.

По сути это была экономика с двумя разными типами денег, функции которых были разными. Наличные деньги могли выполнять все общепринятые функции денег внутри страны, но применимость этих денег фактически была ограничена розничной торговлей. Функции безналичных денег были урезаны - у них была отнята функция накопления и функция создания скровищ. В условиях социалистической экономики, которая не ставит целью получение прибыли эти функции оказались просто вредными. Лишенные этих функций безналичные деньги могли работать только в рамках социалистического сегмента экономики. Вне этого сегмента безналичные деньги просто не существовали. Их бесполезно было красть потому что их нельзя потратить на рынке. Ими нельзя дать взятку по той же причине. Эти деньги можно было использовать только по их прямому назначению - для обеспечения экономических операций меджу предприятиями.

Из-за того, что промышленный (безналичный) и рыночный (наличный) денежные контуры были изолированы друг от друга, страна могла инвестировать в собственное развитие столько безналичных денег, сколько нужно и насколько позволяли физические возможности. Безналичные деньги просто вливались в экономику когда это было нужно и изымались из экономики, когда необходимость в них пропадала. При этом никакой инфляции, никакого роста цен не могло быть в принципе, потому что безналичные деньги не могли перетечь в рыночный контур, где использовались наличные деньги.

Товарищ Сталин с уважением смотрит на тех, кто вступил в его группу. [club99217906|Вступай и ты!]