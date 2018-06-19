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    • Опубликована
    • сегодня в 10:03

Сколько островов у Петербурга?

Очень часто проводят параллели между Санкт-Петербургом и итальянской Венецией. Оба города очень похожи: та же романтическая аура, множество мостов и уютных улиц. Петербург нередко называют Северной Венецией.

Венеция стоит на 118 островах и это все один город. А около двухсот лет назад и Санкт-Петербург состоял из 101 острова. Конечно сейчас уже осталось меньше половины из того что было раньше.

А дело все в природном факторе. Так как Санкт — Петербург омывает большое количество водоемов, то наводнение происходило с периодичностью, а из — за подъема воды выше нормы, острова уходили под воду. Конечно и без человеческого фактора обойтись никак не могло.

Когда началось строительство Петербурга, стали прорывать новые каналы из устьев Невы, для сельских и транспортных нужд. До начала строительства города насчитывалась 25 устьев Невы, а потопом оказалось намного больше. Конечно многие из этих островов в последствие засыпали, но это тоже сыграло свою большую роль для образования остовов.

Из — за благоустройства города, постройки нового морского порта. Количество островов в устье Невы и центре Петербурга значительно уменьшилось. На данный момент в городе на Неве насчитывается порядка 40 островов. И только 33 из них имеют официальное название.

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