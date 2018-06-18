Черный день дарданелльской эскадры

В ходе Первой мировой войны по инициативе Уинстона Черчилля странами Антанты, главным образом Британской империей, была проведена масштабная военная операция, получившая название Дарданелльская операция (или Галлиполийское сражение). Длительной операции — с 19 февраля 1915 года до 9 января 1916 года.

18 марта 1915 г. состоялся генеральный штурм Дарданелл союзной эскадрой в ходе морского этапа операции, ставшего стратегическим поражением и во многом предопределившее дальнейший ход войны.

Необходимость захвата Дарданелл в случае противостояния с Оттоманской империей определялась рядом факторов. Во-первых, вступление Турции в войну в ноябре 1914 г. изолировало Россию от союзников — что ослабляло восточный фронт борьбы с германским блоком. Во-вторых, необходимо было осуществить изоляцию Германии, главного врага, от Турции.

Блокада Германии эффективной без закрытия Дарданелл быть не могла. В-третьих, необходимо было повлиять на Турцию для вывода ее из войны. В-четвертых, достигалось влияние на позицию нейтральных стран, прежде всего Румынии, Греции и Болгарии.

Первой фазой операции была морская, в которой союзный флот потерпел сокрушительное поражение. 18-е марта — решительный штурм Дарданелл и одновременно черный день англо-французской эскадры, оперирующей в Проливах. Он ознаменовался гибелью нескольких крупных кораблей.

Союзная группировка включала 18 линкоров — 3 дивизии и резерв. Бой с береговыми батареями и фортами турок начался в 10 ч. 30 мин. "Куин Элизабет" вступил в бой с 2-мя фортами Чанака, тогда как "Лорд Нельсон", "Инфлексибл" и "Агамемнон" вели бомбардировку Килид-Бара, а "Трайэмф" и "Принц Джордж" прикрывали соответственно азиатский и европейский фланги эскадры. 152-мм гаубицы накрыли "Агамемнон" (12 попаданий за полчаса). Получил ряд попаданий и "Инфлексибл". А в 16 часов подорвался на мине — корабль принял 2 тыс. тонн воды, погибло 20 человек.

В 13 часов 45 минут вступила в бой 3-я дивизия линкоров. Под прикрытием миноносцев дивизия стала расстреливать прямой наводкой Чанакские укрепления и Килид-Бар. Корабли начали расстреливаться многочисленными турецкими батареями разных калибров. Хоть данный огонь существенного ущерба корабельной броне причинить не мог, но постоянное попадание снарядов (прежде всего фугасного действия) в надстройки линкоров наносило потери экипажам, причиняло ущерб боеспособности, управляемости и живучести кораблей.

В это время союзный флот понес самые тяжелые потери. Несколько тяжелых снарядов получил "Сюффрен", а "Голуа" (также до этого получивший ряд попаданий) нарвался на мину и отходил с сильным креном. "Буве" также получил много попаданий снарядов в корпус (в т. ч. 2 — 356-мм калибра), и в 14 часов подорвался на минном заграждении. Взорвался артиллерийский погреб, и корабль затонул, унося с собой 648 человек экипажа.

"Иррезистибл" также получил серьезные повреждения (так, были выведены из строя обе башни), а в 16 часов 15 минут наскочил на мину. Потери в людях — 20 убитых, команда эвакуирована.

С приближением вечера флоту в 18 часов было приказано выйти из Дарданелл. В этот момент происходит следующая катастрофа — "Оушен" подорвался на мине и был оставлен экипажем. К утру следующего дня брошенные корабли — "Оушен" и "Иррезистибл" — были добиты огнем турецких батарей.

В итоге из 16 линкоров — непосредственных участников операции — погибло 3, еще 3 оказались настолько повреждены артогнем, что два из них отправили в доковый ремонт. 14 попаданий получил "Сюффрен" (и чуть не погиб от взрыва боезапаса). Серьезные повреждения подводной части корпуса получил "Голуа". Более умеренно пострадали еще два — "Альбион" и "Агамемнон": на первом повреждены обе башни главного калибра, а на втором — 305-мм орудие.

Таким образом турки своим минно-артиллерийским оружием фактически ополовинили костяк эскадры союзников в Дарданеллах. Мины, внесшие опустошения в ряды англо-французской эскадры, были установлены минным заградителем "Нусрет", который нанес таким образом самый большой ущерб флотам стран Антанты на Средиземном море: его мины стали причиной гибели сразу трех линкоров — "Иррезистебла", "Оушена" и "Буве".

Общие потери англо-французов в людях — до 800 человек, германо-турок — 40 человек убитых и 74 человека раненых (в т. ч. 18 германцев). Действие артогня союзников на форты турок было существенно, но значительно меньше, чем предполагалось: лишь оборонявшие вход в Проливы батареи были обезврежены. Всего было выведено из строя лишь 8 турецких и германских орудий (в т. ч. 4 окончательно).

Главным последствием битвы стала потеря темпа. Почти месяц продолжалась вялотекущая морская операция. К решительному штурму приступили только 18 марта. Как в один голос отмечают и участники событий, и исследователи операции, быстрый серьезный штурм в феврале сулил гораздо больше шансов на успех, хотя бы исходя из фактора постепенного усиления турками береговой обороны.

Но после боя 18-го марта главной неприятностью для германо-турок был тот факт, что они израсходовали свыше половины артиллерийских боеприпасов (в том числе почти все тяжелые снаряды) — и если бы англо-французы на следующий день повторили удар с моря, береговая оборона почти наверняка была бы подавлена.

Но этого сделано не было, и в итоге — за месяц морского штурма Дарданелл был упущен момент начала десантной операции, и турки успели принять необходимые антидесантные меры.

Неудача 18-го марта имела важнейшие политические последствия: Болгария ускорила процесс сближения с Германским блоком, в Греции пришли к власти германофилы, а Италия пока воздержалась от присоединения к Антанте.

А затем, после неудачи комбинированного этапа, операция окончательно провалилась, и Россия оказалась надолго отрезанной от союзников по Антанте.