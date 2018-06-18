Как решали квартирный вопрос в Древнем Риме

Хотя Древний Рим очень далек от нас по времени — казалось бы, когда это было! Тысячу лет назад! — но проблемы у живших в том время на Апеннинском полуострове были удивительно похожи на наши, современные. И знаменитый квартирный вопрос беспокоил древних римлян ничуть не меньше нас в нашем XXI веке.

Древний рим был крупным мегаполисом по меркам того времени. И горожан проживало здесь немало: с окраин в поисках заработка сюда стекался самый разный люд. Конечно, всем места не хватало, поэтому жилищный вопрос стоял очень остро.

В период империи римское жилище претерпело существенные изменения, вызванные коренными преобразованиями социально-экономической природы римского общества. Это было время все более прогрессирующего социального расслоения, быстрого обогащения одних и обнищания других, более многочисленных групп населения.

Переполнение городов населением с низким прожиточным минимумом вызвало и потребность в ускоренном строительстве дешевых жилищ. Это привело к созданию нового типа жилища — инсулы, многоэтажного жилого дома высотой в 3-4 этажа со сдававшимися внаем квартирами.

Стояли инсулы настолько близко друг к другу, что иногда через свое окно жилец мог дотянуться до окна соседа. Первый этаж обычно отдавали под лавки.

В инсулах, как и в современных высотках, жили чужие друг другу, не связанные родством семьи. Такие дома никогда не строились в сёлах, очень редко — в небольших городах и часто — непосредственно в Риме.

Первые упоминания о многоэтажных домах в Риме относятся еще к концу III в. до н. э. В I в. до н. э. Цицерон, упоминая о многоэтажных домах, образно говорил: "Рим … поднялся кверху и повис в воздухе".

В начале империи Витрувий отмечал, что многоэтажный дом является удачным средством решения жилищной проблемы. Уже со времени Августа появляется специальное законодательство, запрещающее чрезмерную высоту инсул. Август ограничил их высоту 70 футами (20,79 м). Траян еще более уменьшил норму высоты, доведя ее до 60 футов (17,83 м).

В эпоху империи инсула стала основным типом жилища в крупнейших городских центрах, таких, как Рим и Остия. Согласно официальной статистике, в Риме в начале IV в. н. э. было всего 1790 особняков и 46 602 инсулы

Другая разновидность городского строительства того времени — это домусы, городские виллы артриумного стиля не более 2-х этажей, в которых жила одна семья. Иногда, чтобы немного подзаработать, владельцы отдавали нижние помещения под лавку или пускали жильцов.

Хотя до типового строительства было еще очень далеко, инсулы обычно строились по общепринятым стандартам.

Квартиры были обычно 1-2-х комнатными (в инсулах с магазинами на первом этаже) ил 3-4-х комнатными (в случае, если дом был полностью жилым). Все изолированные помещения имели отдельный вход, а для каждого этажа существовала своя собственная лестница.

В комнатах предусматривали квадратные окна, выходящие на улицу или во внутренний дворик, иногда даже балконы. Чаще всего выходить на балконы было нельзя, они имели лишь декоративную функцию — украшали фасад или служили для размещения декоративных растений.

Обычно инсулы возводили из бута, туфа или кирпича на цементе. В Древнем Риме существовал своеобразный СНиП ("Десять книг об архитектуре"), написанный Витрувием, который гласил, что толщина стен должна составлять около 45 сантиметров, а также регламентировал качество стройматериалов.

Августово законодательство допускало шестиэтажные здания (средняя высота этажа 3,5 м). Инсулы зачастую имели причудливую в плане форму, отвечающую плану участка, хотя обычным был прямоугольный план. Площадь, занимаемая отдельной инсулой, изменяется в зависимости от условий. В Риме при средней площади инсулы 216 м2 встречаются инсулы от 100 до 400 м2. Средняя площадь инсулы в Остии несколько больше — 239 м2.

Игнорируя правила, при строительстве инсул постоянно экономили. К примеру, вместо высококачественного обожженного кирпича использовали кирпич-сырец, который быстро трескался и разрушался, вместо огнеупорной лиственницы — плохо просушенную ель, вместо базальта — менее прочный туф. Допускали брак и при выполнении работ: экономя время, не достаточно просушивали фундамент и кладку.

Все это приводило к печальным последствиям — инсулы быстро разрушались и обваливались. К тому же повсеместное использование дерева и слишком плотная застройка становились причинами постоянных пожаров.

При изучении массового жилищного строительства империи археологи находят инсулы солидной постройки, тщательностью работы. В то же время литература первых веков н. э. переполнена жалобами на плохое качество строительства, обвалы, пожары и т. п. Так, Страбон пишет: "В Риме строятся непрерывно по причине обвалов, пожаров и перепродаж…".

Еще ярче обстановка в Риме передана Ювеналом: "…Мы живем в городе, большая часть которого держится на подпорках. Дом наклоняется; управляющий заделывает старую зияющую трещину и советует спокойно спать, хотя дом вот-вот рухнет".

Несмотря на низкое качество жилья, все инсулы были заняты — квартиры сдавались внаем. Более зажиточные граждане предпочитали просторное жильё на 1-2 этажах, те, кто победнее — селились выше в маленьких квартирках.

При этом город не разделялся на трущобы и престижные районы: рядом с богатым особняком вполне могла быть выстроена густонаселённая инсула.

Оплату за квартиру брали на год вперёд, и она была очень высокой: в среднем 2 тысячи сестерциев в год при том, что ежегодный средний доход составлял всего лишь тысячу сестерциев. Если платеж не вносился вовремя, жильца тут же выселяли, а то, что находилось в квартире — отдавали хозяину (всё внесённое внутрь инсулы считалось своеобразным залогом).

Что касается коммунальных удобств, то кое-какие из них были и в древнеримских высотках. Водой снабжались только первые этажи. Римляне не использовали запорные краны, поэтому вода постоянно лилась сплошным потоком. Жильцы верхних этажей были вынуждены носить воду наверх в сосудах.

Канализация в Риме использовалась, как правило, только в банях и общественных заведениях. Инсулы к системе подключены не были. В лучшем случае, в домах повышенной комфортности, отхожее место было только на первом этаже и для всех жильцов сразу.

Освещались комнаты плохо — окна были маленькими, а стоящие поблизости соседние постройки отбрасывали густую тень. Центрального отопления также не было, от холода и осадков спасали лишь оконные ставни. Чтобы согреться римляне использовали зимой специальные жаровни, установленные на решётке. На них же они и готовили пищу.

Остатки некоторых инсул сохранились до наших времен, по ним ученые-историки и смогли воссоздать быт римлян.