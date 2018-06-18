Что говорят иностранные болельщики о российских стадионах

В России уже вовсю идут матчи чемпионата мира по футболу-2018. Игры проходят на всех 12 стадионах в 11 городах страны. К этому спортивному празднику мы готовились последние шесть лет.

На каждом из 12 стадионов в 11 городах, чувствуется широкий русский подход к созданию каждого элемента инфраструктуры. Это и крупнейший в Европе медиаэкран площадью 3,7 тыс. кв. метров расположенный на фасаде "Казань Арены". И "Самара Арена", оказавшаяся самым большим стадионом чемпионата, построенным с нуля (высотой 60 м, и площадью в 156 тыс. кв. м).

И разумеется калейдоскоп дизайнерской тематики, в рамках которого в основу внешнего вида сооружения "Мордовия-арена", например, легло солнце — главный символ древних мифов и легенд мордовского народа, в основу арены в Самаре — космический корабль инопланетян — отсылка к достижениям Самары в аэрокосмической области, и так далее…

Иностранцы, ознакомившиеся с официальным видео ЧМ-2018 о российских стадионах, бурно выразили такому подходу свое восхищение. И такая оценка тем более радует, учитывая сколь много пропаганды сыпалось на них в преддверии чемпионата и насколько казалось, бы перенасыщенными они должны быть, в виду наличия первоклассных европейских стадионов…

— "Удивительные стадионы и русский размах!"

Corumon gamer

— "Современная Россия поражает!"

juma limachinga

— "Россия выиграла право на проведение Чемпионата мира по футболу честно и все сделала потрясающе! Западные страны просто не могут молчать, потому от зависти и пытаются опорочить имя России. Но правда в том, что работа проведена титаническая, и болельщики будут в восторге!! Русские молодцы!"

world peace

— "Вот вам и ирония… Британия громче всех кричала о том, какая она футбольная страна и как плохо будет всем в России, а русские стадионы в итоге, оказались лучше, чем стадионы в Англии!))"

BlackPower

— "Россия явно намерена принять один из лучших кубков мира за всю его историю… Скептики на западе опять будут унижены, как это уже произошло и с зимней олимпиадой!"

nichol shange

— "Да уж… Жаль только, что никто туда не поедет, правда… Что? Все билеты уже раскуплены? Сотни тысяч и миллионы иностранцев уже в России? Как же так… А ведь наши СМИ говорили что там чистое поле и ничего нет! Ахаха… Россия в очередной раз утерла нос спесивому западу! Прекрасная работа друзья, встречайте нас в гости!!!"

Ewood Railway

Стадион "Лужники", Москва

"Лужники" — это крупнейший стадион в России, расположенный в районе Олимпийского парка "Лужники" рядом с Воробьевыми горами. Во время чемпионата стадион вместит 81 тысячу болельщиков. При этом его название на время проведения мундиаля останется неизменным. Здесь пройдут три игры ЧМ: матч открытия, один из полуфиналов и финал. Кстати, с момента открытия стадиона "Лужники" прошло уже более 70 лет.

Стадион "Спартак", Москва

Этот стадион — домашняя арена московского футбольного клуба "Спартак", расположенная неподалеку от Тушинского аэродрома. Арена вмещает 45 тысяч зрителей и примет матч 1/8 финала. Его рабочее название — "Открытие Арена", но на время чемпионата он будет именоваться именно "Спартак". И это единственный стадион ЧМ, построенный на средства частного футбольного клуба.

Стадион "Санкт-Петербург"

Это самый дорогой (в строительство вложено 43 млрд рублей) и самый инновационный стадион в России — с выкатным полем и раздвижной крышей. Кроме того, "Санкт Петербург" — один из самых больших стадионов страны: он вмещает до 69 тысяч человек. Арена располагается на Крестовском острове, и после ЧМ получит название "Крестовский". Здесь вскоре пройдут групповые матчи, один полуфинал и матч за 3-е место, а после чемпионата сюда переедет питерский "Зенит".

Стадион "Нижний Новгород"

Стадион в Нижнем Новгороде, расположившийся на стрелке рек Волги и Оки, станет одной из центральных арен чемпионата. Построенный к ЧМ-2018 "Нижний Новгород" примет шесть матчей турнира, в том числе 1/8 и ¼ финала. Стадион способен вместить 45 тысяч болельщиков. Уже в этом году арена станет местом для тренировок нижегородского ФК "Олимпиец".

Стадион "Фишт", Сочи

Как мы все помним, "Фишт" был построен к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, именно в его стенах проходили открытие и закрытие игр. Для Чемпионата мира арену реконструировали, и сейчас она вмещает до 40 тысяч зрителей, но после турнира количество мест сократится до 25 тысяч. На стадионе пройдут групповые матчи и одна из игр 1/8 финала чемпионата.

"Волгоград Арена"

Стадион "Волгоград Арена" рассчитан на 45 тысяч зрителей. Он расположен на месте снесенного стадиона "Центральный" на берегу Волги в непосредственной близости от Мамаева Кургана. В дни чемпионата он примет четыре матча группового этапа, а после ЧМ 2018 стадион станет домашней ареной футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

"Екатеринбург Арена"

"Екатеринбург Арена" возведена к чемпионату на месте бывшего стадиона "Центральный". На новом стадионе пройдут четыре матча группового этапа. Во время проведения турнира "Екатеринбург Арена" будет вмещать до 35 тысяч зрителей. А после ЧМ-2018 здесь будет базироваться местный ФК "Урал".

"Казань Арена"

Строительство стадиона в Казани, вмещающего 45 тысяч зрителей, завершилось в 2014 году. Здесь будут проходить групповые матчи, одна из игр 1/8 финала и один из четвертьфиналов Чемпионата мира. Сейчас, впрочем, так будет и по завершении турнира, на "Казань Арене" тренируется футбольный клуб "Рубин".

"Ростов Арена", Ростов-на-Дону

Стадион в Ростове-на-Дону расположен на левом берегу Дона. На "Ростов Арене" болельщики увидят четыре групповых матча и 1/8 финала Чемпионата мира. Вмещает ростовский стадион до 45 тысяч зрителей. Предполагается, что в будущем здесь сможет обосноваться ФК "Ростов".

Стадион "Калининград"

Этот стадион — пожалуй, самый проблемный объект из двенадцати представленных. Он построен на острове "Октябрьском", славящемся зыбкой почвой. Стадион "Калининград" несколько раз видоизменяли и вложили в строительство огромные средства — 17,8 млрд рублей. И это притом, что на этой арене будут проходить исключительно матчи группового этапа. Зато по окончании чемпионата на стадионе будет тренироваться ФК "Балтика".

"Самара Арена"

Стадион "Самара Арена" вместимостью 45 тысяч человек располагается в районе поселков Радиоцентр и Сорокины Хутора. Помимо групповых матчей, здесь будут проходить 1/8 и ¼ финала. После завершения ЧМ-2018 на стадионе "Космос Арена" (а впоследствии он будет называться именно так) разместится футбольный клуб "Крылья Советов".

"Мордовия Арена", Саранск

Саранск — самый маленький город мундиаля в этом году — встретит гостей чемпионата на стадионе "Мордовия Арена" вместимостью 45 тысяч зрителей. После турнира стадион станет домашней ареной для местного ФК "Мордовия".