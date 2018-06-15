Тайны подземелий Калининграда: что скрывает Черная комната?

Древний Кёнигсберг, ставший после Великой Отечественной войны Калининградом — город тайн и загадок. Страшные его истории не давали жить здесь спокойно ни немцам, ни русским.

История Кенигсберга начинается в середине XIII века, когда на месте небольшого городища была заложена крепость. Сначала деревянная, а позже отстроенная из камня. Постепенно вокруг замка начинает формироваться город: люди селились из-за выгодного географического положения (близость к судоходному пути), а также из соображений защиты. Постепенно к городу присоединяются три близлежащих городских поселения, отстраивается кафедральный собор, а в XVI веке открывается и первый университет.

С XIX веком связаны первые тайны подземелий Кенигсберга. Именно в это время начинается активное возведение фортификационных сооружений, бастионов и других оборонительных строений. Город развивается: появляется общественный транспорт, запускается трамвай. Кенигсберг становится первым населенным пунктом Германии, где открывают аэропорт (1919 год). К началу Второй мировой войны Кенигсберг — город с уже очень развитой инфраструктурой.

Тайные подземелья Кенигсберга

Подземелья, протянувшиеся на многие километры из подвалов Королевского замка, скрытые в них сокровища, легендарная Янтарная комната, следы которой не могут найти больше 70 лет — таким он представляется, этот древний город королей — Кенигсберг.

Рассказам офицеров Советской Армии, которые в 45-м оказывались нечаянными свидетелями разных непонятных событий, нет числа. Странные истории про чемоданы, вагоны и целые караваны, вывозимые немцами, а иногда и нашими, передаются уже от дедов внукам, все эти годы, прошедшие после Победы.

Самая распространенная легенда гласит, что во времена нацистской Германии под Кенигсбергом был отстроен настоящий подземный город. И речь идет не только о системе тоннелей. Подземелья Кенигсберга представляли собой бункеры, заводы, хранилища, даже железнодорожные станции. Транспортные пути проложены прямо под землей таким образом, чтобы руководство — и в первую очередь Гитлер — могли беспрепятственно добраться в Польшу.

Когда Советская армия была уже на подступах городу, нацисты затопили эти сооружения. По легенде, там находились многочисленные сокровища, изъятые гитлеровцами во время наступательных действий. Там же находится и "Янтарная комната".

Приверженцы легенды мотивируют свою правоту тем, что побежденные немцы якобы хотели полностью отстроить город заново, если им будет позволено забрать сокровища. Одно очевидно: большое количество диггеров изучают подземелья Кенигсберга, надеясь найти хоть какие-то драгоценности нацистской Германии.

Если верить легенде, все коммуникации находятся на глубине до 60 метров. Найти их сложно, потому что немцы перед отступлением разрушили вход: взрывом его завалило на 16 метров в глубину.

Поиски диггеров

Некоторые диггеры, к примеру, пытаются отыскать хотя бы следы подземной узкоколейной железной дороги. Успехов пока нет, но надежда исследователей не покидает. В начале 2000-х энтузиасты ездили по следам генерала Галицкого — искали линию обороны "Фришинг", которая в его мемуарах описывается как система бункеров. На деле она оказалась линией земляных укреплений.

Один из самых загадочных объектов, который был расположен в самом сердце Кёнигсберга — объект "Бункер". По словам калининградского историка Сергея Трифонова, несколько лет назад на территории, прилегающей к Королевскому замку, снова начались археологические исследования.

В северной части Королевского замка найден в 1993 году подземный ход, идущий в сторону бункера последнего коменданта Кёнигсберга Отто фон Ляша. И георадары показывают, что там что-то есть.

Что в легендах правда?

Существует две точки зрения относительно легенды о подземельях: одна ее опровергает, другая оправдывает. Разберем сначала факты, которые приводят в доказательство того, что подземного города нет и быть не может.

Оговоримся сразу, эти факты отрицают лишь наличие развитой инфраструктуры под Кенигсбергом. Они не оспаривают наличия всевозможных подземных коммуникаций (люков, бомбоубежищ, бункеров). Эти элементы никак не связаны между собой.

Итак, самый главный довод, который приводят отрицающие реальность легенды, состоит в том, что город стоит на почвах, испещренных подземными грунтовыми водами. Это делает процесс подземного строительства весьма трудоемким и дорогим.

Доказывают этот факт многочисленные наземные сооружения обороны (форты) и защиты (бомбоубежища). Первые под землей встречаются очень редко. Они представляют собой сложную систему с защитой от воды. Большинство фортов — строения, обложенные толстым слоем земли. Бомбоубежища строили в несколько этажей с толстыми стенами, без окон.

Однако большое число фактов свидетельствует о правдивости легенды. Первый связан с активным строительством бомбоубежищ. Кенигсберг — город, наверняка стратегически важный для немцев, — по мнению горожан, должен был рано или поздно подвергнуться обстрелу. В связи с этим руководство и простые жители начинают обустраивать места, где можно спасти свою жизнь.

Наряду со строениями, описанными в предыдущей главе, горожане самостоятельно пытаются определить место для бомбоубежища. Самое безопасное — подвал. Чтобы было больше места для людей, а также чтобы можно было, не подвергая себя опасности, во время обстрела пройти в другой район, подвалы объединялись между собой (попросту ломались стены).

Таким образом появлялись проходы под землей протяженностью в несколько километров. Эти коридоры первое время приводили в замешательство новых жителей города.

Еще одно доказательство связано с железнодорожным тоннелем, который проходит под одной из площадей Кенигсберга. Если идти по нему пешком — можно заметить несколько замурованных дверей. Что это — тайные ходы? Отнюдь. Просто этим путем уводили заключенных в камеры: тюрьма находилась на улице Генделя. Таким образом, местные жители города не видели толп осужденных на прекрасных улицах города. Проходы заложили уже тогда, когда Кенигсберг стал Калининградом.

Есть еще один аргумент в пользу легенды, напрямую не связанный с существованием города: в довоенное время в Кенигсберге было очень много фирм, которые занимались строительством под землей. Таким образом, факты говорят, что на основе уже существующих подземных объектов нациты вполне могли развить сеть, известную как подземелья Кенигсберга.

"Янтарная комната"

История шедевра под названием "Янтарная комната" до сегодняшнего дня окутана множеством тайн. Во-первых, почему ее не эвакуировали вместе со всем убранством дворцов? Во-вторых, по данным НКВД, было изготовлено две копии комнаты, а подлинник отправился в качестве подарка в Соединенные Штаты. Одну копию замуровали в подвалах Екатерининского дворца, а вторую поместили на место оригинала. Ее и забрали немцы.

По данным исследователей, шедевр может находиться в бункере Ляша, коменданта города. Сооружение было построено в 1944 году. Историки утверждают, что данное подземное строение — весьма большое, у него минимум два этажа и обширная система коридоров и потайных комнат. Вот здесь-то и спрятана "Янтарная комната", а также большое количество слитков переплавленного золота.

Кроме того, ученые надеются найти в бункере материалы исследований лаборатории нацистов "Кенигсберг-13". Известно, что Гитлер и его сподвижники разрабатывали "оружие возмездия". Оно вполне могло также находиться здесь. Результаты исследований и другие трофеи надеялась заполучить не только советская разведка, но и союзники. Именно поэтому шли жесточайшие дискуссии о том, кто первым должен войти в город.

Надо сказать, что до настоящего времени все раскопки и поиски не принесли ощутимых результатов, найденные партефакты относятся скорее к бытовым предметам. При этом все считают, что сокровища есть, но где же они? До сих пор ничего особо ценного в Калининградской области не найдено. Может быть, здесь вступают в действие высшие силы?

Кенигсбергские масоны

И здесь, ко всему прочему, что и так будоражит умы кладоискателей, добавляется новый член уравнения — масоны. Хотя, скорее всего, благодаря им Кёнигсберг и стал сокровищницей древних тайн и загадок.

В Кёнигсберге, даже особенно не скрываясь, несколько столетий действовали несколько масонских лож. К началу ХХ века их было три — "Три короны", "К мёртвой голове и Фениксу" (сложилась в результате слияния двух лож "К мертвой голове" и "Феникс") и "Иммануилова ложа". Несколько лож было в городах вокруг — "К золотой Лире" в Гумбиннене, в Пилькаллене, Тильзите.

Как ни странно, но многие, да почти все знатные и богатые жители Кёнигсберга были масонами — профессора университета, купцы, дворяне, офицеры, чиновники, священники кальвинисты (лютеране категорически НЕ!!!!). Именно масоны первыми сумели объединить все сословия и уничтожить неравенство. Но все же свои тайны масоны открывали только посвященным.

Все попытки чужаков проникнуть в тайны ордена сурово карались. А уж тем более, когда дело касалось сокровищ.

Даже в суматохе и ужасе штурма Кёнигсберга весной 45-го какая-то сила умело противодействовала всем попыткам найти Янтарную комнату и другие ценности Рейха. А может быть, это лишь бред больного воображения, и все гораздо проще — Янтарная комната погибла, затопленная в подвалах замка, а все остальное успели вывезти последним конвоем?