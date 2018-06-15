Как кровосмешение привело к вырождению целой династии: Карл II – последний из Габсбургов

Самой мощной династией в средневековой Европе считался дом Габсбургов. Это семейство доминировало в начале XII века в Швейцарии, Австрии, Венгрии, Италии, Испании, а к XVI веку влияние Габсбургов начало распространяться на Филиппины и Америку. И эта могущественная династия все-таки завершила свое существование из-за имбридига — близкородственных брачных связей.

Отличительными особенностями представителей династии Габсбургов были выпирающий подбородок и губы, а также высокая смертность среди новорожденных детей. К тому моменту, когда родился последний представитель рода, занимавший испанский престол, Карл II, коэффициент инбридинга составлял 25 %, т. е. почти 80% браков заключалось между близкими родственниками.

Король Карл II был последним габсбургским правителем Испании. В историю он вписал свое имя довольно сомнительными достижениями, причем не совсем своими. Карл II стал самой наглядной жертвой длительного кровосмешения. С самого рождения у короля был целый "букет" различных заболеваний, в том числе и эпилепсия.

Если среднестатистический человек в пятом поколении может похвастаться 32 разных предками, то у Карла II их насчитывалось только 10, причем 8 из них вели свое начало от королевы Хуаны I Безумной. Историки и медики сходятся во мнении, что уродство Карла II стало результатом 16 поколений межродственного скрещивания.

Из-за такого сильного кровосмешения пострадала внешность короля. Характерный подбородок Габсбургов у Карла II приобрел гипертрофированную форму. Его вытянутая нижняя челюсть и язык не позволяли королю нормально пережевывать пищу и изъясняться. При росте 192 см король еще имел и очень большую голову. Монарх стал ходить и заговорил очень поздно. Так случилось еще и потому, что Карл II был долгожданным наследником. Его братья и сестры рано умерли, поэтому с королем до 10 лет обращались как с младенцем.

Карл II родился 6 ноября 1661. На престол он взошел довольно рано, когда ему было всего 4 года. Большая часть обязанностей правда легла на плечи его матери, которая выполняла роль регента в течение 10 лет.

Пока его мать, королева-регент Марианна управляла государством, Карл II играл во дворце с карликами. Короля ничему не обучали, а только заботились о его здоровье. Это проявлялось в проведении обрядов экзорцизма (изгнания бесов). Из-за этого Карл II получил прозвище El Hachizado, или "Зачарованный".

Первая жена Мария Луиза Орлеанская (вторая племянница Карла II) отказывалась иметь какую-либо связь с королем. После ее кончины, спустя всего несколько недель, убитый горем Карл II женился во второй раз. Он надеялся получить наследника, но…



Король умер в возрасте 38 лет, что было даже слишком большим сроком для людей с таким количеством заболеваний. Отсутствие прямых наследников привело к 12-летней борьбе за испанский трон. Карл II своей смертью поставил конец господству Габсбургов в Европе, а ведь под их железной рукой находились Нидерланды, Бельгия и некоторые части Германии.