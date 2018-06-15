Стэнфордский эксперимент может быть подделкой

По мнению исследователя Бена Блюма, известный Стэнфордский эксперимент — всего лишь мистификация.

Напомним, в 1971 году американский исследователь Филипп Зимбардо провел эксперимент, во время которого подвальные помещения психологического факультета в небольшом городке Пало-Альто, к которому примыкает кампус Стэнфордского университета, на одну неделю превратили в настоящую тюрьму со всему присущими ей ужасами.

Суть эксперимента заключалась в изучении поведения человека в условиях ограниченной свободы и навязываемой ему социальной роли. Зимбаро наглядно доказал, что почти любой хороший человек при определенных обстоятельствах превращается в зверя.

Роль заключенных и охранников исполняли добровольцы. Согласно общепринятой концепции, они быстро вжились в новые образы. По ходу эксперимента возникали опасные конфликтные ситуации, а каждый третий охранник вскоре начал проявлять садистские наклонности.

Сейчас американский писатель и ученый Бен Блюм заявил, что весь эксперимент был инсценировкой. По словам Блюма, в архивах Стэнфордского университета он нашел записи, в которых говорилось о "неестественном" поведении заключенных.

Сам Филипп Зимбардо якобы заставлял надзирателей быть жестокими. Но при этом общение автора разоблачительного материала с бывшими охранниками дало понять, что они не могли физически грубо воздействовать на заключенных: охраннику позволялось лишь давить на человека морально. А один из охранников заявил, что притворялся садистом.

По меньшей мере один из невольников рассказал, что сымитировал "сумасшествие". Заключенный по имени Корпи пошел на такой шаг, поскольку хотел "вернуться домой и продолжить готовиться к экзаменам". Любопытен и его взгляд на эксперимент. "Мы знали, что они (охранники. — Прим. ред.) не тронут нас, они не могли нас ударить. Они были такими же белыми студентами, как и мы, так что ситуация была достаточно безопасной. Что-то наподобие работы", — пояснил он.