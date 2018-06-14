Почему глупеет человечество?

Норвежские ученые в ходе исследований пришли к выводу, что человечество "глупеет". Правда, выборка довольно ограничена, поэтому сложно полученные результаты применить для всех жителей планеты.

О том, что уровень человеческого интеллеккта постенно снижается, говорят не в первый раз. При этом цивилизация систематически накапливает знания, однако отдельно взятые люди не становятся более интеллектуально развитыми. Некоторые ученые даже полагают, что современный человек проигрывает по ряду умственных показателей кроманьонцу. Это связывают с тем, что жителям Земли XXI века уже не приходится ежедневно бороться за свое выживание, что в значительной мере нивелирует эволюционную роль естественного отбора.

И все-таки заявления о том, что человечество "стремительно глупеет", кажутся сомнительными. Однако именно его смогли подтвердить в очередной раз ученые из Центра экономических исследований Ragnar Frisch.

Проведя анализ результатов IQ-тестов 730 тысяч людей, которые поступили на военную службу в 1970–2009 годах, они сделали вывод, что за одно поколение уровень интеллекта падал в среднем на семь пунктов, что, безусловно, очень серьезный показатель. В качестве причин ученые рассматривают экологические проблемы, а также изменения образа жизни. Речь, в частности, идет о компьютерных технологиях.

Некоторые уже успели подвергнуть исследование критике, указав на ограниченность выборки. Полученные результаты действительно нельзя применить в отношении всего населения планеты. Однако ранее другая группа ученых уже приходила к аналогичным выводам. Так, исследователи сравнивали уровень образованности современных людей и жителей Викторианской эпохи с 1837 по 1901 год. Согласно результатам, тогда человек был более развит и изобретателен.

Программа, анализирующая психофизические данные, показала, что скорость реакции мужчины в 1889 году равнялась 183 миллисекундам, в то время как сегодня этот показатель — 253 миллисекунды. В случае с женщинами показатели составили 188 и 261 миллисекунду соответственно.

Специалисты также выяснили, что каждое десятилетие IQ падал на 1,23 балла, а за полтора века снижение составило 14 баллов. По мнению экспертов, при такой динамике человек может со временем опуститься до уровня развитой обезьяны.