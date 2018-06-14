Жуткая традиция народа тораджи

У разных народов свои отношения к усопшим. И у некоторых фраза "наши умершие продолжают оставаться рядом с нами" приобретает буквальный смысл.

В индонезийской деревне провинции Южный Сулавеси, усопших буквально можно увидеть среди живых. Данный ритуал носит название MaiNene или Церемония очищения трупов. Суть ритуала заключается в том, что семьи народов Тораджи выкапывают тела своих усопших родственников, переодевают их в чистую одежду и зачастую выставляют их в месте, где они погибли, эксгумируют даже тела погибших детей.

Тораджи верят, что дух родственника, погибшего в путешествии не сможет найти дорогу обратно в деревню, к своей семье. Поэтому после эксгумации тела родственников сначала несут на место гибели, а потом пешим ходом несут усопших в деревню, как бы сопровождая их по пути домой. Правда выглядит это на редкость пугающе. Этот ритуал подчёркивает тесную связь между миром живых и мёртвых.

Похороны — одно из самых важных и дорогостоящих мероприятий в жизни общины. Представители народности тораджи всю жизнь копят деньги на достойные похороны. Иногда погребение происходит через несколько лет после смерти, когда семья умершего наконец накопит достаточно средств на подготовку пышных похорон.

В начале похорон тораджи забивают буйвола или быка и кладут рога возле дома своего родственника. Чем больше рогов украшает дом семьи, тем выше социальный статус покойника. Жители деревни Пангала хоронят усопших в специальных углублениях с скале, куда помещается гробы с умершими. Умерших называют "заболевшими" или "уснувшими", так как тораджи считают их живыми до самых похорон.

Тораджи хоронят своих родственников там, где они прожили большую часть своей жизни, или умерли. Отклонение от этой традиции вызывает разногласия в семьях. Например, бывают случаи, когда супруги желают быть похороненными рядом и таким образом ставят своего партнёра выше кровных родственных связей.

Местные рассказали историю о том, как тораджийский мужчина по имени Понг Румасек нашёл под деревом тело умершего, когда охотился в горах. Румасек переодел его в свою одежду и похоронил со всеми почестями. Охотник верит, что это принесёт ему благополучие.