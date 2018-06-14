Загадка "золотой люстры" Елиссевского магазина в Петербурге

Елисеевский магазин — один из самых именитых и помпезных в Петербурге. В начале ХХ века Григорий Елисеев, внук бывшего крепостного Петра Елисеевича, получившего когда-то от своего барина не только вольную, но и деньги на "обзаведение", выкупил дом на Невском и перестроил его, превратив его в самый знаменитый магазин Северной столицы.

Интерьеры магазина поражали не только русских, но и иностранцев. Все товары были отборного, люксового качества. Магазины Елисеевых были и в других городах России. В Москве на Тверской их магазин был еще больше петербургского.

Торговый дом на Невском был необычен не только снаружи, но и внутри. На первом этаже находился "колониальный магазин", поднявшись на второй этаж, попадаешь в театральный зал, а на третьем этаже располагался ресторан. Отделка помещения выглядела очень богато и изящно, витрины подсвечивались настенными светильниками. Никаких потолочных люстр- в то время в магазине не было.

Легенда о золотой люстре Елисеевых, начинает в тот момент, когда один из самых влиятельных и богатых купцов почувствовал угрозу революции. И решив все своё богатство перевести в золото и сделать из него огромную золотую люстру. Предполагая, что после революции, вернувшись обратно, спокойно её забрать.

В революцию Елисеевы покинули страну, но по городу ходили упорные слухи, будто сокровища, которые увезти с собой не удалось, они замуровали еще и в стенах магазина. Наверное, поэтому, поселившиеся в доме Елисеевых сразу после революции, голодные литераторы по ночам простукивали стены в напрасной надежде отыскать елисеевское золото.

После войны магазин продолжил служить народу, став одной из визитных карточек Ленинграда.





В 1988 году Елисеевский магазин был открыт после реставрации, и горожане вдруг обратили внимание: великолепная хрустальная люстра, висевшая в центре зала, — исчезла! С законным вопросом: "Где же люстра?" журналисты обратились к тогдашнему директору Елисеевского и получили неожиданный ответ: "Никакой люстры и не было".

Вскоре "Елисеевский" был переименован в "Гастроном № 1 Центральный" и стал пунктом отоваривания дефицитными продуктами: представители ленинградской партийной элиты получали здесь мандарины, бананы, икру, ананасы и твердокопченую колбасу. Да и Невского тогда уже не было, он назывался "Проспект 25 октября", а вот икра черная была еще доступна, но уже не всем.

Реакция народа оказалась бурной (начиналась эпоха перестройки и гласности). Пропало произведение прикладного искусства XIX века, значит — продали живущим в Америке потомкам Елисеевых, переплавили в золотые рубли, повесили на даче очередного "слуги народа" — версий было немало, а требование одно: "Верните шедевр на место!".

Обеспокоенные пропажей люстры жители города писали письма даже в ПОлитбюро и на имя Михаила Горбачева. Версий исчезновения светильника было в то время много, но одна "курсировала" чаще всего — люстру тайно продали племяннику Елисеева, живущему в США.

Журналисты начали расследование, обратились в архивы. И что же оказалось? "Фокус с люстрой и его разоблачение"? Нет, ни фокуса, ни разоблачения. Хрустальную люстру в Елисеевском магазине повесили тогда же, когда установили кассы — чтобы кассиршам светлее было чеки пробивать. И было это, понятное дело, не в XIX веке, а в 1930 году.

До 1930 года в Елисеевском магазине были только настенные светильник, это уже после установки в магазине касс, повесели потолочные люстры над ними, для освещение рабочих мест кассиров. Газеты того времени писали, что это легенда и вымысел. Люди работающие в магазине утверждали, что это правда. И золотая люстра существует. Так что, в этой истории точку пока ставить рано.

В 2010 году "Елисеевский" сдали в аренду на десять лет предпринимателю Евгению Пригожину за 21 миллион рублей (сеть "Блин!Дональт's", ресторан "Старая таможня", "Конкорд-кейтеринг" и другие). Условия: необходимо воссоздать продуктовый магазин в исторических интерьерах, не должны дольше, чем на два года. Гастроном теперь носит официальное название "Магазин купцов Елисеевых", а торговый зал восстановлен по образцу 1903 года.

По периметру стоят подлинные витрины начала века, над ними подвесные зеркальные шкафы. Отреставрированы обветшавшие за советское время потолочные карнизы с лепниной в форме листьев, бронзовые настенные светильники, чугунные канделябры с узорной ковкой в виде листвы и хрустальные люстры.

Единственное отличие от дореволюционного дизайна — это пальма-ананас в центре зала, олицетворяющая собой тенденции модерна начала века. Вокруг нее поставили диван со столиками и двенадцать открытых этажерок с алкоголем, конфетами и маслами.



На втором этаже раньше располагались банк, коммерческие курсы, основанные Елисеевыми, и зал, сдававшийся в аренду театральным труппам. В подвальном помещении были склады, холодильники и один из самых лучших винных погребов Европы.