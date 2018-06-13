Можно ли воскресить динозавров?

Фильм "Парк Юрского периода" настолько сильно воздействовал на зрителей, что они стали задаваться вопросом: а можно ли вернуть к жизни древних ящеров. Научный ответ на этот вопрос дали профессор генетики Кентского университета Даррен Гриффин и его научный сотрудник Ребекка О'Коннор.

Скоро в прокат выходит пятый фильм франшизы "Парк юрского периода". И это снова повысит интерес публики к динозаврам и привлечет к ним внимание подрастающего поколения. В самых крупных, свирепых и "самых мертвых" существах, когда-либо населявших планету, есть нечто, внушающее благоговение и страх.

Однако интерес эти фильмы вызывают не только у зрителей, но и у ученых, которые заинтересовались вопросом ДНК динозавров. Отрывок с Мистером ДНК в оригинальном фильме — отличный пример популяризации научной концепции, но идея извлечения ДНК из тел комаров, поглотивших "дино-кровь", — не более чем фантастика.

Недавно ученым совершенно случайно удалось определить общую структуру генома динозавров. Структура генома — расположение генов на хромосомах каждого вида. И хотя у отдельных животных одного вида будут разные последовательности ДНК, общая структура распространяется на вид в целом.

Все началось с определения наиболее вероятной геномной структуры общего предка черепах и птиц до того, как начали происходить изменения. В эту родословную входят динозавры и птерозавры, появившиеся примерно 240 миллионов лет назад, тероподы (среди которых — тираннозавр и велоцираптор) и, конечно, птицы.

Несмотря на то что никто не заявляет об извлечении ДНК динозавров, нас больше всего волнует вопрос: "Стали ли мы на шаг ближе к реальному "Парку юрского периода"?" Ответ: решительное "нет" — и тому есть причины.

Во-первых, идея нетронутой ДНК динозавра внутри кровососущего насекомого, сохранившегося в янтаре, элементарно не сходится. Более того, доисторических комаров с кровью ящеров находили, но все ДНК в ней уже давно разрушились. ДНК неандертальца и шерстистого мамонта ученые смогли успешно изолировать, однако материал динозавров попросту слишком старый. Возраст самой древней из найденных ДНК — около миллиона лет, но генетический материал доисторических ящеров должен относиться к периоду минимум 66 миллионов лет назад, так что это нереально.

Во-вторых, даже если бы удалось добыть ДНК динозавров, она была бы разбита на миллионы микроскопических частичек, а у ученых было бы очень мало информации о том, как именно собрать их воедино. Это было бы сродни сбору самого сложного пазла — без малейшего понятия о том, как именно выглядит картинка и все ли детали на месте. В "Парке юрского периода" ученые нашли отсутствующие детали и заменили их на ДНК лягушки, но из этого вышел бы не динозавр, а гибрид или "лягушкозавр". Кусочки лягушачьей ДНК имели бы целый ряд негативных воздействий на развитие эмбриона. Более того, логичнее использовать ДНК птиц — как самых близких "родственников" (но это все равно не сработало бы).

В-третьих, воссоздание целого животного из нити ДНК — не более чем фантастика. Дезоксирибонуклеиновая кислота — отправная точка, но развитие животного внутри яйца представляет собой сложный "танец" генов, включающихся и выключающихся в определенные моменты совместно с влиянием окружающей среды.

Если вкратце, то прежде всего необходимы идеальное яйцо динозавра и вся сложная химия внутри него. В книге, по которой снят оригинальный фильм, ученые производили искусственные яйца, а в кино — страусиные. Ни один из вариантов не сработал бы в реальности. Нельзя поместить ДНК курицы в страусиное яйцо и получить курицу (уже были попытки). То же касается и велоцираптора. И это мы еще не затронули законодательство, разрешения и прочую бумажную волокиту, протестные группы и влияние на экосистему.

Итак, воскресить динозавра невозможно, но… Дело в том, что динозавры никогда не вымирали в полном смысле этого слова. Как раз наоборот: они и сейчас обитают повсюду. Птицы не развились из динозавров и не являются их близкими родственниками: они и есть динозавры.

Динозавры (включая птиц) пережили по крайней мере четыре глобальных вымирания, каждый раз обретая все более невероятные и диковинные формы. Теоретически их способность к этому обусловлена структурой генома. Согласно предыдущему открытию, у птиц и большинства нелетающих динозавров было много хромосом ("упаковок" с ДНК). Это позволяет животным создавать вариации, что, в свою очередь, является двигателем естественного отбора.

Тем не менее пусть это и далекий взгляд в будущее, позже может появиться возможность использовать технологию "Парка юрского периода" для устранения части вреда, нанесенного человеком. Люди были свидетелями исчезновения таких известных летающих динозавров, как дронт и странствующий голубь.

Выделение ДНК, которой всего пара сотен лет, из останков этих птиц — более реалистичная идея. К тому же может оказаться, что яиц современных видов, близких по родству, достаточно. И в правильных условиях есть возможность воскресить из них некоторых животных.