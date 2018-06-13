Древние тайны Алтая

Считается, что именно с Алтая человечество начало свой путь. Недаров его называют "Колыбелью мира". Эта священная земля хранит немало загадок. некоторые из них.

Турочакские писаницы

В 1975 году на отвесных скалах у левого берега реки Бии, в семи километрах от села Турочак, были обнаружены удивительные наскальные двухметровые рисунки: более двух десятков стремительно "шагающих" лосей.

Стилистический анализ изображений позволил отнести их к эпохе бронзы и с большой долей вероятности связать с каракольской культурой, существовавшей во II веке до н. э. Но как появились эти уникальные для Алтая наскальные изображения, до сих пор до конца непонятно. Отличительными особенностями Турочакских писаниц стал не только материал, при помощи которого рисунки создавались, — красная охра, нетипичная для алтайских петроглифов, но и выбор персонажей.

Исследователей также поразила динамика и выразительность изображений, которые смогли создать на отвесной и труднодоступной поверхности далекие предки. Но главной загадкой остается смысл. Что пытались рассказать потомкам древние "художники"?

Женщина с татуировкой

Священное плато Укок на юге Алтая — место, которое притягивает как смельчаков, решивших "испытать себя", так и многочисленных исследователей. Его главную загадку мировое научное сообщество начало обсуждать сравнительно недавно, в 1993 году, когда археологи под руководством доктора исторических наук Натальи Полосьмак при раскопках могильника Ак-Алах обнаружили мумифицированное тело, предположительный возраст которого составляет 2,5 тысячи лет.

Прекрасно сохранившаяся находка позволила ученым провести экспертизу ДНК и восстановить внешность 25-летней девушки. Черты ее лица не походили на монголоидные; облик, скорее, напоминал европейский. Талию "Принцессы Укока" украшал красный пояс — символ воина, в руках она сжимала палочку из лиственницы — орудие "сотворения мира", а ее голову венчал высокий головной убор с золотыми накосниками — атрибут женщины, обладающей магическими силами и хранящей "тайну бессмертия".

На теле были обнаружены выполненные в скифском "зверином" стиле татуировки в виде оленей-козерогов с клювом грифона, овна с запрокинутой головой и пятнистого барса. Всё это, а также лиственная колода, похожая на шаманскую лодку "ротык", и шестерка погребенных здесь же "небесных" коней, говорило о том, что в кургане был найден не обычный человек. Алтайские шаманы уверены, что это тело легендарной прародительницы их народа — Кыдын, с "осквернением" захоронения которой начались все беды Алтая.

Академик Вячеслав Молодин, под руководством которого осуществлялось масштабнее изучение высокогорного Алтая, убежден, что "никакая это не принцесса, а представительница среднего слоя пазырыкского общества" VI-III веков до н. э. Возможно, она была ворожеей или целительницей, однако, кем на самом деле являлась "Алтайская принцесса" и как ее звали, так и останется загадкой.

Восьмое чудо света

У плато Укок есть и другие тайны. Например, здесь были обнаружены загадочные геоглифы — огромные изображения, рассмотреть которые можно лишь со значительных расстояний, обычно — с высоты птичьего полета. Непонятно, с какой целью они были созданы.

Возраст создания геоглифов — еще один спорный вопрос. Долгое время предполагали, что они появились полторы-две тысячи лет назад, но новейшие исследования позволили предположить, что время их создания — III-II века до н. э. Ученые пытаются также понять, почему за такой большой промежуток времени геологические процессы не уничтожили геоглифы?

Наконец, им еще только предстоит понять смысл "посланий". Хотя контуры многих из них легко "читаются", "идея" древних художников по-прежнему остается загадкой. Ученые справедливо именуют геоглифы восьмым чудом света и продолжают поиски, в то время как уфологи стараются подкрепить свою теорию о расположении в этих местах аэродромов пришельцев.

Алтайский стоунхендж

Тысячи туристов посещают Чуйскую степь, чтобы увидеть Алтайский стоунхендж. Пять огромных валунов высотой до семи метров украшают петроглифы — рисунки времен пазырыкской культуры. Одна из глыб отличается от остальных размещенной на ней перекладиной, другая — выполнена в виде кресла-трона.

Исследователи уверены, что это место древние шаманы использовали для проведения обрядов. При этом, вероятно, камни были специально доставлены из других мест, — сравнение их структуры показало, что материал не встречается в расположенных поблизости горах. По легенде, валуны были привезены древними скифами из местности, удаленной на 500 километров.

Возраст Алтайского стоунхенджа предположительно датируется VIII-VI веками до н. э. Камни установлены в направлении сторон света и, по наблюдениям, имеют разнозаряженные электромагнитные поля. Туристы, рискнувшие встать в центр "каменной изгороди", рассказывали, что их "как будто затягивало в воронку". Об истинном назначении Алтайского стоунхенджа и его "магической силе" гадают до сих пор.

"Денисовец" или "человек алтайский"

Денисовская пещера находится в долине реки Ануй, которую хранители алтайских традиций называют "путем к загадочному Беловодью". В этом известном на весь мир археологическом объекте было обнаружено немало культурно-исторических памятников. В 2009 году среди прочих находок была найдена фаланга пальца маленькой девочки, а чуть ранее — коренной зуб 18-летнего юноши.

Артефакты были отправлены в Институт эволюционной антропологии имени М. Планка в Лейпциге. Анализ показал, что их обладателями были представители новой древней популяции человека. Пока российские, американские и канадские ученые затрудняются дать точный ответ: идет ли речь о новом виде или подвиде, поэтому используют нейтральное — "денисовец" или "человек алтайский".

Предположительно миллион лет назад он "отошел от ветви общего развития человека", и эволюционировал независимым, как оказалось, тупиковым путем.

Гены "денисовца" не были обнаружены ни у одного представителя современной цивилизации, за исключением меланезийцев, предки которых, по версии ученых, могли контактировать с "денисовцами" на территории Восточной Азии.

Находка полностью разрушила стереотипное представление о древних жителях планеты и позволила предположить, что 50 тысяч лет назад в западной части Евразии жили неандертальцы, а в восточной — "денисовцы". Могли ли они взаимодействовать, и что стало причиной исчезновения "человека алтайского" — вопросы, ответы на которые пока не найдены.

Центр Вселенной

Многие исследователи соотносят самую высокую алтайскую гору Белуху со священной горой Меру. В частности, подтвердить эту теорию пытался русский философ Николай Федоров. По карте с изображением священной горы Меру, датированной II веком до н. э., тюрколог Мурат Аджи дополнил популярную гипотезу.

Одним из аргументов стало сходство расположения древней Меру и современной Белухи. На равном расстоянии от Меру находились четыре известные тогда океана, и Белуха в равной степени удалена от Индийского, Тихого и Северного Ледовитого океана. Куда делся четвертый океан?

Возможно, он существовал западнее Белухи во времена Атлантиды, но впоследствии исчез. Среди других "доказательств" называют возможность круглый год наблюдать над Алтаем Большую Медведицу и созвучие древнего названия Белухи "Уч Сумер" с топонимом "Меру".

На поиски свободы

В русском сознании Алтай неразрывен с легендарной и мистической страной Беловодье, обителью свободы и бессмертия. Популяризацию легенды принято связывать со старообрядцами-бегунами, которые стекались на Алтай в поисках лучшей жизни и указывали путь всем жаждущим при помощи "путеводителей", где в иносказательной форме описывался путь в Беловодье.

Русский ученый и философ Николай Рерих ассоциировал славянскую идею с буддистскими преданиями о Шамбале. Он объявил о неразрывной связи Алтая, Индии и Тибета и был уверен, что они являются компонентами единой энергетической системы, которая сохранилась со времен Атлантиды.

Можно ли сегодня отыскать путь в Страну справедливости и добродетели? — поиск ответа на этот вопрос лежит, скорее, в области духовного познания.

Источник: russian7.ru