Ложные теории, которые нанесли людям серьезный ущерб

Учёные в поисках объективной истины не раз выдвигали ложные гипотезы или делали неправильные выводы из своих наблюдений. Некоторые из них оказались настолько далеки от истины, что нанесли человечеству серьёзный ущерб. Давайте посмотрим, о чем идет речь.

Френология

Приверженцы этой науки утверждают, что психика человека напрямую связана со строением его черепа. Австриец Йозеф Галль, главный теоретик френологии, утверждал, что психические свойства, мысли и эмоции человека заложены в обоих полушариях мозга, и при сильном проявлении какой-либо черты это отражается на форме черепа.

Галль рисовал "френологические карты": зона висков, например, отвечает за пристрастие к вину и еде, затылочная часть — за дружбу и общительность, а зона "любви к жизни" расположилась почему-то за ухом.

По Галлю, каждая выпуклость на черепе — признак высокого развития психической черты, а впадина — недостаточного её проявления. Всё это напоминает хирософию — учение о связи формы руки и линий на ладонях с характером, мировоззрением и судьбой человека.

Пик популярности френологии пришелся на начало XIX века. Была она распространена, к примеру, среди рабовладельцев юга США: материала для проведения опытов у них было вдоволь. Эта наука тесно связана с расовой теорией и другими псевдонаучными обоснованиями для дискриминации. В фильме "Джанго" рабовладелец Кэлвин Кэнди с помощью черепа объясняет, почему все чернокожие от природы предрасположены быть рабами.

Массовое увлечение френологией резко пошло на убыль с развитием нейрофизиологии в 1840-х: было доказано, что психические свойства личности никак не зависят ни от рельефа поверхности мозга, ни от формы черепа.

Фокальный сепсис (теория об очаговой инфекции)

Эта теория утверждает, что все умственные и физические заболевания появляются из-за токсинов, всасывающихся в кровь из очага воспаления в организме. Чтобы вылечить болезнь, нужно найти и обезвредить виновный орган.

Теория была популярна в середине XIX века и вплоть до Второй мировой войны. Из-за неё огромному количеству людей сделали ненужные операции и нанесли увечья. Врачи считали, что очаг скопления бактерий внутри организма может быть причиной умственной отсталости, артрита и рака. В итоге удаление зубов, аппендикса, частей кишечника и других потенциально опасных органов стало распространённой практикой.

В начале XX века английский врач Уильям Хантер написал статью о том, что все недуги вызваны недостаточной гигиеной полости рта, а лечение больного зуба бессмысленно, так как не устраняет очаг инфекции. В итоге в Европе и Америке при подозрении на кариес пациентам стали удалять зубы.

В 1940 году было доказано, что теория очаговой инфекции несостоятельна. Операции вредили пациентам, токсины, якобы выделяющиеся заражёнными зубами, никак не могли влиять на психику.

Пирамида потребностей по Маслоу

Теория мотивации, основанная на пирамиде потребностей, имеет мало общего с исследованиями Абрахама Маслоу, основателя гуманистической психологии.

Сам Маслоу считал, что стандартизированной иерархии потребностей существовать не может, так как это зависит от индивидуальных особенностей человека. К тому же его исследования касались определённого типа людей и варьировались в зависимости от возрастной группы.

По Маслоу, группы потребностей становятся актуальными в процессе взросления. Например, маленьким детям необходимо вовремя поесть и поспать днём, подросткам важнее завоевать уважение среди сверстников, а людям в зрелом возрасте — испытывать удовлетворение от своего положения в семье и в обществе. Внимание учёного изначально было сосредоточено на самоактуализации — вершине пирамиды, то есть стремлении человека к самовыражению и личностному развитию. Объектами его исследований были активные и успешные творческие люди — такие, как Альберт Эйнштейн или Авраам Линкольн.

Пирамида — это искусственно сконструированное упрощение, не дающее представления о потребностях большинства людей. Использование пирамиды Маслоу в качестве научной базы в менеджменте, маркетинге и социальном проектировании в большинстве случаев не даёт нужных результатов, зато предоставляет пространство для спекуляции. Неудивительно: сама теория иерархии потребностей, на основе которой сконструирована пирамида, не была подтверждена эмпирическими исследованиями.

Теория эффективного общения Дейла Карнеги

Главным тезисом этой теории был отказ от собственного "Я". Автор этой теории, к слову, не имевший никакого специального образования, описал ее в книгах с громкими названиями: "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей", "Как перестать беспокоиться и начать жить". Его работы должны были помочь людям стать счастливыми, легко находить общий язык и избегать конфликтов.

Идеи Карнеги об успехе были невероятно влиятельны. До сих пор многие считают, что успешный (а значит, счастливый) человек должен уметь выступать на публике, активно заводить новые знакомства, очаровывать собеседников и посвящать себя работе. Но понятие успеха, которым так лихо оперировал Карнеги, не может быть стандартизированным, как и критерии личной эффективности (на то она и личная).

Современные психологи указывают на множество ошибок, допущенных Карнеги в его теории о счастье "селф-мэйд". В своих работах Карнеги систематически призывает отказываться от собственного "я", чтобы сделать общение более эффективным. В этом и есть его главная ошибка.

Воспринимая систему ценностей другого человека, чтобы ему понравиться, человек действительно сможет манипулировать собеседником и использовать его в своих целях. Но отказ от собственного мнения и возможности его высказать плохо сказывается на психике. В результате накопленный стресс, чувство подавленности и несоответствия критериям успешности выливаются в психосоматические расстройства. Проще говоря, попытки стать успешным по Карнеги помогают добиваться искусственных целей, но не делают человека счастливее.

Главный совет Карнеги "Улыбайся!" хорошо подходит экстравертам, которые и так постоянно улыбаются, но для интровертов это неестественно и мучительно.

Карнеги навязывал читателям одинаковые представления о том, к чему должен стремиться человек, и его идеи в итоге стали причиной комплексов, психологических проблем и чувства вины.

Евгеника

Основным положением этой теории стала селекция человека для выведения ценных качеств. Автор теории — Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина. Гальтон утверждал, что таким образом можно будет "улучшить генофонд" человечества.

Сторонники "позитивной евгеники" утверждают, что она может содействовать воспроизведению людей с качествами, ценными для общества. Но какие именно качества являются ценными? Многие люди, обладающие высоким интеллектом и творческим потенциалом, страдают врождёнными соматическими дефектами, а значит, в процессе селекции могут оказаться за бортом. К тому же механизмы наследования таких признаков, как предрасположенность к пьянству или, наоборот, крепкое здоровье и высокий IQ, одинаково плохо изучены: многие из этих признаков проявляются только при воздействии среды, в которой воспитывается и живёт человек.

Евгеника как наука была дискредитирована в 1930-х, когда её положения служили обоснованием расовой политики нацистской Германии. В Третьем Рейхе активнее развивалась "негативная евгеника": прежде всего нацисты хотели прекратить воспроизводство людей с наследственными дефектами и тех, кого считали расово неполноценными. Евгенические программы по принудительной стерилизации людей, допустивших тяжкие преступления или "умственно неполноценных", существовали в Швеции, Финляндии, США, Дании, Эстонии, Норвегии и Швейцарии, в некоторых странах они действовали до 1970-х годов.

В конце XX века, когда были успешно проведены опыты по клонированию высших млекопитающих, а у генетиков появилась возможность вносить изменения в ДНК, вопрос об этичности улучшения генофонда человека снова стал актуальным.

Сейчас борьба с наследственными заболеваниями ведётся в рамках генетики.