Почему призрак Гитлера беспокоил умы еще много лет после войны?

Спустя более семидесяти лет после окончания Второй мировой войны призрак Гитлера многим так и не дает покоя: существует версия, что он не окончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года, а скрывался в других странах.

Согласно официальной версии, в тот апрельский день Красная армия уже была в нескольких кварталах от фюрербункера. Поняв, что ситуация безвыходная, Гитлер с Евой Браун уединились, а через некоторой время раздался выстрел (считается, что Браун не воспользовалась пистолетом, а приняла яд).

После этого адъютант Гитлера Гюнше и камердинер Линге завернули их тела в одеяло и вынесли во двор канцелярии, где останки были облиты бензином и сожжены. Через пару часов сотрудники личной охраны перенесли тела в воронку от снаряда и засыпали землёй. На следующий день немецкое радио сделало экстренное заявление: фюрер героически погиб с оружием в руках, защищая Берлин.

К этому времени Москву уже получила информацию о самоубийстве от генерала Ганса Кребса, который пытался ранним утром 1 мая договориться с Чуйковым о перемирии, а заодно и сообщил, что накануне Гитлер застрелился у себя в бункере.

Эта информация сразу была передана Сталину, однако он к сообщению отнесся настороженно, потребовав убедительных доказательств. Захватив 2 мая бункер, советские солдаты не обнаружили тела Гитлера. Тем не менее, в этот же день все западные газеты вышли с передовицами, на которых большими буквами сообщалось о смерти Гитлера.

Но в СССР всё было наоборот. 2 мая ТАСС распространил следующее заявление: "Указанные сообщения являются новым фашистским трюком: распространением утверждения о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение".

Сталин не верил информации о самоубийстве, полагая, что Гитлер инсценировал свою смерть и, возможно, даже попытается сдаться союзникам на каких-то особых условиях. Только 5 мая два обугленных тела были обнаружены в воронке во дворе имперской канцелярии. Точнее, первоначально их обнаружили 4 мая, но зарыли обратно, поскольку появилась информация об обнаружении тела Гитлера. Однако при осмотре выяснилось, что неопознанный труп явно не может принадлежать Гитлеру. Поэтому 5 мая найденные в воронке тела вновь откопали.

Но достоверно опознать два обезображенных тела было затруднительно. Лишь при помощи зубного врача, которая ассистировала личному стоматологу Гитлера, удалось подтвердить идентичность зубной формулы. В этот момент свидетели последних минут фюрера уже находились в советском плену и оба утверждали, что он покончил с собой.

После ряда допросов свидетелей и экспертизы зубов, фронтовой начальник СМЕРШа Вадис отправил Сталину донесение, в котором сообщал, что на основании показаний Хойзерман и ряда других свидетелей удалось установить личность трупа, и, скорее всего, это и есть Гитлер.

Тем не менее, советская сторона по-прежнему не делала никаких заявлений о судьбе Гитлера. Возможно, это объяснялось тем, что Сталин действительно не верил, что лидер нацистов мог покончить с собой. Хотя нельзя исключать, что Сталин рассчитывал воспользоваться неопределённой судьбой Гитлера для дополнительного давления на союзников в политических целях.

В июне на официальной пресс-конференции союзников в Берлине Жуком заявил, что он не может сказать что-либо утвердительное о судьбе Гитлера. По его мнению, нельзя исключать и того, что в самую последнюю минуту он мог улетель из Берлина.

Это заявление было подхвачено западной прессой, которая наперебой сочиняла самые фантастические версии спасения фюрера. То и дело находились свидетели, которые видели Гитлера то в Аргентине, то в Парагвае, то в Испании, то даже встречали переодетого женщиной Гитлера в Ирландии.

На Потсдамской конференции союзников в августе 1945 года американский президент Труман напрямую спросил у Сталина, можно ли уверенно сказать, что Гитлер мёртв? На что Сталин ответил, что так сказать нельзя.

Свое расследование проводили и спецслужбы союзников. По результатам опросов всех возможных свидетелей следователи пришли к выводу, что нет никаких оснований полагать, что Гитлер выжил. Свидетели не противоречили друг другу и достаточно точно описывали картину последних часов жизни Гитлера.

В ноябре 1945 года союзники обратились к советской стороне, предложив организовать трёхстороннюю комиссию для поисков тела Гитлера, дабы окончательно поставить точку в этом деле. Однако Сталин на это не пошёл. Более того, поручил начать новое расследование, видимо, опасаясь, что западным разведкам удалось установить какие-то факты, о которых он не знает.

В январе 1946 года Бауэра (личный пилот Гитлера), Линге и Гюнше снова начали допрашивать. Беспрерывные допросы продолжались несколько месяцев, следователи по тысяче раз задавали одни и те же вопросы и затем дословно сверяли их показания, ожидая, что кто-то где-то хоть раз ошибётся. Однако этого не произошло. Но в итоге был сделан вывод: несмотря на многочисленные свидетельские показания, нельзя сделать однозначный вывод о самоубийстве Гитлера.

Гитлер появился в Аргентине

В это же время ФБР тоже стало проверять вероятность "чудесного" спасения Гитлера. В сентябре 1945 года было получено сообщение о том, что он жив и скрывается в Аргентине, где местное правительство явно симпатизировало отдельным функционерам нацистского режима и привечало их. Поэтому к информации о появлении Гитлера в Латинской Америке отнеслись серьёзно.

Первоисточником этих данных был американский журналист, который утверждал, что его приятель ещё летом встречался с одним из сотрудников аргентинского правительства, который обещал передать некую невероятно сенсационную информацию, которая точно заинтересует американцев. В обмен он хотел только большое вознаграждение, переправку в Америку и предоставление ему политического убежища.

Аргентинец утверждал, что Гитлера видел лично после того, как несколько десятков нацистских функционеров прибыли в Аргентину спустя некоторое время после окончания войны. Якобы для фюрера даже построили специальный подземный бункер-резиденцию. Информатор выглядел весьма убедительным, он даже называл примерное расположение резиденции Гитлера, а также банковские счета, оформленные на подставных лиц, которыми могли пользоваться беглые нацисты.

Однако вскоре информатор загадчно исчез, получив перед этим от американцев примерно 15 тысяч долларов (сегодня эта сумма равно 200 тысячам долларов)

Спустя несколько лет Гитлера в Аргентине искали уже сотрудники ЦРУ, также получив данные от своего информатора, который утверждал, ссылаясь на бывшего офицера СС Филиппа Ситроена. что Гитлер был жив, во всяком случае, по состоянию на начало 1955 года. Бывший немецкий офицер заявил, что несколько раз лично встречал фюрера в Колумбии, где он жил под фамилией Шриттельмайер. До 1954 года уцелевший Гитлер будто бы скрывался в Колумбии, а в 1955 году перебрался в Аргентину.

В доказательство своих слов информатор даже передал фотографию, на которой были запечатлены сам Ситроен и мужчина, действительно похожий на Адольфа Гитлера, правда, довоенного образца. В ЦРУпришли к выводу, что подлинность фотографии нет возможности убедительно подтвердить или опровергнуть. К тому же несколько смущало, что Гитлер на фотографии даже не предпринимал попыток сменить свой имидж и носил всё те же узнаваемые усы и чёлку.

Датский след Гитлера

Немецкий лтчик Баумгарт в 1947 году заявил на суде в Польше, что лично вывез Адольфа Гитлера и Еву Браун накануне их мнимого самоубийства. Тела, которые были обнаружены ближайшим окружением фюрера, на самом деле принадлежали их двойникам. А Баумгарт вывез Гитлера и его супругу в датский город Тондер и получил за это приличное вознаграждение.

Вся операция была сверхсекретной, о ней не знали даже самые близкие и доверенные люди Гитлера, чтобы не выдать тайну на допросах. Однако достаточно скоро дело против Баумгарта было прекращено, никакого серьёзного расследования не проводилось. Поскольку выяснилось, что разоткровенничавшийся пилот в действительности страдает психическим заболеванием.

Поиски фюрера в Испании

Хорошие отношения между диктатором Франко и Гитлером были хорошо известны. Поэтому вождя нацистов стали искать в Испании. И хотя Франко был одним из немногих, кто отказался вступать в войну на стороне Гитлера и до самого конца войны соблюдал нейтралитет, считалось, что Гитлер вполне мог какое-то время укрываться в Испании. Если, конечно, действительно остался в живых.

Новые сенсации

В середине 60-х годов в газетах снова стали появляться всё более фантастические версии чудесного спасения Гитлера. В послевоенные годы сложился негласный консенсус, что свидетельских показаний достаточно для того, чтобы считать Гитлера мёртвым, а СССР наверняка имеет какие-то дополнительные доказательства.

В середине 60-х вышла книга Льва Безыменского, в которой впервые был напечатан акт осмотра тела Гитлера и данные экспертиз. Книга вышла за границей с одобрения партии, поэтому на сто процентов отражала официальную советскую версию гибели нацистского фюрера.

Однако книга была раскритикована западными специалистами. Судмедэксперты указывали, что были проведены не все необходимые экспертизы. Кроме того, существовала ненулевая вероятность того, что экспертиза производилась вообще не с трупом Гитлера. Потому как в акте было указано, что покойный имел всего одно яичко, тогда как ни в одном медицинском документе Гитлера этот факт отражён не был.

Это дало повод журналистам вновь взяться за перо, сочиняя все новые версии бегства Гитлера. Во всяком случае, спецслужбы с конца 50-х всерьёз уже не занимались поисками фюрера нацистов. То и дело появлялись свидетели, которые знали людей, общавшихся с Гитлером, а то и сами видевшие его в Аргентине или Бразилии, Парагвае или Венесуэле. Все они получали свои пять минут славы и скоро забывались.

Всё это время останки Гитлера покоились в земле на одном из советских объектов в ГДР. В 1970 году в связи с передачей объекта немцам по личному распоряжению главы КГБ Андропова останки были уничтожены и утоплены в Эльбе. Всё, что осталось от Гитлера, — челюсть и фрагмент черепа, хранившиеся в Москве.

Несколько лет назад СМИ всего мира сообщили сенсационную весть: по результатам независимой экспертизы выяснилось, что череп принадлежит не Гитлеру, а неизвестной женщине (не Еве Браун, которая отравилась, тогда как фрагмент черепа имеет пулевое ранение). Впрочем, это можно объяснить тем, что фрагмент забрали уже после очередной эксгумации в 1946 году и вполне могли перепутать.

Это породило новый виток рассуждений о действительной судьбе Гитлера. Однако всерьёз подвергать сомнению версию о самоубийствелидера нацистской Германии никто не решился. Слишком невероятной выглядит возможность успешного бегства из осаждённого Берлина человека, которого в 1945 году знал в лицо почти каждый житель Земли.