Сколько всего было Великих потопов?

Достоверно нам известно только о двух потопах, сколько же их было на самом деле, точно неизвестно. Первый произошел 18 тысяч лет назад, а второй — так называемый Дарданов потоп, он же Библейский потоп — около 7 тысяч лет назад (около 5 тыс. лет до н. э.).

Нередко два этих потопа путают. А все потому, что историки совершенно не знают планетарной физики, и наоборот — физики не всегда сильны в истории.

Первым потопом в основном были затронуты только океанические цивилизации, земли которых ушли в океан на полтора километра. Но какая эта была потеря! Человечество в цивилизованной его форме практически прекратило свое существование и было отброшено в своем развитии почти на двадцать тысяч лет. Все предстояло начинать заново.

На континентах уровень воды тогда поднялся незначительно, максимум на 70 метров, происходило это постепенно и, можно сказать, незаметно. Да ничего и не было существенного в то время на континентах, за исключением разве что Индии. Ну, и вероятно, у гиперборейцев были какие-то колонии по побережью Северного Ледовитого океана (в то время он ещё не был ледовитым).

Второй Потоп имел локальное значении, но тоже очень серьезное. Хлынувшие в Черное море воды Средиземного моря повысили уровень воды на целых сто метров, береговая линия отступила аж на двести километров. А земли это были населенные, так что, современникам и их потомкам эта катастрофа вполне могла показаться всемирной.

А вот что делать древнеиндийскими сообщениями о Потопе, а заодно и с Потопом славяно-арийской мифологи? Какой потоп в них имеется в виду? Скорее всего, речь идет о первом Потопе.

Мифы древних греков — еще довольно свежие, созданы они были максимум три тысячи лет назад, при этом в основе своих мифов они положили еще более древние легенды. В индийских же источниках содержится информация о времени намного более раннем, о подлинно Древних цивилизациях — Атлантиде, Гиперборее, Лемурии.

И если греки получили сведения путем витиеватым и извилистым — из Триполья через шумеров, Египет и Бог еще знает через кого, то древние индийцы и сами сохранили кое-какую память, и от ариев, пришедших с Севера, кое что узнали.

Ну, и к тому что на континенте ничего особенного во время Первого Потопа. Помимо Индии и побережья Арктики (если там удастся найти что-то еще более существенное), упоминания заслуживает сфинкс и пирамиды в Египте.

У Платона сказано, что атланты владели землями до границ Египта. Несмотря на всю несерьезность греческих, да и вообще европейских сообщений (изучать историю древнего мира по греческим мифам все равно что изучать по сегодняшней желтой прессе историю правления Ивана Грозного или Владимира Мономаха), отдельные фразы заслуживают доверия. Конечно, только в том случае, если они подтверждаются другими данными.

И вот какими данными подтверждается сообщение Платона. Во-первых, совершенно ясно, что сфинкса соорудили не египтяне.

1. Черты лица сфинкса не только не соответствуют портретным изображениям фараонов, но и вовсе относятся к совершенно другой расе.

2. Характер разрушения (износа) сфинкса указывает на водную эрозию. Иными словами он был построен во времена, когда климат в Египте был иным — влажным и дождливым. А это могло быть только до Великого потопа. Во времена фараонов здесь уже была пустыня, и никакой водной эрозии быть не могло.

Эти два аргумента говорят за то, что сфинкс намного старше, чем принято считать. Нельзя исключать того, что создан он был примерно 20 тысяч лет назад именно лемурийцами, а не атлантами — на это намекают негроидные черты лиц сфинксов, которые были свойственны в то время, как предполагают ученые, только лемурийцам.

Шумерский и библейский мифы о всемирном потопе, скорее всего, не имеют отношения Атлантиде и Гиперборее. Описание второго потопа, произошедшего по разным данным от 7500 до 5300 лет назад хорошо известно из Ветхого завета. Правда, Библия не является первоисточником, она лишь пересказывает летописи Вавилона и Шумера.

Тем не менее, описание второго потопа, как и многочисленных спасителей человечества, можно обнаружить практически у всех древних народов Земли. Исключение составляет лишь территория Африки, на которой о существовании второго "Великого потопа" узнали только в средние века от христианских миссионеров. Очевидно, Африка не была затронута этим потопом.

Тем не менее, его воды в очередной раз практически полностью уничтожили наиболее развитые цивилизации тех лет. Только в районе Средиземного моря, где было сосредоточена большая часть человечества вода поднялась более чем на 100 метров. Черное море, перестало быть замкнутым, соединившись проливами со Средиземным морем.

Второй потоп также поразил территорию Индии, Китая, цивилизации Южной и Центральной Америк. Причиной второго Всемирного Потопа, ученые называют мощное землетрясение.

В то же время, говоря о "Всемирных потопах" упомянутых в священных книгах и летописных источниках народов Земли следует учитывать тот факт, что несколько тысяч лет назад, коммуникации между различными цивилизациями были минимальны. Подъем воды на локальном, но значительном участке суши, вызванный осадками, цунами или таянием ледников быстро трансформировался в предания о "Всемирном потопе", который по своей сути всемирным не являлся.

На сегодняшний день, лингвистами зафиксировано 59 легенд о потопе в Северной Америке, 46 в Южной Америке, 17 на Ближнем Востоке, 23 в Азии, 31 в Европе и 37 в Австралии и Океании. В качестве причин потопов, которых было множество ученые называют, землетрясения, извержения вулканов, таяние ледников.

Сегодня подсчитано, что если растают ледяные шапки полюсов, то вода на планете поднимется на 65 метров. В то же время в древности ледники занимали существенно большую территорию, чем в наши дни. Их таяние могло спровоцировать потопы, вошедшие в историю как всемирные. Этот факт подтверждают найденные на глубине от 50 до 100 метров многочисленные затопленные древние города.

Не меньший интерес представляют выявленные сейсмологами огромные подземные океаны, расположенные на глубине 1200-1400 километров. Их объем превышает количество воды в мировом океане. В том случае если эти воды выйдут на поверхность человечество также постигнет очередной Всемирный потоп.