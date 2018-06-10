Японские статуэтки доги - привет от инопланетян?

Загадочные фигурки оставили после себя очень многие цивилизации. И почти всегда они мало похожи на людей. Глинянные статуэтки, найденные в Японии, до сих пор вызывают споры ученых. И у этих статуэток есть "родня" в самых разных частях света. А похожи у всех… глаза!

Как минимум, 10 тысяч лет назад, то есть задолго до появления сельского хозяйства, первые обитатели восточных островов уже владели искусством керамики, готовили себе еду в посуде и жили в селениях.

Их самобытная керамика в стиле дзёмон (след веревки) украшалась отпечатками свернутого жгута на сырой глине. Керамика же дала название целой эпохе (дзёмон-джидай) японского неолита (VIII-I тысячелетие до н. э.). Впрочем, найдены образцы керамики дзёмон, возраст которых не 10, а 12 и даже 13 тысяч лет.



В других частях планеты люди научатся этому искусству тысячелетиями позже (в Китае, например, — через 3 тысячи лет). Получается, что керамика японских островов — самая древняя в мире. Вообще же в датировках периода дзёмон существует определенный разнобой. Некоторые специалисты считают, что был еще так называемый до-гончарный период — с 20 000 года до н. э. Но для нас сейчас важнее другое. Типичный признак эпохи дзёмон — статуэтки догу из обожженной глины.

Высота фигурок догу — от 3 до 30 сантиметров, К настоящему времени их найдено более 15 тысяч. Согласно легендам, сделали их жившие когда-то в Японии люди-великаны. Может быть, и не великаны, но никто достоверно не знает, откуда взялись первые поселенцы японских островов, которые жили там еще до появления народа айну.

Во всяком случае, некоторые характерные элементы этого периода есть в искусстве аборигенов Австралии и Океании, в Африке (Сахара), Полинезии (Ново-Гебридские острова), в Центральной Америке (Амазонка) и некоторых других местах планеты. Похоже, что истоки древнейшего пласта этих культур следует искать на затонувших землях. Или даже в дальнем космосе.



Назначение большинства предметов керамики дзёмон более или менее понятно — домашняя утварь, посуда, приспособления для охоты и рыбалки. Но вот эти "куклы"… Точных данных о предназначении догу все еще нет. Но самая интригующая особенность фигурок — непомерно большие глаза.

У некоторых особенно тщательно сделанных статуэток на лицах можно увидеть нечто похожее на огромные солнцезащитные очки. Эта особая категория фигурок так и называется — Shakkoki Dogu, или "глиняные фигурки в темных очках". Если предположить, что это действительно очки, то продольные щели на линзах напоминают противосолнечные щитки на шлемах современных скафандров.



Или примитивные "снежные очки", что-то наподобие тех, что используются эскимосами и в наши дни — непрозрачные, с маленьким горизонтальным разрезом. Они существенно ограничивают количество солнечного света, попадающего в глаза, — ведь все мы на солнце инстинктивно щуримся.

Очки, конечно, простоваты, зато никогда не запотевают. Видимо, когда люди культуры дзёмон переселились на острова откуда-то с юга (если не с другой планеты), то на широких равнинах, покрытых белым снегом и отражающих солнечный свет, подобные очки были им просто необходимы — без такой защиты можно было ослепнуть.

В японской мифологии немало говорится об обитателях морских глубин, так называемых каппа. Они имели плавники и ласты и, главное, владели знаниями, которые передавали людям. Так, может быть, "очки" имеют отношение к воде?

Приглядимся к статуэткам: чем не скафандры для глубоководного погружения? Их обтекаемая форма отнюдь не случайна. Поскольку скафандры должны противодействовать большому давлению воды, использование сферической формы, способной лучше распределять силы воздействия, — технически правильное решение.



Фигурки обычно покрыты каким-то сложным запутанным рисунком. Похоже, он изображает татуировку. Такое предположение может вызвать удивление, но самая старая известная ссылка на Японию, китайская рукопись третьего столетия Гисиваджинден упоминает "мужчин Ва": они прыгают в воду за рыбой и ракушками, краской наносят на свои лица и тела особые рисунки.

Когда-то давно они делали это, чтобы отпугивать подводных хищников, а позже рисунки стали декоративными. У различных племен живопись по телу отличается, размер рисунка разный — согласно рангу человека. А "земля Ва" — это Япония. И, хотя стиль племенных татуировок не нашел продолжения среди японцев, его можно все еще видеть сегодня у других тихоокеанских жителей типа маори в Новой Зеландии.



Отметины на лице фигурок догу были предметом исследования, которое проводил в 1969 году Д. Такаяма. Он пришел к выводу, что рисунки — действительно татуировка.

Связи с миром усопших — эта интерпретация, однако, не является бесспорной. А иначе, что мы должны думать о бразильских фигурках из глины, найденных в Сантарене, на Амазонке? Ведь эта керамика датируется древними временами — до двух тысяч лет. О людях из Сантарена мы знаем даже меньше, чем о предшественниках айнов, но женская фигурка с руками на животе и специфические глаза кажутся нам странно знакомыми.

Может быть, не случайно подобные глаза имеет и одна из самых известных археологических находок -маска Агамемнона, найденная Генрихом Шлиманом, искавшим Трою, и эта маска на две тысячи лет старше, чем фигурки из Сантарена. Но на ней нет очков! В принципе, по всему миру мы можем найти произведения древнего искусства — лицо с закрытыми глазами.

Не исключено, что похожие стили возникали, независимо друг от друга, в разных местах и в разное время. Для примера сравним ту же маску Агамемнона и современную маску одного из африканских племен.

Доктор Дженто Хасебе, основываясь на схожести шлемов догу с обнаруженными им в Африке деревянными масками, еще в 1924 году предположил, что в действительности это траурные маски. Так, может быть, статуэтки догу использовались в обряде погребения — для обеспечения усопшему магической связи с иным миром? Тогда и неудивительно, что их глаза закрыты.

Идея о древних астронавтах на несколько десятилетий опережает работы самого известного ее пропагандиста Эриха фон Деникена. Впервые такое предположение высказал еще в 1950-е годы русский писатель-фантаст А. П. Казанцев.



В гробнице Чин Сан (остров Кюсю, Япония), датированной 2000 годом до н. э., изображен древний царь, приветствующий семь летящих дисков. Неудивительно поэтому, что, как пишет в своей книге "Искусство Японии" профессор Токийского университета X. Манстерберг, народы дзёмон жили в каменном веке, а статуэтки свои одевали в костюмы, напоминающие космические! Примечателен шлем со щелевидными прорезями и воротник, через который свободно пройдет голова, и спиральный орнамент.



Задумаемся, какой символ мог быть понятен любым разумным существам, где бы они ни обитали? Спираль. Такую форму имеют многие галактики в обозримой части космоса. Словом, люди дзёмон все это видели. А иначе как же они могли с такими подробностями так тщательно воспроизвести все детали современного космического костюма?

Специалист по древней культуре Японии Воун Грин посвятил изучению фигурок догу много лет. Результатом его трудов стала книга "Космический скафандр, которому 6000 лет". Грин обращает внимание на все необычные детали, соотносимые с космическим скафандром, и, что очень важно, подчёркивает, что в эпоху Дзёмон японцы лепили из глины немало других фигур с явно человеческими чертами.



Назначение прочих керамических предметов эпохи Дзёмон понятно: домашняя утварь, посуда, приспособления для охоты и рыбалки. Но вот эти "куклы"…



Грин также приводит примеры из японской мифологии, где говорится о полётах различных объектов за облака и "сыновьях неба". Есть у японцев и легенда об огненном драконе, прилетавшем с небес, в которой явно звучат отголоски воспоминаний о древних межзвёздных кораблях. Кроме того, исследователь находит сходство между словами "догу" и "догоны" — названием африканского племени, в преданиях которого говорится о посещении Земли пришельцами из космоса 5 тысяч лет назад.



Швейцарский уфолог, знаменитый идеолог теории палеоконтактов Эрих фон Дэникен тоже не сомневается, что догу — свидетельство визита инопланетян. Уверенность в этом подогревают и некоторые археологические находки: так, на рисунке в гробнице Чин Сана, датированном 2000-м годом до нашей эры, царь приветственно поднимает руку перед семью летящими дисками.



В средневековой Японии НЛО наблюдались неоднократно. Например, в 1361 году летящий объект "вроде барабана" появился со стороны острова, расположенного на западе Японии. А в мае 1606 года над Киото то и дело зависай и огненные шары, и однажды ночью многие самураи видели, как такой шар, похожий на вращающееся красное колесо, остановился над замком Нидзё. Находятся свидетели неопознанных объектов и в наше время.

Специалисты НАСА в 1964 и 1990 годах проводили анализ статуэток догу и пришли к выводу, что они действительно похожи на человекоподобное существо в скафандре. На голове — современный герметический космический шлем, В большинстве случаев на шлеме видны две большие круглые линзы, а на головах некоторых статуэток имеется только одна линза, закрывающая всю верхнюю часть лица.

Продольные щели на линзах — это аналог противосолнечных щитков на шлемах современных космических скафандров. Есть и застежки, соединяющие части скафандра, люки для осмотра шлема (стальной стороны) и на плечах (для ремонта механизмов манипулятора) и, что особенно примечательно, — фильтр для дыхания с дырочками в герметическом шлеме! Такую деталь, сделанную людьми каменного века, трудно себе представить.



Почти на всех догу в области рта и щек можно видеть три круглых выступа — как бы гнезда для подсоединения кабелей переговорных устройств и шлангов дыхательной системы. Рукава и штанины костюма надуты, словно давление воздуха внутри скафандра больше, чем снаружи.

Концепция жесткого скафандра АХ-5 была разработана приблизительно в 1985 году, но, возможно, понадобится она по-настоящему лишь в будущем — скафандры станут твердыми, прочными, многослойными, со сложными соединениями, чтобы обеспечивать лучшую защиту тем, кто будет лететь на Марс и дальше. Это, по сути, бронированные костюмы.



Но как могло случиться, что аналогичные "космические" мотивы обнаруживаются в разных уголках земного шара? Не иначе как вокруг Земли кружил корабль-матка, с которого пришельцы высаживались то в одном месте Земли, то в другом! Либо, может быть, прилетали на Землю неоднократно.



В любом случае статуэтки догу заставляют нас задумываться и связывать воедино историю нашей цивилизации от древней Трои до будущих полетов к отдаленным галактикам. А значит, люди культуры дзёмон действительно заслуживают того восхищения, с которым мы воспринимаем их творения сегодня — тысячи лет спустя…

Другие теории гласят, что это были игрушки для детей или погребальные статуэтки. А, по мнению некоторых археологов, эти статуэтки, скорее всего, свидетельствуют о ранней религиозной культуре и шаманских обрядах. Большинство же ученых предполагают, что догу были талисманами, предназначенными для хорошего здоровья или безопасных родов их владельцев.



В течение более поздней части эпохи стили догу стали более разнообразными. Существуют различные типы фигурок догу, которые разделяют на четыре группы: "в форме сердца (или в форме полумесяца)", "рогатая сова", "беременная женщина" и, возможно, самый известный из всех — "глазастый догу".



По данным Национального музея истории Японии, общее количество этих стилизованных фигурок, найденных по всей Японии, составляет около 18 тысяч. Большинство были найдены сломанными, им не хватает рук, ног или другие частей тела. Археологи не могут прийти к согласию, были ли догу сломаны преднамеренно людьми Дзёмон, которые их сделали.

Есть и другая версия: это изображения людей, страдающих от каких-либо недугов. Знахари или жрецы переносили болезни людей на фигурки, затем догу разбивались, избавляя больных от страданий. В пользу этой теории свидетельствует то, что многие статуэтки действительно дошли до нас повреждёнными.



Ещё одна гипотеза предполагает, что догу — это особые амулеты, с помощью которых шаманы настраивали контакт с богами и природными стихиями. Возможно, даже как-то угождали всевышним правителям, устраивая какие-либо обряды.



Одна из теорий гласит, что некоторые части фигурок могли быть отбиты в ходе ритуалов плодородия. В периоде Яёй, который последовал за периодом Дзёмон, догу уже больше не делали. Почему — видимо, так и останется загадкой.