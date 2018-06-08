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    • Опубликована
    • 8.06.2018 в 22:34

Исчезнувшие бренды: что случилось с растворимым напитком INVITE+

Растворимый напиток INVITE+ - один из привычных брендов России 1990-х годов. Слоган "Просто добавь воды!" был известен даже тем, кто никогда и не покупал эту яркую пачку с отлично придуманным дизайном.

Появился же этот растворимый напиток благодаря предпринимателю Сергею Выходцеву. В конце 80-х годов молодой человек приехал в Москву из Владикавказа, успешно поступил в Московский химико-технологический институт им. Менделеева. Однако, проучившись там всего несколько лет, Выходцев всё бросил и уехал в 1990 году в Африку.

Детской мечтой Сергея было увидеть реку Лимпопо, о которой все знают по сказкам Корнея Чуковского. Как только "железный занавес" упал, Выходцев не стал ждать окончания вуза и получения диплома, а, оформив визу в посольстве Зимбабве, взял билет в один конец и уехал, имея в кармане всего $50.

Конечно, этих пятидесяти долларов вообще не на что не хватило — они закончились почти сразу, как только он успел приехать в Африку. В поисках заработка, чтобы просто выжить, он очутился в массовке фильма "Шерлок Холмс: Звезда Африки". Платили за смену неплохо, кроме того, съёмки дали Выходцеву мотивацию выучить английский язык, который он с успехом и осваивал прямо на площадке.

После съёмок будущий бизнесмен устроился работать торговым представителем в компанию Colgate. Однако уже через год ему пришла в голову идея своего дела — он вместе с соседом, с которым снимал жильё, придумал сервис для тех, кто путешествует автостопом. В Африке Выходцев также открыл сеть небольших бюджетных отелей Kivi. Дела шли весьма неплохо, но оставаться навсегда на другом континенте он не планировал.

Всё время пока молодой предприниматель пробовал себя в разных направлениях, он думал о том, что мог бы предложить российскому рынку. И наконец нашёл то, что искал. Растворимый порошок, который при добавлении воды превращался в сладкий напиток. Этот товар пользовался большой популярностью в Африке. А сделав небольшое исследование, Выходцев узнал, что и на Западе этот продукт любим многими.

Первые образцы он привёз в свой родной Московский химико-технологический институт. Учёные, которые занимались изучением ракетного топлива, за определённую плату согласились проанализировать порошок и изготовить на его основе подобный. Ведь Выходцев не собирался просто распространять африканский аналог, он мечтал создать собственный товар.

На вырученные деньги от проданных отелей в Африке предприниматель запустил продажу растворимого сока Invite.

Успех пришёл сразу, что стало неожиданностью для многих. Продажи резко росли, и Выходцев уехал в Санкт-Петербург строить завод по производству сладкого порошка.

Спрос в несколько раз превышал предложение. Узнаваемость бренда была очень высокой, чему способствовала реклама и удачный слоган "Просто добавь воды".

Даже те, кто не пробовал напиток, опасаясь его химического состава, знали бренд в лицо. Особую популярность продукт приобрёл у детей и молодёжи, которые придумали даже не разводить порошок водой, а класть его на язык и наслаждались тем, как стреляют во рту горошинки порошка.

По данным самого владельца бренда, рынок растворимого напитка оценивался на тот момент в $100 млн. Волна популярности и заработанные деньги позволили Выходцеву вместе с партнёрами основать в 1996 году первую в России студию брендинга и дизайна упаковки C-pro production.

Предприниматель и не думал останавливаться — пользуясь раскрученным брендом, он попытался запустить под той же маркой продукты быстрого приготовления, но на этот раз потерпел поражение. В то же время интерес к классическому растворимому напитку стал угасать.

Во многом свою роль сыграли хлынувшие в Россию в конце 1990-х годов пакетированные соки, которые считались более полезным аналогом растворимого Invite, а также газированные напитки с мировым именем и многомиллиоными бюджетами. Они и вытеснили с рынка растворимые соки.

В конце 1990-х годов Invite исчерпал себя и в 1998 году Выходцев продал бренд своим же партнёрам и вышел из дела. Грянул дефолт и напиток вовсе исчез с прилавков. Но предприниматель не отступился и в самый кризис предложил потребителям кашу быстрого приготовления "Быстров".

Не только конкуренты, но и единомышленники были уверены, что продукт снова провалится, ведь цена за один пакет такой каши составляла столько же, сколько за коробку обычного Геркулеса. Однако товар понравился покупателям, и кашу "Быстров" стали раскупать в магазинах. Продукт был настолько успешным, что в 2005 году им заинтересовалась компания Nestle и выкупила бренд у Выходцева.

В то время предприниматель уже вовсю обдумывал новый проект — Velle — биоовсяный продукт, не содержащий молока. Развивал Выходцев и своё рекламное агентство, которое получило название Mildberry.

Люди с холодными глазами живут в мегаполисе и раздражают предпринимателя Сергея Выходцева, поэтому он мечтал сбежать от них на Байкал. Здесь он в последние годы жизни проводил очень много времени, занимался развитием экотуризма и биопроектами.

В июле 2016 Сергей неожиданно умер, о причинах смерти 47-летнего предпринимателя ничего не сообщалось. "Он был романтиком. Он приходил и вдохновлял. Его идеи часто казались бредовыми. Но я всегда верил. Я знал, что любой его проект сделает нас лучше. Он прожил яркую, но недолгую жизнь. Спасибо, Сергей Выходцев!", — прокомментировал смерть бизнесмена глава агентства Mildberry Олег Бериев.

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