Как создавался бренд Gucci

История бренда Gucci — это рассказ о взлете бизнеса, который потомки, фактически пустили под откос. Конечно, сам бренд существует и продолжает развиваться, но представили когда-то славной династии уже никакого отношения к этому не имеют.

Родоначальником будущего бренда был флоринцеец Гуччио Гуччи. Солнечная флоренция славилась не только художниками и поэтами, но и кожевенниками. Таким был и Гуччи, первым бизнесом котором стало производство уздечек и прочей лошадиной утвари.

Однако лавка Гуччи-старшего была маленькой, заказов было немного. Поэтому Гуччи-младший решает отправиться в Лондон. Работу, которую он поначалу находит, никак успешной назвать нельзя: лифтер, коридорный. Но не в каком-нибудь затрапезном отеле, а сразу в "Савое". На глазах 30-летнего Гуччи Цезарь Ритц ставил на ноги гостиничную империю "Ритц-Карлтон".

Строить её Ритц начал с "Савоя" в Лондоне, ибо англичане всегда любили путешествовать, не пугались крутых маршрутов и при этом готовы были хорошо платить за свой чай с молоком. В начале ХХ века путешествовали люди не бедные. Вот для них Ритц и старался: менял свечи на электричество, запускал лифты Otis, ставил прототипы телефонов, нанял лучшего французского шеф-повара.

Закончил Цезарь Ритц грустно: после того как некая коронованная особа проплыла мимо его отеля, даже ручкой не помахав, основатель натурально лишился разума. Но "Ритц-Карлтон" он таки создал. Взять, к примеру, лондонский "Савой". Этот отель-легенду с видом на Темзу, в двух шагах от "Ковент-Гардена", кто только не осчастливил! И в таком сказочном месте служил Гуччио Гуччи.

Обслуга редко смотрит в глаза клиентамю Разве что, когда получает приказание и когда его выполняет. Так и Гуччии — смотрел всегда куда угодно, только не в лицо, зато, отводя глаза, онсумел разглядеть массу занятных вещиц. Замки на чемоданах и сами чемоданы с ностальгическим запахом натуральной кожи, запонки, платки, бумажники, сорочки, трости, мундштуки, лорнеты, брючные ремни, ну и вечерние платья, разумеется.

Чувствительный к прекрасному флорентиец десять лет созерцать чужую респектабельность. Сообразительный Гуччи выложил для себя паззл роскошной жизни. Матрица эта застряла в герое навечно.

В любом учебнике по психологии чёрным по белому написано, что, если хочешь преуспеть, надо зримо представлять результат. Гуччи понял, чего хочет и как эта мечта выглядит: он хочет красиво обслуживать тех, кто оставляет бешеные чаевые, носит бриллианты, как бижутерию, и омывает тело в ваннах из мрамора.

В 1921 году сорокалетнего Гуччи уволили из отеля. Он возвращается во Флоренцию, женится и принимается сооружать метафорический "Савой" в миниатюре на 30 000 лир, которые удалось скопить. Для Италии тогда это были деньги немалые. С возвращением молодого Гуччи семейный бизнес преображается. Аксессуары лошадников приобретают доселе невиданное качество, лоск и блеск.

Кожу для изделий поставляли из надёжных источников, выделка была превосходной, мастера — самые искусные. Так стали появляться хорошие клиенты. Вскоре к мастерской добавился магазинчик, в котором продавали одежду для наездников, конскую сбрую и чемоданы — всё, что пожелают люди со вкусом и азартом.

Наконец наступил момент, когда самые знаменитые жокеи Европы оделись в костюмы от Gucci. Компания прославилась. Да, было трудно, но Гуччио удалось сделать свой бизнес доходным, следуя двум главным правилам "итальянской модели": семейное руководство делом и тесное взаимодействие с субподрядчиками, которые располагались поблизости.

По этим правилам играли почти 60 лет: прежде чем фирму перекупили, ею поуправляли три поколения семьи — братья, сёстры, кузены.

Пока Гуччи-папа ставил бизнес на ноги, в семье подросло шестеро детей. Сыновья Альдо, Уго, Васко и Родольфо помогали отцу в деле. В 1933 году одарённый подросток Альдо придумывает фирменный знак из двух переплетённых букв G. Папа Гуччи о логотипе пёкся даже больше, чем о качестве изделий. И был, как выяснилось, абсолютно прав, главное — внятно себя подать. Чтобы, увидев вещь один лишь раз, ты никогда больше не забыл о её творце.

Вторая задача — отыскать своего покупателя — у папы Гуччи тоже была продумана. Мастерская со временем превращается в фабрику, где выпускают сумки, чемоданы и перчатки, на главной улице Рима Via Condotti открывается бутик Gucci. Но главная персона, о которой заботится вся семья, — козырный покупатель. На этом фронте поработал Родольфо: стал киноактёром, снимаясь под пышным псевдонимом Маурицио де Анкоре в итальянских фильмах 30-40-х.

После войны Родольфо вернулся в отцовскую фирму. Его ума и шарма хватило на то, чтобы подружиться со звёздами и очаровать вещичками "Дома Гуччи". Их рекламировали Ингрид Бергман, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди — почти вся королевская рать.

1947 год, когда появляется сумка с бамбуковой ручкой, можно считать датой, когда у бренда появился первый icon product. Сумка продержалась лет двадцать в хитах. А всего-то нужно было подарить её звезде, присовокупив платок с принтом, созданным "лучшими итальянскими дизайнерами".

Гуччи бдительно следили, чтобы их мокасины были замечены на ногах Джона Уэйна или Джека Николсона, а при вручении подарков присутствовали фотографы. И добились своего: звёзды их искренне полюбили, а за ними — и people. На пороге — Вторая мировая, а они получают заказ на оформление палаццо от Бенито Муссолини.

В начале 40-х годов магазины Gucci открываются уже по всей Италии, а первым из местных, кто отправился торговать за океан, стал Альдо. Америка не устояла перед блеском осенённых звёздами Гуччи. В 1953 году открылся первый магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, а ведь в мире всего несколько улиц, где жаждут строить бутики уважаемые бренды. Пятая авеню как раз из тех самых.

И тут, на пике экономического счастья, умирает отец-основатель. Папа Гуччи покинул мир с чистой совестью. Он выстроил свой "Савой".

Если своим созданием фирма обязана Гуччио, то процветание и всемирную известность ей обеспечил Альдо. Именно благодаря ему ассортимент фирмы пополнили легендарные шёлковые шарфы и галстуки, а позже и часы.

Сумочку с бамбуковой ручкой тоже придумал Альдо, заодно сэкономил на коже, которой в военное время остро не хватало. Именно он предложил делать варианты знаменитой сумки изо льна, из джута и пеньки.

Часы появились в линейке товаров благодаря телефонной ошибке. Безвестный коммивояжёр, которому повезло ещё круче, на линии с Альдо оказался случайно и случая не упустил.

Этот везунчик Вундерман основал и возглавил швейцарское подразделение "Гуччи" — Gucci Timepieces, которое производило ювелирные украшения и часы. Кроме мокасин на шипованной подошве, шарфов и часов начали появляться духи, меха, платья. А главное, у бренда "Гуччи" сложилось понятное амплуа.

К 70-м Gucci уже были достоянием республики. Свои успехи в компании они объясняли своей сплочённостью: "Семья была компанией, а компания была семьёй". Альдо продержался, пока не подросли дети и племянники. Тут-то и началась тарантелла с тамбуринами. Все хотели участвовать в прибыльном бизнесе, но каждый понимал это по-своему…

Разборки пошли, уже когда Альдо вступал в права наследства. Между братьями сразу начались споры на предмет долей. Суд отдал 50% акций фирмы Альдо, поэтому он и возглавил фирму. Остальные с приговором не согласились — просто затаились на время. Но чем больше разрасталась семья, тем сильнее накалялись страсти.

Заседания совета директоров проходили чисто по-родственному — в перебранках и воплях. До мордобоя тоже доходило. После одного заседания сын Альдо — Паоло, в которого засветили пепельницей, обиженно покинул ряды бойцов, и "Гуччи Парфюм" отделилась от компании.

Иногда кажется, что Гуччи погубило их своеобразное чадолюбие. Такой толпе родственников в принципе трудно договориться, тем более что поколение внуков, в отличие от деда-основателя, трудолюбием не грешило, зато к роскошной жизни было привычным, а способ добыть средства на яхты, виллы и "альфа-ромео" по всем раскладам выходил один — вырвать кусок у отца-дяди-брата. Они вообще не понимали, зачем ещё что-то вкладывать. Тратить! Всё остальное — бред престарелых!

К услугам неутомимых спорщиков была целая армия юристов. Тот же Паоло судился с отцом до полного изнеможения. В семье не было ни одного мужчины, который бы не предъявлял другим судебные иски. Гуччи утомили даже судейских. На одном разбирательств судья отказалась рассматривать жалобу, заявив: "Я знаю каждую вещь, что продаётся у Gucci, и знаю, что две трети её продажной цены семья отдаёт адвокатам".

Пока кипели суды и скандалы, и в 60-е, когда Европа и Америка открывали для себя превосходное качество итальянских вещей, и в задумчивые 70-е ковчег, построенный Гуччи-старшим, всё ещё держался на плаву. "Gucci — предприятие с миллиардными накоплениями, где порядка не больше, чем в римской пиццерии", — писали газеты.

Однако, чем больше была прибыль, тем сильнее распалились спорщики, которым приходилось прибыль делить. Директора рвали друг друга в клочья, а фабрики работали, часы тикали, ювелирка сияла всеми алмазными гранями, кожа пахла кожей, а служащие фирмы уважали владельцев: "Они все хорошие, человечные, но у них ужасный тосканский характер".

Так всё и шло, пока на арену не вышел их "чёрный человек". А звали его Маурицио Гуччи. Он был сыном Родольфо, а Альдо приходился родным племянником. Акции фирмы Маурицио получил в 1983 году, после смерти отца. Родственники встрепенулись и по привычке подали в суд, утверждая, что этот нехороший человек завещание подделал. И раз так, пусть всё вернёт.

Следствие эти обвинения подтвердило, суд приговорил удальца к году тюрьмы, и тот глубокой ночью сбежал через швейцарскую границу на мотоцикле. На момент его побега в судах всего мира рассматривалось восемнадцать дел семейства Гуччи. Альдо, защитник всех домашних, нанимает адвоката-тяжеловеса, и тот добивается отмены приговора Маурицио.

Тут уж сдают нервы у Паоло, и он стремительно доносит на родного папу в американскую налоговую. Альдо, оказывается, уклонялся от уплаты налогов! 81-летнего Альдо упекают в тюрьму.

Ходили слухи, что эту удачную идею — замуровать папу — Паоло подал именно Маурицио. Вроде был так себе, средней руки авантюрист, а какого колосса свалил! Хотя, если смотреть с позиций греческой трагедии, Маурицио был не виноват. Схема семейного бизнеса в традиционном итальянском варианте уже не работала. К исходу 80-х положение Гуччи было катастрофическим.

Под фирменным логотипом Gucci в мире выпускалось 22 тысячи товаров. Каждый из совладельцев — Роберто, Паоло, Маурицио — продавал собственные изделия или подписывал лицензии.

По Азии разбежались стаи маленьких Gucci, а золотая молодёжь Европы и Америки осталась без сумочек и шарфиков. В общем, семейный алтарь рухнул. И не семейный тоже: и итальянский, и мировой бренд опустили у всех на виду. В начале 90-х носить вещи от Gucci стало неприличным, а фирма была практически разорена.

Маурицио довёл дело до логического конца. Стал президентом фирмы, уволил несколько десятков человек, на которых всё держалось, зачем-то снял с производства сумочку, которая тихо себе продавалась — не бабушкам, так их внучкам, всё ещё принося внушительный доход. Потом перенёс главный офис в Милан и ухнул на его строительство фантастические деньги.

Действуя самоуверенно и энергично, гордый Маурицио срубил сук, на котором сидел, — угробил репутацию Гуччи, их имидж, стиль, элитарность. Продукция Gucci всё больше становилась остромодной, китчевой и дешёвой, теряя волшебную ауру избранности, очарование роскоши. А сам Маурицио вскоре превратился в полного банкрота.

Совладельцы-внуки, третье поколение, которому уже ничего не светило, бросились спасать капитал и продали акции бахрейнской финансовой компании Investcorp. Маурицио свои — тоже, при этом убедив новых владельцев оставить ему бразды правления, а генеральный директор Investcorp Доменико Де Соле даже одолжил ему пять миллионов долларов, после чего Маурицио быстро и без труда доказал, сколь неудачен был этот выбор, а Де Соле пришлось взвалить на себя работу над ошибками.

Ему стоило труда убедить Гуччи в том, что качество изделий нужно-таки контролировать, чтобы оправдать цены. Ведь это их, Гуччи, кредо: "Качество остаётся после того, как о цене давно забыли".

Финансистам, купившим компанию, в сущности, не было никакого дела до сети флорентийских субподрядчиков, их вообще не волновали вопросы стиля. Они элементарно хотели извлечь прибыль из актива, который представляла собой марка, поэтому куда тщательнее, чем Гуччи, взялись оберегать престиж двойного G.

Финансисты Investcorp собирались проделать с Гуччи то же, что с американским ювелиром Тиффани: выкупить бренд, поставить на ноги и перепродать, возместив капиталовложения в размере 174% годовых.

Способ воскрешения Гуччи, который применил Де Соле, теперь изучают в Гарварде. Он постепенно отозвал из Азии лицензии, вложил прибыль в расширение и покупку известных модных компаний, а главное — принял на работу американского дизайнера Тома Форда.

Талантливый техасец и спас честь Гуччи. Многое, конечно, и поменялось: то, что у Гуччи было коричневым, мягким и круглым, при Форде стало чёрным, жёстким и квадратным. В коллекцию 2004 года техасец добавил столько деталей, подчеркнувших обнажённость, что потряс публику гламурной сексапильностью. Стали даже считать, что Форд творит для взбалмошных и эксцентричных голливудских звёзд. Но, может, это звёзды изменились? Не надо забывать, сколько лет существовали Gucci. Репутация "старого дома для старых людей" требовала полного апгрейда.

Пока Том творил, балансируя на грани вульгарности и благородства, Доменико расширял компанию, превращая её в Gucci Group. Естественно, на концерн начинает зариться известный пожиратель брендов LVMH, но не тут-то было. Из-под носа Бернара Арно Gucci Group уплывает к французской корпорации PPR. Вскоре после этого Де Соле и Форд покидают компанию из-за несогласий с руководством. Оба -уже великими. Их тандем стал символом нового времени, моделью оптимального союза художника и управленца.

Ассортимент марки всё продолжает расширяться -логотип GG победно украшает портативную массажную кровать и даже наручники.

В общем, старый дом, созданный итальянцем, купленный бахрейнцами, реанимированный американцем, по-прежнему цветёт и плодоносит. И как эти люди, совсем не родственники, умеют договариваться?!

Весной 1995 года Милан был потрясён громким делом: 27 марта возле своего офиса был застрелен 45-летний Маурицио Гуччи.

Версии о причастности к убийству сицилийской мафии и бывших партнёров отвергли, убийство оставалось нераскрытым в течение нескольких лет. Подозревали Патрицию Реджиани, вторую жену Маурицио, с которой он развёлся несколько лет назад. Клан Гуччи, конечно, знал, что Патриция нехороший человек, дочь прачки, да и стерва, каких ещё поискать, но где доказательства?

При разводе Патриция, мать двоих дочерей, получила миллион долларов, яхту и два дома, один из которых находился в Нью-Йорке. Оставшись, как она выразилась, совершенно "без будущего", она обратилась за помощью к даме-психотерапевту, увлекавшейся оккультизмом.

На одном из спиритических сеансов духи настойчиво посоветовали женщинам избавиться от Маурицио. Совет пришёлся кстати: поговаривали, что бывший собирается жениться в третий раз и лишить дочерей наследства. В общем, дамы напрягли киллера, совершили злодейство, и всё прошло как по маслу. Везучие Гуччи!

Когда об убийстве "чёрного человека" уже начали забывать, миланская полиция случайно подслушала телефонный разговор владельца пиццерии Орацио Чекалы. Подозревали его в торговле наркотиками, но всё оказалось интереснее: Орацио требовал от Патриции Реджиани доплатить за убийство мужа.

Вскоре киллер, спирит-психотерапевт и заказчица оказались на скамье подсудимых. Вдова, осуждённая на 25 лет, клялась, что невинна, она лишь хотела жить по правилам, одно из которых и озвучила: "Я буду лучше рыдать в "роллс-ройсе", чем радоваться жизни верхом на велосипеде!".