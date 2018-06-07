Продавец дождя Чарльз Хетфилд

В начале ХХ века Чарльза Хетфилда называли заклинателем дождя. Он торговал швейными машинками, а в свободное время изучал материалы по химии, физике, метеорологии. Его целью было научится вызывать дождь с помощью химических препаратов.

В 1902 году Хэтфилд изобрел таинственную смесь, с помощью которой можно было вызывать дождь. По крайней мере, так заявил сам изобретатель. В состав смеси входили 23 вещества, которые подогревались в огромных поддонах и, испаряясь в атмосферу, вызывали осадки.

Первые несколько экспериментов оказались неудачными, но после привлечения в дело младшего брата Пола, Хетфилд начинает зарабатывать на пари на вызов осадков к определенному моменту.

Через два года Хэтфилд начал широкую рекламную компанию своего изобретения. Чарльз понимал, что в Калифорнии, где он жил в то время, фермеры будут готовы заплатить немалые деньги, чтобы спасти свой урожай от засухи. Впрочем, фермеры достаточно скептично отнеслись к заявлениям Хэтфилда о том, что он может вызвать дождь в любое время, и даже заключили с ним пари.

Тогда Чарльз, с помощью своего брата Пола, построил деревянную башню, на вершине которой и провел свой эксперимент. Удивительно, но результат не заставил себя ждать: вскоре набежали тучи, и дождь обильно полил фермерские поля. Так изобретатель получил свою первую прибыль.





Слава о Хетфилде быстро распространяется по стране. Самая интересная история происходит в Саг-Диего. С властями города заключается контракт в 1915 году на наполнение водохранилища Морена на сумму 10 000 долларов. В результате начинаются многодневные ливни, жуткое наводнение, жертвы и разрушения, власти несут убытки на 3,5 млн долларов.

После такого масштабного события последовали судебные разбирательства, мнения о связи между деятельностью Хетфилда и ливнями разделились. Но процесс послужил хорошей рекламой и популярность "заклинателя дождя" только выросла. Таких успешных событий за всю историю деятельности Хетфилда насчитывается около 500.

Скончался Чарльз Хэтфилд в 1958 году и был похоронен в Калифорнии. Тайну "формулы дождя" он унес с собой. Правда, многие скептики сомневаются, что такая формула вообще существовала и склоняются к версии, что, прежде чем приступить к вызову дождя, Хэтфилд тщательно изучал климатические особенности данного региона, а значит, что дождь прошел бы и без его вмешательства.