Редкое явление - обмелевшие каналы Венеции

Итальянские ученые бьют тревогу: прекрасная Венеция может исчезнуть, прекраснейший город на воде медленно опускается под воду. К 2100 г. Венеция опустится еще на 17-53 см, и затапливать город будет не четырежды в год, как сейчас, а 20-250 раз в год.

За прошедший век Венеция была затоплена на 25 сантиметров. Причины этого — истощение грунтовых вод и повышение уровня моря. Эксперты включили Венецию в список городов, которые могут исчезнуть в течение ближайших ста лет.

Об угрозе затопления легендарного города говорят много. Но знаем ли мы о том, что время от времени каналы Венеции показывают свое дно?

Экстремальные колебания уровня воды в Венеции — обычное дело. Однако то, что происходило в конце декабря 2016 года и в январе 2017 года, поразило даже жителей города. Из-за небывалого отлива между фасадами старых домов оголилась земля. Ежедневные газеты сообщали о рекорде последних лет. Это кажется невероятным, но вода ушла, все каналы обмелели, а гондолы и катера увязли в зловонном иле.

Собственно, снижение уровня воды, как в последние несколько дней, наблюдается почти каждые 9 лет. Согласно итальянскому телеграфному агентству Ansa, тогда оно составило от 66 до 70 см ниже уровня моря. Самый низкий уровень был зафиксирован в 1934 году: 121 см ниже уровня моря.

В узких каналах Венеции ничего не осталось, кроме ила. Туристы разглядывали оголившиеся фундаменты домов, которые обычно скрыты под водой. Гондолы лежали на берегу в грязи. Прохожие делали фотографии редкого феномена.

Ежедневная газета Repubblica писала, что под угрозой оказалось судоходство. Пришлось изменить некоторые маршруты вапоретто, водных такси венецианцев. Они курсировали по Гранд-каналу, впока в нем была вода.

Исключительное падение воды в Венеции было вызвано аномальными приливами и отливами 2016 года в сочетании с резким снижением количества осадков по всей северо-восточной Италии. Это явление более чем удивительное, учитывая тот факт, что ежегодно Венеция все больше погружается под воду.

Отлив обнажил дно каналов, и это было весьма нелицеприятное зрелище. Протоки не чистили уже много лет, поэтому сразу стали видны горы мусора, который выбрасывали в воду. К тому же чрезмерно заилившееся дно создало большую проблему для катеров, на винты которых нередко наматывались водоросли с грязью.

Опустение каналов (пусть и непродолжительное) могло привести к настоящей катастрофе в Венеции. Низкий уровень воды влечет за собой разрушение обнажившихся слоев кирпичной кладки оснований старинных зданий.

В городе также существует проблема с канализацией, которая в современном понимании здесь отсутствует в принципе. Раньше люди сбрасывали все отходы своей жизнедеятельности в воду. На сегодняшний день в крупных зданиях установлены системы очистки сточных вод. Однако все равно имеет место определенное количество утечек, которые распространяли по городу характерный зловонный запах.

Проблему приливов и отливов, влекущих за собой наводнение или обезвоживание Венеции, должен решить защитный барьер. Он представляет собой мобильные ворота, которые сдерживают движение паводковых вод в залив. Этот проект очень дорогостоящий, а местные власти не торопятся выделять огромные суммы денег на его скорейшее осуществление.