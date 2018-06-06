Редкое явление - обмелевшие каналы Венеции

Итальянские ученые бьют тревогу: прекрасная Венеция может исчезнуть, прекраснейший город на воде медленно опускается под воду. К 2100 г. Венеция опустится еще на 17-53 см, и затапливать город будет не четырежды в год, как сейчас, а 20-250 раз в год.
За прошедший век Венеция была затоплена на 25 сантиметров. Причины этого — истощение грунтовых вод и повышение уровня моря. Эксперты включили Венецию в список городов, которые могут исчезнуть в течение ближайших ста лет.
Об угрозе затопления легендарного города говорят много. Но знаем ли мы о том, что время от времени каналы Венеции показывают свое дно?
Экстремальные колебания уровня воды в Венеции — обычное дело. Однако то, что происходило в конце декабря 2016 года и в январе 2017 года, поразило даже жителей города. Из-за небывалого отлива между фасадами старых домов оголилась земля. Ежедневные газеты сообщали о рекорде последних лет. Это кажется невероятным, но вода ушла, все каналы обмелели, а гондолы и катера увязли в зловонном иле.
Собственно, снижение уровня воды, как в последние несколько дней, наблюдается почти каждые 9 лет. Согласно итальянскому телеграфному агентству Ansa, тогда оно составило от 66 до 70 см ниже уровня моря. Самый низкий уровень был зафиксирован в 1934 году: 121 см ниже уровня моря.
В узких каналах Венеции ничего не осталось, кроме ила. Туристы разглядывали оголившиеся фундаменты домов, которые обычно скрыты под водой. Гондолы лежали на берегу в грязи. Прохожие делали фотографии редкого феномена.
Ежедневная газета Repubblica писала, что под угрозой оказалось судоходство. Пришлось изменить некоторые маршруты вапоретто, водных такси венецианцев. Они курсировали по Гранд-каналу, впока в нем была вода.
Исключительное падение воды в Венеции было вызвано аномальными приливами и отливами 2016 года в сочетании с резким снижением количества осадков по всей северо-восточной Италии. Это явление более чем удивительное, учитывая тот факт, что ежегодно Венеция все больше погружается под воду.
Отлив обнажил дно каналов, и это было весьма нелицеприятное зрелище. Протоки не чистили уже много лет, поэтому сразу стали видны горы мусора, который выбрасывали в воду. К тому же чрезмерно заилившееся дно создало большую проблему для катеров, на винты которых нередко наматывались водоросли с грязью.
Опустение каналов (пусть и непродолжительное) могло привести к настоящей катастрофе в Венеции. Низкий уровень воды влечет за собой разрушение обнажившихся слоев кирпичной кладки оснований старинных зданий.
В городе также существует проблема с канализацией, которая в современном понимании здесь отсутствует в принципе. Раньше люди сбрасывали все отходы своей жизнедеятельности в воду. На сегодняшний день в крупных зданиях установлены системы очистки сточных вод. Однако все равно имеет место определенное количество утечек, которые распространяли по городу характерный зловонный запах.
Проблему приливов и отливов, влекущих за собой наводнение или обезвоживание Венеции, должен решить защитный барьер. Он представляет собой мобильные ворота, которые сдерживают движение паводковых вод в залив. Этот проект очень дорогостоящий, а местные власти не торопятся выделять огромные суммы денег на его скорейшее осуществление.
"Русские могут конкурировать с нами": военное влияние США и России честно оценил Newsweek
Несмотря на то, что по числу военных баз Россия уступает США, на расклад сил на мировой арене влияние она оказывает огромное.
Абсолютно неразграбленная гробница IV века до нашей эры случайно обнаружена в Риме
Пять недель назад в пригороде Рима, во время строительства акведука,строители случайно наткнулись на древнюю гробницу. Вход в нее открыл при работе экскаватор.