Японский солдат, который не признал окончания Второй мировой войны

Этого человека звали Хиру Онода — он служил в японской императорской армии и не признал поражения Японии в 1945 году. Старший лейтенант Онода ушел в джунгли и партизанил еще 30 лет — вплоть до 1975 года.

Хироо Онода родился 19 марта 1922 года в селе Камэкава префектуры Вакаяма. Окончив школу, в апреле 1939 года он устроился в торговую компанию "Тадзима", расположенную в китайском городе Ханькоу. Там юноша овладел не только китайским языком, но и английским.

Но в декабре 1942 года ему пришлось вернуться в Японию — призвали на военную службу. В августе 1944 года Онода поступил в армейское училище Накано, готовившее офицеров разведки. Но завершить обучение молодому человеку не удалось — его срочно отправили на фронт.

В январе 1945-го Хироо Оноду уже в звании младшего лейтенанта перебросили на филиппинский остров Лубанг. Он получил приказ держаться до последнего. Через некоторое время после высадки все японские солдаты, за исключением Оноды и трех его сослуживцев, погибли или сдались в плен американским и филиппинским войскам.

Хиру вместе с оставшимися солдатами ушел в горы и организовал партизанское подполье. За 30 лет он уничтожил три десятка филиппинцев, несколько раз нападал на полицию и американские радары.

В 1945 году Онода увидел листовку, в которой сообщалось о капитуляции Японии. Конечно же, он не поверил и принял ее за вражескую агитку. Онода не поверил и тогда, когда один из его солдат рядом с убитой им коровой нашел записку, написанную островитянами — в ней говорилось "Война закончилась 15 августа. Спускайтесь с гор".

Группа Оноды поверила в окончание войны лишь после того, как над островом раскидали листовки с приказом о капитуляции, подписанным командующим 14-й императорской армией Томоюки Ямасита. Один из солдат, Ючи Окатсу — покинул товарищей и сдался филиппинским властям. Остальные пришли к выводу, что правительство Японии находится в изгнании, а страной управляет шайка проамериканских самозванцев. Поэтому они не сложили оружие и продолжили партизанить.

В 1954 году Онода потерял одного соратника, а в 1972 — другого. Первого застрелили во время стычки с поисковой партией, а второго — во время перестрелки с полицией.

Онода жил охотой, отбирал у фермеров скот и рис и не собирался сдаваться врагам. В 1974 году он встретил Норио Судзуки — японского путешественника, который специально отправился на его поиски. Цель своего путешествия Норио выразил так "Найти лейтенанта Онода, панду и снежного человека — именно в такой последовательности". Онода и Судзуки подружились, но Хиру отказался возвращаться в Японию без приказа командования.

Фотографии лейтенанта Онода, которые Судзуки привез на родину, произвели фурор. Японское правительство отыскало человека, который был командиром Онода в 1944 году — майора Йошими Танигучи. Йошими бросил книжный магазин, в котором работал и вылетел на Филлиппины. Там он передал Хиру приказ о капитуляции.

Лейтенант Онода сдался филиппинским властям — он отдал полицейским свою винтовку, несколько гранат, полсотни патронов и меч. Ему грозила смертная казнь за "боевые операции", которые квалифицировались местными властями как грабежи и убийства. Однако благодаря вмешательству Министерства иностранных дел Японии он был помилован и 12 марта 1974 года торжественно вернулся на родину.

В апреле 1975 года Хироо Онода перебрался в Бразилию, женился и занялся скотоводством. Но в 1984 году вернулся в Японию. Бывший военный активно занимался общественной работой, особенно с молодежью. 3 ноября 2005 года японское правительство вручило ему медаль Чести с синей лентой "За заслуги перед обществом". Уже в преклонном возрасте он написал мемуары под названием "Моя тридцатилетняя война на Лубанге". Скончался Хироо Онода 16 января 2014 года в Токио в возрасте почти 92 лет.