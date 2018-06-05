Подлинная история о том, как ЦРУ воспитывало экстрасенса

В конце прошлого года ЦРУ открыло на своем сайте доступ к очередной порции рассекреченных документов. В общей сложности в открытом доступе оказалось почти 12 миллионов страниц. Среди этих отчетов есть и данные об исследованиях НЛО и телепатии.

Так общественность узнала, например, о результатах программы "Звездные врата" (Stargate), в рамках которой ЦРУ "испытывало" Ури Геллера — знаменитого британского экстрасенса, прославившегося тем, что публично гнул взглядом чайные и даже столовые ложки, останавливал стрелки часов "Биг Бен" в Лондоне, заставлял идти остановившиеся будильники по всему миру.

Эти свои способности Геллер показывал и ученым из ЦРУ. Эксперименты проходили в августе 1973 года в Стэнфордском Исследовательском Институте (Stanford Research Institute). Ученые хотели выяснить, действительно ли испытуемый обладает телепатическими способностями, и можно ли их — эти способности — использовать в разведывательных целях.

Для начала ученые произвольно выбрали слово из словаря. Выбор пал на слово "петарда", которую и нарисовали. Геллер, сидевший в другой комнате, телепатически принял эту информацию. И сообщил, что "видит" нечто цилиндрическое производящее шум. Но нарисовал, в итоге, не петарду, а барабан.

Далее экспериментаторы стали произвольно — на свое усмотрение — рисовать картинки, которые Геллер, должен был воспроизвести, естественно, их не видя.

ЦРУ-шник нарисовал виноградную гроздь. "Телепат" заявил, что "видит" много-много каких-то круглых капель. А нарисовал очень похожую гроздь — и у задуманной, и у воспроизведенной совпало число ягодок. Их было 24.

Эксперименты продолжались в том же духе неделю. Ури Геллер нарисовал множество мысленно посланных ему картинок. И большую их часть воспроизвел правильно. По крайней мере, сюжетно. Весьма похоже изобразил голубку, воздушного змея. Немного "подкачал" у него верблюд — вместо него Геллер нарисовал лошадь.

Ученые ЦРУ предположили: испытуемый не копирует механически линии "посланной" ему картинки, а воспроизводит ее после того, как обработает в мозгу полученную информацию. Это может означать только одно: телепатия — реальный феномен, решили в ЦРУ.

Тем не менее программу "Звездные врата" закрыли. Эксперименты закочились в 1998 году. По официальной версии, способности экстрасенсов разочаровали разведчиков.

Ведь предполагалось, что телепатию можно будет использовать для скрытой передачи информации без каких-либо технических средств — просто от одного человека другому. Но точность "приема" — особенно с дальних расстояний — оказалась низкой.

Тот же Геллер не смог нарисовать подвесной мост, изображение которого ему "передавали" из другого города. Хотя он верно воспроизвел очертания одного из элементов — изогнутого каната.

Почти не удалась и другая попытка — изобразить чертика. Получился набор разных предметов. Но среди них нашелся трезубец, который был на исходной картинке.

Как тут не согласиться с ЦРУ и не поверить в то, что телепатия все же существует. И Ури Геллер, который продемонстрировал весьма убедительные результаты, владеет ею в какой-то мере.

Журналисты газеты Daily Telegraph связались с Ури Геллером, который сейчас живет в Израиле. И тот сообщил, что ЦРУ рассекретило лишь небольшую часть документов, которые касались его работы на секретные службы.

— Я делал многое для ЦРУ, — рассказал Геллер. — Однажды они попросили меня подойти к русскому посольству в Мехико и стереть — дистанционно — дискеты, добытые русскими агентами. — Я присутствовал недалеко от мест, где политики вели важные переговоры по ядерному сдерживанию, — откровенничает "телепат". — И внушал: подписывайте, подписывайте! По словам Геллера, одна из иностранных разведок попросила его мысленно остановить сердце свиньи. Что он и сделал, почему-то предположив, что далеко идущая цель этого эксперимента — дистанционно убить Андропова, который в то время возглавлял КГБ. А во время холодной войны его "испытывали" в атомной лаборатории — проверяли, может ли он воздействовать на скорость ядерной реакции. Якобы, у американцев была идея телепатически воздействовать на советские атомные бомбы, чтобы дистанционно их взрывать. Чем кончились столь странные эксперименты, Геллер не сообщил. Но заявил, что его нисколько не смущало, мягко говоря, прохладное отношение со стороны скептиков — особенно, когда он гнул ложки. Мол, имидж эксцентричного фокусника служил отличным прикрытием его основной деятельности — шпионской: и на ЦРУ, и на Моссад.

До сих пор нет ответа на вопром: фокусничал ли Геллер, когда гнул ложки, или в самом деле воздействовал на них силой мысли. Однако, если раньше сомнений в том, что он просто дурит публику, почти не было, то в свете рассекреченных документов уверенности в этом стало меньше.