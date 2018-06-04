Как соцсети влияют на ваше психическое здоровье

Соцсети дарят нам иллюзию того, что мы в центре внимания, но не избавляют от одиночества. Большинство пользователей 14-24 лет, опрошенных Королевским обществом здоровья в Британии, отмечают, что соцсети воздействуют на их самочувствие и настроение.

По словам респондентов, общение в интернете помогает самовыражению и построению социальных связей, но ухудшает сон, усиливает страх упустить что-то важное, делает их уязвимыми перед буллингом.

Ученые опросили британцев в возрасте от 14 до 24 лет. Многие из них жаловались, что интернет-общение усугубляет их тревожность, вызывает депрессивные настроения и страхи, а также бессонницу, комплексы по поводу своей внешности и боязнь упустить что-то важное. Правда, чтобы ощутить подобное влияние, в соцсетях нужно проводить почти круглые сутки.

Эксперимент пяти нейроученых из разных стран в 2014 году показал, что фейсбук активизирует те же участки мозга, что азартные игры и употребление психоактивных веществ. Недавно австралийские психологи выяснили, что отказ от соцсетей снижает уровень стресса.

О том, как взаимосвязаны депрессия и социальные сети, психологи спорят довольно давно. Помогает ли общение с невидимыми собеседниками или, напротив, усугубляет ситуацию?

Делать однозначные выводы о том, какое именно влияние оказывают друг на друга соцсети и депрессия, довольно сложно, и прежде всего потому, что у каждого она своя, со своими чувствами и мыслями. Она может зависить и отокружения, и от генов. Она уникальна для каждого, кто от нее страдает. Кроме того, у разных людей и разный опыт пользования соцсетями, а Facebook или Twitter могут вызывать разную реакцию

За последние восемь лет было проведено немало исследований на эту тему. в ходе некоторых из них выяснилось, что более частое пользование соцсетями — особенно Facebook — может быть сопряжено с депрессией или, как минимум, с похожими на нее симптомами. Главное, что ученые смогли понять некоторые закономерности в этой взаимосвязи.

В одном из последних исследований на эту тему, которое провели американские ученые из Питтсбургского университета, приняли участие 1787 человек в возрасте от 19 до 32 лет. Специалисты смогли выявить связь между тем, как много времени люди проводят в соцсетях, и количеством симптомов депрессии, которые они испытывают.