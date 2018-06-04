Памятники Российской железной дороги: Екатеринбург

Российской железной дороге уже 180 лет. Она занимает второе место в мире по протяженности. Конечно, ей посвящены памятники, открыты музеи. К примеру, в Екатеринбурге, в потрясающем здании старого пассажирского железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, построенного в 1878 году известным петербургским архитектором П.П. Шрейбером в псевдорусском стиле, после реставрации в 2003 году был открыт музей Горнозаводской железной дороги.

Построено здание в виде одноэтажных каменных палат с длинными боковыми крыльями, стилизованными под терема семнадцатого века. По центру расположилось роскошное крыльцо с башенкой-теремом, обрамленное колоннами, с гербом Екатеринбурга на фасаде. Старый вокзал, являющийся одной из самых известных достопримечательностей города, внесен в список культурно-исторических памятников.

Такой же вокзал был построен в Перми. Оба эти здания отмечали начало (Пермь) и конец (Екатеринбург) Горнозаводской железной дороги - первой железнодорожной магистрали Урала. Оказавшись здесь, не стоит спешить заходить внутрь. На площади перед зданием вокзала расположилось множество забавных скульптур.

Прямо перед входом располагается скульптура "Отъезжающие пассажиры".





Рядом, звонящий в колокол "Начальник станции", сигнализирующий об отправлении поезда. Колоритная фигура "Проводница", исполненная в стиле скульптора и современного классика Михаила Шемякина.

В противовес ей, исполненная в стиле соцреализма, знаменитая "Баба - шпалоукладчица".

Любимая посетителями ироническая композиция "Путейские рабочие", прозванная в народе "Толстый и тонкий". Сигарка в пальцах тощего рабочего постоянно обновляется из личных запасов посетителей.

Внутри вокзала посетителей ждут экспозиция, состоящая из двух частей. В первой акцент сделан на историю железнодорожного дела, а второй на техническое оснащение.

В залах музея множество макетов средств передвижения, от паровоза отца и сына Черепановых, до современных электровозов.