Большой национальный театр в Пекине.

Опера и театр — в Китае ведущие национальные искусства, особая гордость страны. Поэтому и главный национальный театр страны должен был воплощать в себе всю склонность китайцев к масштабным проектам. Это должно было быть удивительное, выдающееся здание, поражающее своими размерами.

Такое здание было задумано еще в 1959 году, оно должно было стать своего рода памятником к 10-летию китайской революции. Но уже готовому проекту не суждено было воплотиться в жизнь. Экономическое положение страны не позволило осуществить грандиозный и дорогой проект. Вновь к этой идее вернулись спустя 15 лет, но этому помешала сначала смерть премьер министра Китая, который и попытался возродить старый проект, а затем и смерть Великого Кормчего — Мао.

Cтроительство опять было отложено, теперь на 12 лет. И только в 1986 году, когда экономика Китая, здорово оздоровленная новыми реформами, уже смогла позволить серьезные расходы, правительство решило вернуться к давней задумке. Естественно, старые проекты были совершенно не ко времени, они уже не отвечали ни эстетическим требованиям, ни облику нового Китая. Поэтому был вновь объявлен конкурс на лучший проект Большого театра в Пекине.

Надо сказать, что по давнишней привычке, привитой еще во времена Культурной революции, власти старались не привлекать к работе западных архитекторов и целых семь лет проект разрабатывался местными мастерами зодчества. Но вот тут и сказалась закрытость Китая: выяснилось, что местные архитекторы безнадежно отстали от тенденций мировой архитектуры и в стиле, и в технологиях. И в 1998 году, наконец, решено было объявить международный конкурс на право проектирования Большого национального театра.

В течении 15 месяцев 36 мировых архитектурных бюро готовили свои проекты. На конкурс представлено было 69 различных вариантов. Лучшим был признан проект французского архитектора Поля Андре, представлявшего французское бюро ADP.

Под строительство отдали участок в центре Пекина, там, где в большом количестве были расположены трущобы. Проект не обошли своим вниманием и критики — любители старины, которые подняли шум, пытаясь доказать, что не дело это, в центре китайской столицы возводить нечто футуристическое, совершенно не похожее на китайские традиционные строения.

Общественность, объединившись в едином порыве страстно пыталась доказать партии, правительству и лично архитектору Полю Андре, что это стеклянное чудо, это непонятное яйцо совершенно исказит всю атмосферу китайской столицы, стоит невероятно огромных денег и вообще…… Уже начатые в 2000 году работы спустя три месяца были вынуждены приостановить.

Спасло проект то обстоятельство, что Пекин выиграл право на проведение летних Олимпийских игр 2008 года. Только благодаря этому факту строительство театра было продолжено? и более того, в дополнении к нему началось строительство Олимпийского стадиона по проекту швейцарских архитекторов Херцога и де Мерона, появляется еще более футуристический проект телевизионного центра Китая архитектора из Голландии Рема Колхаса.

Ретрограды вынуждены были отступиться. И вот, посередине специально вырытого искусственного водоема, названного Чжуннаньхай, возвели чудо под стеклянно-металлическим овальным куполом площадью 20 000 квадратных метров. Внутри этого чуда нашли место три огромных зрительных зала на 2416 мест.

При облицовке купола были использованы титановые панели производства Японии и французское особо прочное стекло. Попасть в здание театра можно через тоннель, проложенный по дну водоема, окружающего здание, причем в тоннеле также сделаны потолки из прочного стекла, поэтому в дневное время он освещается естественным образом.

Надо сказать, что площади под самим театром тоже используются с толком — там построен большой подземный паркинг. Все это выглядит очень красиво и креативно. Закончилось строительство в 2007 году, как раз накануне летней Олимпиады.