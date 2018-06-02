Урод рода человеческого: преступления Салтычихи

"Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей!", — писал Бунин. Была ли она сумасшедшей — на этот вопрос сегодня ответить сложно. Но была ли она обыкновенной? Одновременно с ее делом Сенат рассматривал еще ряд аналогичных случаев издевательств помещиков над крепостными, то даже и на этом фоне ее преступления были "выдающимися".

Салтычихе было инкриминировано 138 убийств. Железно доказать удалось только 38. Ещё в 26 случаях она была оставлена "под сильнейшим подозрением". По случаю гибели ещё 11 человек она была оправдана. Оставшиеся 63 случая проходили под мутной формулировкой. Дескать, Салтычиха этих людей совершенно точно истязала, и люди эти умерли. Но вот вследствие побоев или сами по себе — неясно.

Деяния Дарьи Николаевны Салтыковой, более известной как Салтычиха, поражают своей жесткостью. Но ведь была она поначалу довольно набожной девушкой, дочерью богатейшего московского дворянина. Ее семья владела большим зданием в Москве, имением в деревне Говорово и домом около реки Пахры. Отец и дед Дарьи сидели на высоких постах при дворе что, конечно же, сказалось на воспитании девочки.

В юности девушка из видного дворянского рода слыла первой красавицей, за муж ее выдали за ротмистра лейб-гвардии Конного полка Глеба Алексеевича Салтыкова. Род Салтыковых был ещё более знатным, чем род Ивановых — племянник Глеба Салтыкова Николай Салтыков станет светлейшим князем, фельдмаршалом и будет видным царедворцем в эпоху Екатерины Великой, Павла I и Александра I.

Жили супруги Салтыковы так же, как и сотни других добропорядочных и богатых семей. Дарья родила мужу двоих сыновей — Фёдора и Николая, которых, как тогда и было принято, сразу с рождения записали на службу в гвардейские полки.

Жизнь помещицы Салтыковой изменилась, когда умер её супруг. Она осталась вдовой в 26 лет, став обладательницей огромного состояния. Ей принадлежали поместья в Московской, Вологодской и Костромской губерниях. В распоряжении Дарьи Салтыковой находилось около 600 душ крепостных.

Доподлинно неизвестно что конкретно случилось с Салтыковой. То ли она тронулась умом из-за смерти супруга, то ли сказалась власть и богатство, что она внезапно обрела в один миг, а может какая-то травма детства, что породила психическое заболевание. В любом случае, её крепостные стали резко пропадать, особенно часто это происходило в деревне Говорово.

В Москве большой городской дом Салтычихи находился в районе Большой Лубянки и Кузнецкого моста. Также Дарья Салтыкова владела большой усадьбой Красное на берегу реки Пахры. Ещё одна усадьба, та самая, где будет совершено большинство убийств, находилась неподалёку от нынешней МКАД, где теперь располагается посёлок Мосрентген.

Считалась Дарья Николаевна вполне уважаемым членом общества. Набожная, регулярна совыершавшая паломничества по святым местам, она жертвовала деньги на церковные нужды и раздавала милостыню.

Начиналось всё обычно с претензий к прислуге — скажем, Дарье не нравилось, как помыт пол или выстирано бельё, и разгневанная хозяйка начинала бить нерадивую служанку. Любимым орудием наказания было полено, но если его не было, то ход шёл утюг, скалка — всё, что было под рукой.

Поначалу крепостных Дарьи Салтыковой это не особо встревожило — подобного рода вещи происходили повсеместно. Не напугали и первые убийства — бывает, погорячилась барыня.

Но с 1757 года убийства приняли систематический характер. Более того, они стали носить особо жестокими, садистскими. Барыня явно начала получать от происходящего удовольствие. Она обливала людей кипятком, оставляла на жутком холоде, лишала еды, сжигала девушкам волосы, обжигала уши горячими щипцами и так далее.

В доме Салтычихи появился самый настоящий "конвейер смерти" — когда хозяйка выбивалась из сил, дальнейшее истязание жертвы поручалось особо приближённым слугам — "гайдукам". Конюху и дворовой девке поручалась процедура избавления от трупа.

Основными жертвами Салтычихи становились прислуживавшие ей девушки, но иногда расправа учинялась и над мужчинами.

Никакие доносы и жалобы крестьян не могли её остановить. При этом жаловаться на неё ходили не только замученные простолюдины, но и дворяне. Показательным был случай, когда её любовник, дед Фёдора Тютчева, бросил Дарью ради свадьбы на другой девушке. Салтыкова рассвирепела и велела своим подельниками сжечь заживо Тютчева и его молодую супругу, однако слуги испугались причинять вред не простолюдину, а знатному дворянину, поэтому рассказали всё деду знаменитого поэта. Тот так просто всё не оставил, а написал донос самой императрице Елизавете Петровне.

Многие почему-то полагают, что эти зверские расправы помещица чинила в преклонном возрасте. На самом деле бесчинствовала Дарья Салтыкова в возрасте от 27 до 32 лет — даже для того времени она была достаточно молодой женщиной.

Жалоб на Салтычиху всегда было много — с 1757 по 1762 годы на Дарью Салтыкову была подана 21 жалоба, однако постоянные взятки кому надо, а также могущественные друзья и родственники оборачивали любые ситуации всё в пользу безумной преступницы. В итоге после доносов бедных людей не спасали, а возвращали обратно, где над ними издевались с новой силой.

Возможно, зверства Салтычихи так бы и остались в тайне, если бы в 1762 году с челобитной к только что взошедшей на престол Екатерине Второй не прорвались двое крепостных — Савелий Мартынов и Ермолай Ильин. Терять мужикам было уже нечего — от рук Салтычихи погибли их жёны. История Ермолая Ильина и вовсе ужасна: помещица поочередно убила трёх его жён.

Императрица не испытывала большого желания ссориться со знатью из-за черни. Однако масштаб и жестокость преступлений Дарьи Салтыковой заставили Екатерину II ужаснуться. Она приняла решение устроить показательный процесс.

Расследование шло очень тяжело. Высокопоставленные родственники Салтычихи надеялись, что интерес государыни к делу пропадёт и его удастся замять. Следователям предлагали взятки, всячески мешали в сборе улик.

Сама Дарья Салтыкова своей вины не признала и не раскаялась, даже когда ей угрожали пытками. Применять их, правда, в отношении родовитой дворянки не стали.

Дело длилось долгих шесть лет. Были составлены списки всех пропавших, выясняли судьбы бедных крестьян, а также искали продажных чиновников, что брали взятки. Якобы набожная Салтыкова отказалась исповедоваться священнику, отказывалась она и помогать следствию, но в итоге ей и не нужно было ничего говорить, ведь её погубили многочисленные обыски в её многочисленных имениях. Обнаружены целые стопки документов, где были списки чиновников, которых она подкупила.

Попались все: и начальник полицейского участка, и прокурор, и работники Тайного сыска, и кого только не раскрыли. После того, как всё тайное стало явным, уже никто не покрывал Салтычиху, поэтому все темные тайны дворянки раскрылись во всех подробностях.

Дело помещицы было передано в Сенат, который вынес решение о виновности Салтычихи. Однако сенаторы решения о наказании не приняли, оставив его Екатерине II.

В архиве императрицы сохранились восемь черновиков приговора — Екатерина мучительно думала, как наказать нелюдя в женском обличье, который к тому же является родовитой дворянкой.

Приговор был утверждён 2 октября (13 октября по новому стилю) 1768 года. В выражениях императрица не стеснялась — Дарью Салтыкову Екатерина называла "бесчеловечной вдовой", "уродом рода человеческого", "душой совершенно богоотступной", "мучительницей и душегубицей".

Салтычиху осудили к лишению дворянского звания и пожизненному запрету именоваться по фамилии отца или мужа. Также она была приговорена к одному часу особого "поносительного зрелища" — помещица стояла прикованной к столбу на эшафоте, а над её головой висела надпись: "Мучительница и душегубица".

После этого она была пожизненно сослана в монастырь, где ей надлежало находиться в подземной камере, куда не поступает свет, и с запретом на общение с людьми, кроме охранника и монахини-надзирательницы.Единственное, что разрешалось — зажигать свечу во время еды. Прогулок не было вовсе.

Спустя 11 лет режим смягчили. Салтычиху перевели в каменную пристройку храма, в которой имелось небольшое окошко и решётка. Посетителям монастыря было дозволено не только смотреть на осуждённую, но и разговаривать с ней. На неё ходили смотреть, как на диковинного зверя.

Салтычиха пыталась нападать на посетителей, ругалась с ними и плевалась, то есть наглядно показывала кто она такая. Прожила она так больше тридцати лет, после чего умерла в возрасте 71 года в 1801-ом году.

Современные криминалисты и историки предполагают, что Салтычиха страдала психическим расстройством — эпилептоидной психопатией. Некоторые и вовсе считают, что она была латентной гомосексуалисткой.