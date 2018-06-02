Как пятница,13 стала днем кошмара

Число "13" ассоциировалось с несчастьями, разрушениям и и смертью еще у древних римлян. По мнению части теологов, Ева укусила запретный плод и угостила им Адама тоже в пятницу, 13-го. И даже Каин, утверждают они, своего брата Авеля убил в этот же роковой день. Утверждается, что на пятницу пришлось распятие Христа, при этом Иуда, его предавший,

являлся тринадцатым апостолом.

Одним из объяснений такого негативного отношения к пятнице, 13-го можно назвать историю Ордена тамплиеров. Французский король Филипп IV Красивыйименно в пятницу 13 октября 1307 года приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. Последовали процессы, во время которых арестованные были обвинены в ереси и богохульстве, а орден был распущен.

Арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены, в том числе, путем сожжения. Эта история многим знакома по роману Дэна Брауна "Код да Винчи", хотя он был далеко не первым, изложившим ее в связи с особым отношением у некоторых людей к пятнице 13-го числа.

По самым старым поверьям, в пятницу 13-го всегда слетались на шабаш 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть, а в самый разгар веселья, когда восходит полная луна, тринадцатым появлялся сам Сатана.



В конце XVIII века суеверие о пятнице 13-ой настолько сильно укрепилось в сознании британцев, что власти решили доказать абсурдность этой приметы. Для этого был построен корабль под названием "Пятница", строительство которого началось в пятницу 13-го. На воду он был спущен тоже в пятницу 13-го, и на глазах у широкой публики опять же в пятницу 13-го судно вышло в открытое море. С тех пор "Пятницу" больше никто не видел: корабль вместе с экипажем пропал без вести.



С пятницей 13-го также связано одно из самых громких кораблекрушений XX века — 13 декабря 1907 года один из самых крупных на то время кораблей — семимачтовая шхуна "Томас Лаурсон" — потерпела крушение на подводных рифах.



Испанские и португальские моряки пятницу 13-е, наоборот, считают благоприятным днем для отплытия. Это объясняется тем, что Христофор Колумб именно в пятницу начал свое плавание к берегам Америки.