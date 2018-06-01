Алексей Стаханов: путь от рекорда до психушки

5 ноября 1977 года скончался Алексей Стаханов. Человек, чьё имя в середине 30-х гремело на весь мир, а портреты украшали обложку знаменитого Time. Самый обычный шахтёр из Донбасса за одну ночь вознёсся на вершину советской иерархии. Однако путь обратно, вниз, был не менее быстрым.

Когда-то имя Стаханова, советского шахтера, Героя Социалистического Труда, гремело по всему Советскому Союзу. Советский шахтер, новатор угольной промышленности — он стал основоположником Стахановского движения (объединение рабочих и крестьян, многократно превышающих установленные нормы). И хотя Алексей Григорьевич Стаханов не был единственным рекордсменом производства, его имя стало известно всей стране.

Первый рекорд был установлен в августе 1935 года — за смену Стаханов и два крепильщика его бригады в 14 раз превысили норму, добыв 102 тонны угля. Причиной небывалого рекорда стал новый способ добычи полезного ископаемого.

Стаханов предложил разделить труд: забойщик должен был, ни на что не отвлекаясь, рубить уголь, а помощники — только укреплять своды. Раньше это делал один человек — вначале добывал уголь, затем переключался на работы по обеспечению безопасности шахты. Именно это нововведение и позволило кардинально увеличить выработку.

Но надо отметить еще вот что: рекордная смена была спланирована заранее, было перепроверено оборудование, организован вывоз угля, проведено освещение забоя. Однако весь добытый за смену уголь приписывался тогда лично Стаханову. Однако даже с учётом всех рабочих смены успех был значительным.

Интересно, что на роль рекордсмена добычи угля рассматривалось несколько кандидатур. Среди них был и другой шахтер — Мирон Дюканов. который через несколько дней довел рекорд до 114 тонн, но это осталось незамеченным.

Инициативу тут же подхватили другие шахты Донбасса. Кто-то из журналистов первым назвал это движение "стахановским", и это название быстро прижилось.

С точки зрения повышения производительности труда стахановский метод был абсолютно бессмысленным. Потому что рекорды — это, конечно, хорошо, но каждый такой рекорд был единичным случаем. Требовалось специальным образом подготовить рабочее место, оборудование, помощников — словом, создать для рекорда благоприятные условия.

Однако поставить производство стахановских рекордов на конвейер было просто невозможно. Не выдерживали ни люди, ни техника. Да и не было возможности наладить процесс так, чтобы что ни день — то рекорд.

Несмотря на то, что свои зачинатели ударного труда были почти в каждой сфере, большая часть славы досталась одному Стаханову, имя которого присвоили движению ударников труда.

Уже совсем скоро на Стаханова обрушился вал почестей. Началась новая жизнь шахтёра, почти сказочная.

Буквально через три дня после рекорда шахтёру Стаханову по инициативе управления шахты выделили новую квартиру, которая была обустроена за счёт шахты. Имелся даже телефон — редкость в частных квартирах, особенно провинциальных. Кроме того, рекордсмену выделили коня с личным кучером.

Но это было только начало. Как следует отдохнув, он установил ещё один рекорд, на этот раз нарубив более 200 тонн. После этого рекордсмен больше уголь уже не рубил, а ездил по всему СССР, рассказывая о своём рекорде. Передовика сразу же приняли в партию, наградили орденом Ленина, зачислили в Промышленную академию. Теперь Стаханов был более востребован в другой роли.

Поначалу он ездил по промышленным городам в роли живого символа начинавшегося стахановского движения. Во время одной из таких поездок он познакомился с будущей женой — юной девятиклассницей. Впрочем, её родители, поняв, какие перспективы открываются перед рекордсменом, не только не возражали против, но и горячо приветствовали брак.

Стаханова пригласили в Москву, где он попал на прием к самому Сталину. После этого герой остался жить в столице, наслаждаясь всеми благами известности.

Ему выделяют квартиру в знаменитом Доме на Набережной, где жила почти вся советская элита, а также автомобиль, которым в довоенные годы могли похвастать считанные единицы. Фотография рабочего попадает на обложку журнала Time, где обычно появлялись только руководители государств.

В Москве Стаханов познакомился с Василием Сталиным, который и ввел его в круг советской богемы. Начались бесконечные застолья, вечеринки, праздники. Рекордсмен и его компания гуляли на всю катушку: напивались, орали песни, били в ресторанах зеркала. Однажды Стаханов даже умудрился потерять партбилет, что в ту пору было делом неслыханным.

Однако до поры до времени Стаханову всё прощали, хотя генсек и получал регулярные отчеты о похождениях весёлой компании. Впрочем, когда поведение лихих друзей стало совсем уж вызывающим, Сталин пригрозил Стаханову. После этого шахтёр разошелся с сыном вождя и присмирел, больше не буяня и не шатаясь по ресторанам.

Когда началась война Стаханов попросился на фронт, но получил отказ. С началом войны ему наконец представилась возможность возглавить производство. Он был командирован на одну из карагандинских шахт. Об этом недолгом периоде существуют диаметрально противоположные мнения. Одни утверждают, что Стаханов работу провалил, другие, наоборот, уверяют, что шахта превратилась в образцовую.

Однако тот факт, что уже в 1942 году он был отозван обратно в Москву и получил ничего не значащую должность, скорее свидетельствует о том, что в Караганде у него получилось не очень удачно.

После возвращения в Москву он был назначен на чисто церемониальную должность начальника сектора социалистического соревнования в Наркомате угольной промышленности. В его обязанности входило награждение особо отличившихся горняков.

На торжественных приёмах и церемониях Сталин в шутку намекал Стаханову, что в будущем сделает его наркомом. И вполне мог бы сделать, Сталин любил такие резкие повышения. Но Стаханов не тянул на новую должность. И проблема была не только в его непростых отношениях с алкоголем. Ему не хватало элементарного образования и широты кругозора.

Это был простой рабочий человек, толком не имевший образования. При этом он и не проявлял особого рвения и не стремился развиваться. Не случайно партийная комиссия в 1945 году даже просила Маленкова обязать Стаханова читать книги и регулярно выдавать ему материалы для чтения, потому что сам рекордсмен этим не занимается.

После войны героя-передовика постепенно стали забывать. Его должность была откровенно третьестепенной, и никаких успехов на ней добиться было невозможно.

Жизнь после славы

Возможно, Стаханов так до старости и просидел бы на этом посту, однако в его судьбу вмешался ставший к тому времени генсеком Хрущев. Вспомнив о шахтёре, которого почему-то недолюбливал, он приказал тому срочно вернуться на Донбасс.

Причины, по которым Стаханова отправили в ссылку (выглядело это именно так), достоверно неизвестны. Дочь передовика утверждала, что это произошло из-за того, что лидер французской компартии Морис Торез во время визита в Москву попросил Хрущёва о встрече со Стахановым. Но Хрущёв будто бы не знал, где он, и ответил, что Стаханов в Донбассе. А потом, дабы не быть голословным, сослал туда бывшего рекордсмена.

Бывший ударник труда подчинился, уехал в город Чистяково, что под Донецком, однако простить обиду не смог. Сначала он получил должность помощника управляющего трестом, но скоро он был переведён на одну из шахт всего лишь помощником главного инженера. Жена шахтёра не пожелала уезжать из Москвы, так что Стаханов оказался предоставлен сам себе.

Тяжело переживая забвение (к тому времени о нём больше не вспоминали) Стаханов снова пристрастился к спиртному. Поначалу он даже пытался работать в шахте, однако вскоре работу бросил.

В 1965 году недавно пришедший к власти Брежнев решил отпраздновать 30-летний юбилей стахановского движения, про легендарного Стаханова внезапно вспомнили, а генсек удивился, что тот до сих пор не имеет звания Героя Соцтруда.

Ситуацию тут же бросились исправлять и на некоторое время о Стаханове вновь заговорили. На короткое время слава снова вернулась — передовицы в газетах, интервью, казалось теперь-то всё будет хорошо.

В последние годы жизни Стаханов периодически участвовал во встречах с молодёжью и передовиками производства. Но на 40-летнем юбилее стахановского движения главный герой отсутствовал из-за проблем со здоровьем. У него выявили рассеянный склероз, сопровождавшийся расстройствами памяти и речи, из-за чего последние годы жизни он провёл в психбольнице, где лежали больные подобным недугом. Там он и умер в конце 1977 года, немного не дожив до 72 лет. Через несколько месяцев после смерти город, в котором шахтёр установил свой знаменитый рекорд, был переименован в его честь.