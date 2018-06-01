F-35 Lightning II — провал или успех?

Программа разработки нового многоцелевого истребителя JSF (Joint Strike Fighter) сегодня сосредоточила все усилия в области создания новых военных самолетов в США и Великобритании. Речь идет об истребителях пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, который считается самым дорогим и массовым в истории вооружений.

Прогнозируемая стоимость программы приближается к 1,5 триллиона долларов, из которых только 406 миллиардов пойдут собственно на производство самолетов, тогда как остальные средства — на производственные и эксплуатационные расходы.

Согласно заявленным планам, F-35Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в двенадцати странах мира — США, Великобритании, Австралии, Турции, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. В дальнейшем к программе могут подключиться Бельгия и Финляндия.

В разработке нового истребителя ведущие роли отведены США и Великобритании. Остальные из вышеперечисленных участвуют в производстве компонентов сразу для всех F-35 Lightning II.

Сборка большинства истребителей будет проходить в США, но такую же возможность получили Италия и Япония. Создаются F-35 Lightning II в трех основных вариантах — для военно-воздушных сил (A), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (B) и палубном (C). Унификация по комплектующим трех вариантов достигает 70-90 процентов.

Перспективы и финсовые вливания в F-35 Lightning II впечатляют. Но не менее впечатляющи регулярные отставания в графике реализации JSF, фактически не позволяющие Lockheed Martin запустить полноценное серийное производство новых истребителей. Насколько F-35 Lightning II можно считать успешным или провальным?

В 1990-х годах для ВВС США под руководством Lockheed Martin (до 1995 года — только Lockheed) создавался первый в мире стоящий на вооружении истребитель пятого поколения F-22Raptor. Именно этот самолет стал стандартом для истребителей пятого поколения, фактически до сих пор оставаясь лучшим (или одним из лучших) по скорости, маневренности и незаметности.

Между тем F-22 Raptor был недостаточно хорошо приспособлен для поражения наземных целей, оказался слишком сложен в обслуживании и чрезвычайно дорогим. Кроме ВВС США, в новом самолете нуждались ВМС и КМП. Все это не позволяло Пентагону заменить на F-22 Raptor все стоящие на вооружении истребители четвертого поколения.

Поэтому и появилась программа JSF. Предполагалось, что один истребитель-бомбардировщик V поколения сможет заменить F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet и штурмовик AV-8B Harrier II.

В программе на конкурсных началах участвовали фирмы "Боинг", "Локхид- Мартин" и "Макдоннелл- Дуглас", разрабатывающие альтернативные концепции самолета. В 1996 г. были выбраны фирмы "Боинг" и "Локхид-Мартин", которые получили контракты от Пентагона на постройку летно-демонстрационных самолетов, по результатам которых, в свою очередь, лучший будет выбран для разработки серийного истребителя. По итогам испытаний Lockheed Martin Х-35 показался военным лучше Boeing X-32.

Lockheed Martin реализовало систему вертикального взлета и посадки лучше, чем Boeing, в том числе по причине частичного заимствования технологий у советского Як-141 разработки "Яковлева". Хотя F-35 Lightning II по ряду характеристик уступает некоторым истребителям четвертого поколения, Пентагон, не желая тратить время на создание более продвинутой модели, решил остановиться на предложении Lockheed Martin. В итоге F-35 Lightning II оказался компромиссом, необходимость в котором пока не столь очевидна.

В Пентагоне не скрывают, что F-35 Lightning II не предназначен для ведения воздушного боя с другим истребителем в условиях видимости. Именно так военные отреагировали на испытания с участием F-16 Fighting Falcon. В Минобороны заявляют, что стелс-технологии, реализованные в F-35 Lightning II, позволяют ему использовать малозаметность как главное преимущество над противником.

Однако реализация стелс-технологий в F-35 Lightning II оказалась совсем не идеальной: истребитель малозаметен на дальних расстояниях в диапазоне сверхвысоких частот (сантиметровых длин волн), на которых работают большинство радаров. При этом обнаружить F-35 Lightning II в инфракрасном диапазоне, где он остается уязвимым для современных инфракрасных систем поиска и сопровождения, совсем не сложно.

Вероятно, прямой перехват F-35 Lightning II возможен зенитными ракетными комплексами с длинноволновыми радарами — такие системы не позволяют с высокой точностью определить положение на дальних расстояниях небольших целей, но подходят для отслеживания с коротких дистанций крупных и медленных объектов.

В отличие от F-35 Lightning II, перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 не отличается выдающейся малозаметностью, однако обещает большую маневренность в условиях воздушного боя.

Американские военные признают, что Су-57 способен при помощи резкого маневра уклониться от ракетного удара, однако полагают, что после этого российский истребитель резко потеряет в скорости и станет легкой мишенью для повторной атаки.

Взвешенную оценку Су-57 дал в мае 2018 года автор The War Zone Тайлер Рогуэй, который назвал его "неправильно понятым самолетом". Россия, в отличие от США, в настоящее время не располагает передовыми технологиями для создания малозаметных самолетов, однако использованный в Су-57 подход позволил, по-крайней мере частично, сократить разрыв с F-35 Lightning II.