Тайны китайских пирамид

Пожалуй, среди всех тайн Древнего Китая, самой большой являются пирамиды, найденные в провинции Сиань. Скорее всего, известны они были местным жителям очень давно, но европейцы впервые о них услышали лишь в 1945 году, когда пилот самолета-разведчика ВВС США во время полета над хребтом Циньлин, на юго-западном направлении от Сианя увидел нечто совершенно невероятное: громадную пирамиду посреди высокогорной равнины…

К рапорту пилот приложил сделанную с борта самолета фотографию. Это была настоящая сенсация. По оценкам ученых, видевших и фотографии, и рапорт пилота, пирамида должны была иметь высоту около 300 м, длина у основания — около 500 метров, то есть — самая гигантская пирамида из всех известных на Земле.

Надо сказать, что отрывочные сведения о пирамидах все-таки просачивались сквозь Великую Китайскую стену, торговцы еще в 19 веке торговцы рассказывали о каких-то непонятных сооружениях, напоминающих гигантские пирамиды в районе древней китайской столицы Сиань Фу. Но лишь в 1994 году ученым-археологам удалось осмотреть и сфотографировать несколько пирамид в местах, куда никогда не ступала нога туриста.

Пирамиды эти окружены множеством разных легенд, наиболее известна одна китайская легенда, которая рассказывает о том, что эти пирамиды — свидетельство посещения Поднебесной пришельцами с далеких Галактик.

Утверждают, что пирамиды появились в ту далекую эпоху, когда Китаем правили императоры — потомки "сыновей неба" построены они более 5000 лет назад железными людьми, сошедшими на землю. Эта информация взята из древних китайский свитков, в которых рассказывается, что Сыны Неба спустились на землю на металлических огнедышащих драконах несколько тысячелетий назад.

Назначение пирамид точно нам не известно. Китайцы окружили свои пирамиды молчанием, которое только подогревает интерес к ним и порождает множество слухов. Выдвигаются разные версии. Некоторые ученые считают, что пирамиды эти — гробницы императоров, другие видят в них часть гигантской системы "Фен-Шуй", По словам китайского археолога Вонг Шипинга, в расположении пирамид отчетливо видно соблюдение астрономических аспектов и знаний геометрии, присущее далеким предкам.

Китайские пирамиды так и остаются тайной за семью печатями для остального мира. Самое подробное описание их, вероятно, можно найти лишь в дневниках австралийского торговца Шродера, датированных 1912 годом.

В них Шродер описывает свое путешествие вдоль китайско-монгольской границы: "… мы вдруг заметили что-то возвышающееся на горизонте. На первый взгляд это было похоже на гору, но, подъехав ближе, мы увидели, что это было сооружение с четырьмя правильно скошенными гранями и плоской верхушкой. Мы приблизились к ним с востока и увидели, что в северной группе было три гиганта, а остальные пирамиды последовательно уменьшались в размерах до самой маленькой на юге. Они простирались на шесть или восемь миль по равнине, возвышаясь над возделанной землей и селениями. Они были под носом у людей и оставались совершенно неизвестными западному миру… Четыре стороны китайской пирамиды были строго сориентированы по точкамкомпаса. Каждая грань пирамиды была разного цвета: черный означал север, зелено-синий восток, красный юг и белый запад. Плоская вершина пирамиды была засыпана желтой землей. Когда-то на гранях пирамиды были ступени, ведущие к вершине, но сейчас они были завалены обломками камней, осыпавшимися сверху."

И лишь в конце двадцатого столетия ученому из Австрии удалось побродить по закрытым для туристов регионам, в том числе и окрестностям Хеаня. Он скрупулезно провел исследование этой загадочной пирамиды.

Огромные блоки были обработаны с ювелирной точностью, аккуратно уложены так, что не осталось даже малейшего отверстия между плитами. При помощи каких орудий китайцы сумели передвинуть блоки, поднять их на огромную высоту, а затем сделать виртуозную шлифовку?

Неужели, человечество никогда не узнает, что за народ воздвиг эту гигантскую пирамиду?