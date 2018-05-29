Для пассажиров Tesla готовит к запуску систему «кредитного рейтинга»

Внутренние съемки в электромобилях Tesla уже ведут специальные камеры, а в ближайшее время они станут мониторить непрерывно происходящее в салоне в режиме онлайн.

Компания Илона Маска не приносит прибыль, не справляется с поставленными производственными задачами и каждую минуту теряет по $6500. Свою негативную роль играют и поступки эксцентричного руководителя. Однако в глазах многих сотрудников предприниматель обладает безусловным авторитетом.

О внутренней "кухне" Tesla рассказал Алексей Ильяшов, ведущий архитектор по базам данных на заводе компании во Фримонте. Со специалистом беседовал предприниматель Александр Крол — он опубликовал интервью на своей странице в Facebook.

По словам Ильяшова, Илон Маск работает по 80 часов в неделю и часто приезжает на производство. Глава Tesla "постоянно разрушает барьеры в коммуникации и дает здравый смысл". Он также "может залезть куда угодно, где угодно и когда угодно" и к нему можно в любой момент обратиться с идеей или предложением. "Маск — икона, звезда. Он создает будущее, ему верят. Боятся, скрежещут зубами иногда, но идут за ним. Он лидер".

Ильяшов признает, что Tesla платит зарплату ниже, чем в среднем по рынку, но зато лучшим сотрудникам дают премии в форме наличных, акций или опционов на выбор. Также в Tesla ценят производимый продукт — большинство "поголовно" пользуется электромобилями компании.

Однако Tesla все еще находится в статусе стартапа, а не корпорации, но многие люди со стороны этого не понимают, утверждает Ильяшов. При этом по ряду параметров компания превосходит своих конкурентов. При продаже каждого автомобиля рентабельность составляет 19-25% в зависимости от модели и комплектации. По данным сотрудника Tesla, в среднем по отрасли этот показатель составляет 10-11%, а в люкс-сегменте — 15%.

Ильяшов подтвердил, что Tesla собрала 400 000 предзаказов на Model 3. "Если взять среднюю цену за машину $50 000, то это уже на $20 ярдов. Это самая крупная сделка за ширпотреб в истории человечества", — отмечает Ильяшов.

Model 3, по словам архитектора баз данных, — это еще один недооцененный продукт компании. "Model 3 уже спроектирована [под] модель сервисной экономики, а не экономики владения". Все необходимое оборудование, в том числе камеры внутреннего слежения, уже установлены в автомобилях марки, но пока не активированы. Предполагается, что с очередным обновлением ПО Tesla запустит сервис TeslaNet, который устанавливает рейтинг для каждого пассажира. Судя по всему, этой системой оснастят беспилотники компании для райдшеринга.

TeslaNet будет учитывать поведение пассажира автомобиля и составлять его персональный "кредитный рейтинг". "Это тот же Uber, только без водителя. Вы выходите из дома, нажимаете кнопку, и в течении минут машина с автопилотом приезжает к вам и везет куда надо", — поясняет Ильяшов. Обладатели низкого рейтинга будут оплачивать проезд по повышенному тарифу. В особых случаях за нарушение порядка Tesla будет ограничивать доступ к сервису.

"Автопилот — это не умный алгоритм в машине, а сеть всех автопилотов во всех машинах, которые постоянно учатся. На данный момент только у Теслы есть такая сеть и такой массив данных. Считайте, [что это] SkyNet, как из "Терминатора"".

В интервью Ильяшов также рассказал об особенностях работы электрозаправок, отношениях Tesla с Китаем и плане Маска создать мощную сеть спутников, которая обеспечит работу устройств интернета вещей в будущем. Большинство фактов и цифр раньше озвучивались в СМИ, однако считать заявления Ильяшова непредвзятыми все-таки не стоит. Так, например, он заявляет, что все электромобили, кроме Tesla, на рынке — это фейк, а заявления автомобильных компаний о производстве электрокаров — полная чушь.

Если судить по финансовым и производственным результатам Tesla, дела компании пока идут не слишком хорошо. По оценкам аналитиков Goldman Sachs, на реализацию всех замыслов Маска в рамках одной только Tesla потребуется $10 млрд, при этом предприниматель не планирует привлекать дополнительный капитал.

В то же время у другой компании Маска — SpaceX — бизнес, напротив, идет в гору. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл недавно сообщила, что оценка аэрокосмической компании выросла до $28 млрд и проект уже не первый год приносит прибыль.