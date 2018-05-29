Социальный рейтинг лишил "неблагонадежных" китайцев кредитов и поездок за границу

В Китае подводят первые итоги национальной системы "рейтинга" благонадежности", которая через в 2020 году должна охватить все 1,4 миллиарда человек, проживающих в стране. А уже сейчас она затронула жизни миллионов китайцев.

Оценки выставлят государство. Люди делятся на категории: для высшей категории А все дороги открыты, а неблагонадёжные из низшей категории D не могут ни за рубеж выехать, ни кредит получить. При этом, чем ниже рейтинг, тем больше слежки и меньше привилегий.

Понизить рейтинг легко: перешёл на красный свет — минус в карму, запостил в соцсеть что-нибудь верноподданническое — плюс, пожаловался в сети на чиновников — снова минус, нарушил правила ПДД, поругался с соседями, покритиковал власти — минус и еще раз минут.

Низкий рейтинг ставит на гражданине клеймо неблагонадежного элемента и лишает его многих привилегий и даже базовых возможностей. Потерявшим доверие гражданам труднее устроиться на работу, а вероятность получить кредит сводится к нулю.

В качестве наказания власти лишают провинившихся многих привилегий, в том числе возможности путешествовать.

Впервые систему социального рейтинга испытали в Китае еще в 2010 году, а массово ее начали внедрять спустя 4 года. Каждому гражданину присуждают баллы в зависимости от законопослушности и благонадежности. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить хорошую работу и приоритет при обслуживании в госучреждениях.

Рейтинг формируется на основе данных из государственных ведомств, а также доносов. Полный перечень факторов, определяющих добропорядочность, до сих пор не обнародован. Но, как отмечает Fast Company, на оценку благонадежности влияют многие факторы — например, нарушение ПДД, курение в неположенных местах, критика действующей власти в интернете и даже отказ от покупки товаров местного производства.

Правозащитники уже признали идею социального рейтинга воплощением антиутопии. Однако правительство КНР гордится системой и отчитывается о своих успехах в СМИ. Как передает китайский новостной сайт Global Times, к концу апреля из-за низкого социального рейтинга было отменено 4,25 млн поездок на скоростных поездах. Также 11,14 млн раз пассажиров не пускали на борт самолета из-за низких показателей в рейтинге.

"Если мы не повысим расплату за неблагонадежность, люди продолжат вести себя в том же духе", — заявил бывший член Государственного совета КНР Хоу Юнчун. По словам чиновника, система социального рейтинга должна доводить нарушителей до полного банкротства.

Предполагается, что к 2020 году система оценки благонадежности охватит 1,4 млрд жителей. Имена нарушителей планируют выкладывать в открытом доступе. Публичное порицание давно практикуется в Китае. Так, фотографии и имена пешеходов, нарушивших ПДД, выводят на большие дисплеи, установленные на улицах.

Недавно в сеть также были выложены названия 33 000 китайских компаний, которые нарушили законы или регуляторные нормы.

Пока система социального рейтинга не автоматизирована, но в будущем Китаю придется применить технологии искусственного интеллекта для обработки огромно массива данных, включая каждый донос на соседа и каждую нелицеприятную публикацию в соцсетях. Интернет-цензоров, на которых популярные китайские сайты тратят по $2,5 млрд в год, скоро заменят алгоритмы. Некоторые стриминговые платформы уже применяют ИИ для фильтрации нежеланного контента, в том числе насмешливых и критических замечаний в адрес действующего председателя КНР Си Цзиньпина.