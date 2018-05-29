Ученые предупреждают: Взрыв звезды Бетельгейзе может вызвать осушение океанов на Земле

По словам астрономов, каждую секунду нашей планете, затерянной в бесконечных глубинах космоса, угрожают опасности, о существовании которых мы даже не подозреваем. Одной из таких угроз являются вспышки сверхновых звезд.

В случае распространения энергии взрыва сверхновой звезды многие планеты могут пострадать в той или иной степени. В окрестностях Земли нашли несколько кандидатов на получение соответствующего титула. Наиболее известной звездой среди них является Бетельгейзе в созвездии Ориона.

Несколько лет назад ученый-астрофизик Бред Картер из Университета Южного Квинсленда (Австралия) произвел ряд расчетом, согласно которым взрыв Бетельгейзе, находящейся от Земли на расстоянии 640 световых лет, может быть такой мощности, что на небе засияет второе солнце, а техника на Земле будет выходить из строя



Бетельгейзе принадлежит к типу красных гигантов (даже сверхгигантов, его масса равна 20 массам Солнца). Размеры звезды действительно впечатляют: если ее поместить вместо Солнца, то при минимальном размере она заполнила бы орбиту Марса, а при максимальном — достигала бы орбиты Юпитера. Это небесное тело относится к разряду сверхновых звезд — то есть светил, эволюция которых заканчивается взрывом.

Звезда, не менее яркая, чем Луна, а возможно, сопоставимая по яркости свечения с Солнцем, будет видна на небосклоне не только ночью, но и днем, так что световой день увеличится на несколько часов, а ночи в некоторых районах нашей планеты станут "белыми".

Космическое шоу продлится около шести недель. Через две-три недели после взрыва звезда начнет угасать, а через несколько лет будет видна с Земли только как обычная туманность. От самой же красавицы Бетельгейзе останется кислородно-неоновый белый карлик.

Однако для Земли в этом взрыве таится опасность. По данным астрономов, Бетельгейзе может детонировать в любой момент, но это включает также и период, отложенный на 1 млн лет. СМИ сообщают, что опасность может варьироваться в зависимости от позиции объекта. Среди опасных сценариев рассматривается повреждение озонового слоя, а также испарение океана.

Некоторые ученые считают, что под влиянием потоков световых и электромагнитных частиц, обрушившихся на Землю в результате взрыва сверхновой, в работе электронных, в том числе и спутниковых систем произойдет глобальный сбой, что может повлиять и на ядерные реакторы. В общем, то, что бабахнуло в космосе, вызовет сильный резонанс на Земле…