Археологи утверждают: климат Африки когда-то был более прохладным

Находки, сделанные археологами в ЮАР, в знаменитой пещере Вондерверк, доказывают, что два миллиона лет назад в этом регионе климат был совершенно не похож на современный. Экологические изменения в климате Южной Африки смогли воссоздать антрополок Микаэла Эккер и археолог Михаил Хазан.

В пещере Вондерверк раскопки ведутся с 40-х годов прошлого века. Пещера, которая тянется на 139 м в глубь массива, известна следами пребывания человека в самые разные эпохи. Наскальной живописи на стенах пещеры не менее 10 тыс. лет. А совсем недавно археологи извлекли несколько небольших каменных инструментов из слоя, возраст которого (определённый с помощью двух независимых методов) составляет 1 млн лет.

До этого влияние климатических и экологических изменений на эволюцию человека в основном рассматривались в исследованиях, проведённых в Восточной Африке. Новое исследование воссоздаёт палеоэкологическую обстановку Южной Африки. Для этого использовался комплекс методов, восстанавливающий среду в пещере Вондерверк.

Восточноафриканские исследования показывают, что климат постепенно становился засушливым и появилось множество пастбищ. В тот же период Южная Африка была более влажной и была покрыта растительностью. То есть предки людей жили в условиях, отличных от засушливых лугов.

Используя углеродный и кислородный анализ стабильных изотопов в зубах травоядных животных, останки которых были обнаружены в пещере, Эккер и её команда восстановили растительность того времени и получили представление об условиях окружающей среды, в которых жили люди.

Понимание окружающей среды, в которой люди эволюционировали, — это ключ к улучшению знаний о человеке и его развитии. Работа археологов показывает, что человечество существовало в разных экологических контекстах в разное время и что климат существенно отличался от окружающей среды сегодняшнего дня.

Напомним, в пещере Вондерверк в наслоениях, возраст которых составляет почти 800 тысяч лет, обнаружили наскальные рисунки. Без сомнения, для обитателей этих пещер природный краситель, напоминающий по цвету человеческую кровь, имел прежде всего символический смысл.

Находят охру и в других частях света, например в Израиле, в пещере Кафзех. Здесь ее обнаружили рядом с погребениями, возраст которых составляет 90 тысяч лет. На одном из скелетов лежали оленьи рога — по всей видимости, их положили в могилу вместе с покойником, и это лишний раз указывает на существование в древних обществах погребальных обрядов.

До того как были сделаны эти находки, считалось, что религиозное сознание возникло около сорока тысяч лет назад, когда наши предки распространились по территории современной Европы. Некоторые ученые предполагают, что в это время в связи с генными мутациями резко возросла производительность мозга первобытного человека. Люди смогли не просто входить в состояние измененного сознания, но и передавать испытанные ощущения и полученные видения с помощью религиозных символов.

Приблизительно тридцать восемь тысяч лет назад на стенах пещер появились наскальные рисунки, изображающие, в частности, копытных животных. В некоторые из этих пещер попасть непросто: приходится преодолевать отвесные горные выступы или ледяные подземные озера.