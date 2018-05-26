Слухи и легенды о потаенном оружии

Среди разного рода оружия, придуманного человечеством, есть и такое, которое владельцы не стремятся афишировать, когда факт наличия оружия необходимо скрыть, а потому оружие приходится подо что-то маскировать. В этом случае его маскируют конечно, не под пуговицу, но в то же время под самые обычные бытовые предметы, которые могут оказаться в кармане обычного гражданина.

Надо сказать, что вокруг потаенного (маскированного) оружия множатся легенды, слухи и откровенные мистификации…

Многие образцы вооружения агентов, широко популизируемые детективами, мемуарами и кинематографом, на поверку оказываются всего лишь чьей-то фантазией. Поэтому в этом разделе авторы приводят данные об оружии, существование которого документально доказано: либо в виде патентов и технических описаний, либо в виде натурного образца.

Общим недостатком обычного личного оружия является то, что при применении его необходимо держать в руке. Поэтому в угрожающей ситуации либо надо тратить время на его выхватывание, либо постоянно держать в руке (а это не всегда возможно). Да и в этом случае оружие можно случайно уронить, просто потерять, а в борьбе оно может быть выбито из рук.

Именно для этого случая американец Хейгхт разработал миниатюрный однозарядный пистолет, который входил в комплект вооружения иностранных агентов, нелегально переправлявшихся через границу или получивших задание тайно проникнуть на охраняемый объект.

Оружие закрепляется на тыльной стороне перчатки и приводится в действие при ударе спусковым штырем в тело противника. Это очень удобна и оружие всегда в полной готовности, и руки свободны для какой-либо другой работы. При окрике: "Стой! Руки вверх!" — нарушитель послушно поднимал руки. При этом пистолет скрыт тыльной частью кисти и пограничнику не виден. После его приближения на расстояние вытянутой руки агент внезапно применял оружие, нанеся удар кулаком.

Недостаток очевиден: малый радиус действия (длина руки) и контактный способ применения. При необходимости можно было, конечно, произвести выстрел, нажимая на спусковой штырь другой рукой, но при этом у разведчика заняты обе руки, а выстрел не прицелен.

Советские оружейники тоже могли похвастать перед заморскими коллегами своими наработками в этой области. Так, например, именитый конструктор И. Я. Стечкин еще в 50-х годах разработал специальный трехствольный пистолет, скрытый в обычном на вид портсигаре. Боеприпасом послужили патроны 7,62×35 мм с быстро сгорающим порохом и устроенные так, что газы не покидали гильзы при выстреле.

Конструктором было сделано два варианта. ТКБ-506 имел сквозное отверстие со спусковым механизмом. У ТКБ-506А его уже не было, а выстрел производился нажатием на кнопку, расположенную сбоку.

Сам Стечкин рассказывал, что звук выстрела был не громче, чем хлопок резко закрытой книги, а при демонстрации своего "портсигара" сотрудникам КГБ ему удалось трижды выстрелить в толстую кипу бумаги и при этом не быть услышанным из соседней комнаты.

ТКБ-506А и ТКБ-506. Фото: topwar. ru

Фото:krasfun.ru

В самый разгар Второй Мировой германский конструктор Луис Маркус разработал специальную пряжку, в которой размещалось стреляющее устройство с двумя стволами. В качестве боеприпаса был использован патрон калибра 7,65×17 мм. Изделие несколько отличалось по виду и размерам от обычной армейской пряжки, но в целом была вполне неприметной.

В боевое положение она приводилась нажатием на застежки слева, будто ремень расстегивался. Верхняя часть пряжки отпадала, а стволы приводились в боевое положение. Выстрелить можно было дважды, поочередно нажав на кнопки спуска или же один раз, дав двойной залп сразу.

Двуствольная стреляющая пряжка Маркуса.

В 1944 году была выпущена опытная партия. В СС стреляющую пряжку рассматривали как оружие последнего шанса. Офицер, попавший в плен, мог воспользоваться ею по прямому назначению — выстрелить в противника или на худой конец в себя. Маркусом, кстати, был разработан и четырехствольный вариант под боеприпас калибра 5,6 мм.

Четырехствольная стреляющая пряжка Маркуса.

Первыми ощутили потребность в оружии, замаскированном под какой-нибудь бытовой предмет, властители и самодержцы, для которых существует постоянная угроза покушения. Эти системы предназначались не для постоянного ношения, а на внезапное применение при разного рода непредвиденных обстоятельствах.

Например, один из прошлых итальянских тиранов Фарнезе, герцог Пармы и Пьяченцы, при каждом посещении церкви не расставался с довольно толстым молитвенником в богатом переплете, в который был искусно встроен пистолет. Чтобы привести его в действие, достаточно было потянуть за язычок закладки, торчащей из книги. К концу XVII века относят французское изделие из Баварского Национального музея (Мюнхен) — книгу, на обеих досках которой изнутри укреплены стволы с кремневыми замками.

Применение такого "оружия" должно было выглядеть весьма оригинально. В молитвенниках или библиях странствующих проповедников могло прятаться и холодное оружие.

Тульские оружейники изготовили в 1782 г. для императрицы Екатерины II оригинальный настольный комбайн; пистолет-чернильницу-подсвечник. В результате, принимая посетителей, самодержица была готова ко всякого рода неприятным сюрпризам. Но чаще всего данное оружие использовалось в виде классического дорожного пистолета, но слегка закамуфлированного. И это понятно — на большой дороге оружие должно быть всегда под рукой.

Добирались и до предметов мебели. Начальник VI управления (политическая разведка) РСХА Вальтер Шелленберг так описывал оснащение своего кабинета:

"Даже мой письменный стол напоминал маленькую крепость — в него были вмонтированы два автомата, стволы которых могли осыпать пулями помещение кабинета.

Как только дверь моего кабинета открывалась, стволы автоматов автоматически нацеливались на входящего. В случае опасности достаточно было нажать кнопку, чтобы привести в действие это оружие".

Возможно, "экс-звезда шпионажа" Третьего рейха и приврал (что вообще свойственно проигравшим руководителям разведок и перебежчикам), но описанное приспособление выглядит вполне реально.

А вот пример из современности. Террорист-одиночка, взявший заложников в детском саду в Люксембурге 31 мая 2000 г, был застрелен якобы из ствола, замаскированного в телекамере. В телекамере можно упрятать весьма солидный "ствол", и подобные случаи, видимо, повлияют на отношение к тележурналистам.

Оружие, замаскированное под трость или зонт, — классика. Что может выглядеть естественнее в руках джентльмена, чем элегантная тросточка или массивный зонт? Да и упрятать в нее ствол куда проще.

Недостатком "ружейных тростей" была вынужденная тонкостенность ствола. Из-за нее приходилось снаряжать патроны уменьшенным зарядом, хотя при малых дальностях применения это было терпимо.

Шпаги, вложенные в пустотелую трость, известны уже несколько веков. Они позволяли, не шокируя окружающих, всегда быть "при оружии". Трости-шпаги любили и завзятые дуэлянты, и просто законопослушные граждане: при нежелательной встрече ночью в темном переулке такая трость позволяла человеку неожиданно для грабителя, ожидавшего легкую добычу, оказаться неплохо вооруженным.

Более мощным оружием являлась трубчатая трость, внутри которой свободно катался массивный металлический шарик. Таким оружием можно было пробить череп даже слону.

В Центральном музее МВД в Москве хранится солидно выглядящая стреляющая трость германского производства под русский 7,62-мм винтовочный патрон. Ствол укрыт внутри деревянной палки, с дульной части закрыт извлекаемым стальным наконечником. В съемной рукоятке имеются рычаг-взводитель и складной спусковой крючок. Рычаг укладывается заподлицо с внутренней стороны рукоятки. Утверждают, что эта трость была изъята у германского агента в годы Первой мировой войны.

Еще один широко распространенный вариант маскировки оружия — под дождевой зонт. Подобные системы появились несколько позже комбинированных тростей, с введением моды на зонты.

Естественно, сначала появились зонты-шпаги — аналоги тростей-шпаг. Позже появились и стреляющие варианты зонта. Например, в 1982 году во Франции Шарль Армимрекс запатентовал огнестрельное оружие, замаскированное под все тот же зонтик.

Стрельба из рукава — тоже не фантастика. В 1929 г. Э. Юхаш вполне официально запатентовал в США однозарядный "пистолет", крепящийся манжетой и ремнями на предплечье и скрываемый рукавом пиджака или пальто. Ствол заряжался одним 7,62-мм патроном и ввинчивался в ствольную коробку, в которой монтировался и ударный механизм ударникового типа. Ударник взводился второй рукой за выступающее позади коробки подобие курка, а спуск соединяла нитью с кольцом на пальце, для выстрела надо было поднять руку и вскинуть вверх ладонь, натянув таким образом нить и открыв ствол. Как уберечь запястье от ожога пороховыми газами, в данном проекте не сообщалось.