"Поезд дьявола", или инцидент с поездом № 1908

14 лет назад едва не случилась железнодорожная катастрофа, которая могла бы оказаться одной из крупнейших в отечественной истории. Почти час поездом управлял безумец, справиться с которым пытался его напарник…

В локомотивном депо станции Волховстрой в ночь на 11 января 2004 года к началу смены не появился машинист Эдуард Горчаков. Подождав 15 минут, его 24-летний помощник Александр Абдурахманов решил сообщить о неявке коллеги на место. Машинисту дозвонилисью Оказалось, что он проспал, хотя на отдых у него было 36 часов. За машинистом срочно отправили дежурную машину. В депо он был к 00.15 — опоздание составило 1 час 15 минут.

В спешке медосмотр провели формально - замерили пульс, проверили Горчакова на трезвость. Казалось, что все было в норме. Не посмотрели только артериальное давление. Ответственному дежурному по депо об опоздании сообщать не стали и допустили машиниста в ту ночь до управления локомотивом.

Ответственных лиц не смутило, что вместо железнодорожной формы Горчаков надел праздничный костюм и галстук-бабочку. Он оделся так, будто эта смена могла стать для него последней.

Горчаков был известен, как вполне добросовестный сотрудник, душой компании он не был, но увлекался футболом и хоккеем. Психофизиологическое обследование он прошел осенью 2002 года, а медкомиссию — в мае 2003 года. Никаких психических отклонений на тот момент у него не выявили.

Неудивительно, что фельдшера, торопившегося допустить машиниста на линию, ничего не насторожило. Зато о странностях машиниста многое бы могли рассказать его женщины. Возможно, что именно из-за любовных переживаний в его голове и произошли серьезные изменения.

Горчаков женился сразу после армии — растил приемную дочь и сына. За несколько лет до происшествия на железной дороге он познакомился с девушкой-парикмахером, с которой завел новую семью. Новоиспеченная супруга родила ему двойняшек.

Горчаков все чаще стал посещать богослужения в церкви Иоанна Предтечи в Старой Ладоге. Однако сразу после рождения детей-двойняшек пара рассталась. Молодая жена не могла ужиться с машинистом, который на любую просьбу о помощи начали говорить: "Бог поможет". Тогда Горчаков вернулся к первой супруге, но и о детях от второго брака не забывал.



Отец Варфоломей из церкви Иоанна Предтечи впоследствии вспомнил, что накануне страшного рейса машинист привез к нему на своей машине старинную икону, обнаруженную у тещи. Когда Горчаков отдал святыню, он уехал в подавленном состоянии готовиться к работе. "В нем играли бесы", — так говорил отец Варфоломей в СМИ спустя месяц после произошедшего.

Локомотивом, на котором бригада должна была начать смену, был электровоз ВЛ15-018. При приёмке Горчаков не стал заправлять в скоростемер ленту, о чём его тут же предупредил Абдурахманов. Однако машинист ответил, что всё в порядке.



Бригада электровоза начала смену, и в 0.42 электровоз ВЛ15-018 выехал из депо и резервом проследовал к станции Мурманские ворота. Там его прицепили к грузовому составу — локомотив вез 58 вагонов весом 5070 тонн. Сформированному поезду был присвоен номер № 1908.



Поезд ехал к перегону Волховстрой II — Куколь, когда дежурная по станции доложила, что светофор закрыт. К станции Куколь ехал грузовой поезд, который нужно было пропустить раньше того, которым управляли Горчаков и Абдурахманов. Помощник машиниста принял эту информацию. Поезд начал спокойно сбавлять скорость. Однако через несколько секунд Абдурахманов пришел в ужас: Горчаков увеличил тягу электровоза — состав начал разгоняться. Напарник тщетно пытался вразумить коллегу. Мощно сложенный Горчаков пригрозил просто убить щуплого Абдурахманова.

Помощник понял, что спорить бессмысленно, а как минимум им двоим теперь грозит неминуемая смерть. К тому же машинист просто отключил локомотивную сигнализацию. В 02.58 поезд 1908 проехал под красный сигнал входного светофора станции Куколь, въехал на станцию на неподготовленный маршрут и своей массой врезал стрелочный перевод. Теперь многотонный поезд был уже на главном пути.



Никто не мог связаться с бригадой локомотива — радиостанция была выключена. Поезд продолжал наращивать скорость и разогнался до 95 км/ч. Помощник машиниста Абдурахманов был в ужасе от происходящего. Он понимал, что ничего не может сделать с обезумевшим напарником, который пролетал красные светофоры, всерьез говоря: "Это глаза дьявола!".



Ситуацию исправили лишь на станции Валя. Диспетчер дала указание ДСП Мыслино перекрыть входной светофор, но в 3:02 вышедший из-под контроля поезд пролетел эту станцию без остановки. Следующей на линии находилась станция Валя, после неё Цвылёво, а за ней уже Тихвин. Было предложено этот переговон обесточить. В 3:13 на станции Валя были перекрыты входной и выходной светофоры, одновременно с этим был обесточен 2-й главный путь на перегоне Валя-Цвылёво, а также на самой станции Валя.



Через минуту на станцию и обесточенный путь на большой скорости влетел поезд № 1908. Однако, несмотря на отключение питания, скорость поезда поначалу продолжала расти, так как он выехал на затяжной спуск. Но вскоре профиль пути сменился и скорость поезда стала снижаться. Наконец в 3:45 поезд на 173 км у пикета 5 (172,4 км от Санкт-Петербурга). От станции Валя по обесточенному перегону поезд № 1908 проехал около 8 километров.



Помощник машиниста Абдурахманов не замедлил воспользоваться такой остановкой и, выскочив из локомотива, побежал на станцию Цвылёво (до неё поезд не доехал около 10 км), чтобы доложить о произошедшем. Между тем незаторможенный грузовой поезд на крутом уклоне начал скатываться назад к станции Валя. Такой спуск растянулся на 1,5 километра, после чего поезд № 1908 наконец окончательно остановился. Считая от момента проезда станции Куколь, поезд проехал около 40 километров за 47 минут, то есть со средней скоростью 51 км/ч, максимальная скорость поезда достигала 95 км/ч.



Вскоре со встречным поездом № 687 "Вологда — Санкт-Петербург" к остановившемуся грузовому поезду прибыл отряд милиции. Помимо этого с помощью тормозных башмаков поезд № 1908 закрепили от скатывания. После этого в 4:14 милиционеры наконец проникли в кабину электровоза, где обнаружили машиниста Горчакова в невменяемом состоянии на полу локомотива. Машиниста доставили в Волховскую железнодорожную больницу, где ему был поставлен диагноз — острый бредовый психоз с агрессивными тенденциями.