Натрон - "кровавое" озеро Африки

На севере Танзании, близ границы с Кенией и на север-восток от кратера Нгоронгоро спряталось в самой низкой точке африканской Великой рифтовой долине озеро Натрон — пожалуй, самый щелочной водоем в мире. Можно ли купаться в таком озере и есть ли там жизнь?

Особый цвет озера, который ему придают микроорганизмы, дало ему название — Натрон, что в переводе означает "красное". Основным таким организмом является cyanobacteria, крошечная бактерия, которая, как и растения, поглощает свет с помощью фотосинтеза. В итоге от накопившихся фотонов происходит измененение пигментации этой удивительной бактерии в сторону красного цвета и миллионы образовавшихся в щелочи озера Натрон бактерий вида cyano, придают глубокий красный цвет все поверхности воды. Только на мелководье, где этих бактерий немного меньше вода имеет уже не ярко красный, а оранжевый цвет.

Купаться в озере Натрон не стоит. Любое соприкосновение с щелочной водой грозит ожогами и вздутиями кожи — лучше не рисковать. Впрочем, от одного взгляда на разбросанные вокруг озера скелеты животных и птиц и их известковые мумии станет понятно, что близко к Натрону лучше не приближаться.

Подобный дискомфорт чаще всего оправдывается увиденным. Именно здесь, недалеко от этого "мертвого моря" Танзании находится одно из священных мест Древней Африки — вулкан Ол Дойньо Ленгай, что в переводе с языка племени масаи означает "Гора Богов" или "Гора Духов". Этот вулкан сегодня является одним из "ЖИВЫХ ЧУДЕС ТАНЗАНИИ".

По некоторым данным, Ол Дойньо Ленгай в последний раз проснулся в октябре 2008 года, да так и не уснул. Согласно самым свежим данным, извержение вулкана наблюдалось еще и в 2010 году, что видимо, вызвано ростом недовольства "богов, живущих в жерле вулкана".

Одной из главных причин для их "недовольства" могло стать активное обсуждение строительства завода по переработке соды на берегу озера Натрон — прямо у подножия Ол Дойньо Ленгай. Второй причиной — могли стать планы по строительству гидроэлектростанции на северной оконечности озера, что спровоцировало бы изменение щелочного баланса в озере.

Как бы то ни было, заповедник озера Натрон, включающий в себя священную гору все чаще подвергается внешнему воздействию крупных компаний, что нарушает зону покоя и может спровоцировать, по словам шаманов из племени масаи, "гнев богов" Ол Доньо Ленгай.







Озеро Натрон в Танзании питает река Ивасо Ньиро ("Река коричневой воды" в переводе с языка племени самбуру) и богатые минералами горячие источники.



При сильном испарении на поверхности озера образуется корка из щелочной соли, которая также часто окрашивается в красный или розовый цвета в результате жизнедеятельности обитающих в озере микроорганизмов.



По мере испарения воды во время сухого сезона, соленость озера увеличивается до того уровня, когда обитающие в нем микроорганизмы — любители соли — начинают буйно размножаться.



Эти организмы, обитающие в условиях высокой солёности — галофильные цианобактерии — обладают способностью к фотосинтезу, также как растения. В процессе фотосинтеза выделяется красный пигмент, который и придает ярко красный цвет глубокой воде и оранжевый более мелкой.

И озеро является единственной областью размножения для 2.5 миллионов подвергаемых опасности Малых фламинго, которые живут в долине.

Эти фламинго скапливаются вдоль соленых озер в области, где они питаются Spirulina (сине — зеленые водоросли с красными пигментами). Озеро Натрон — единственное место размножения для Малого фламинго, потому что его едкая окружающая среда является своеобразным барьером против хищников, пытающихся добраться до гнезд этих птиц.



Температуры в заболоченных местах могут достигать 50 градусов по Цельсию (120 градусов по Фаренгейту), и в зависимости от дождей, щелочность может достигнуть pH фактора от 9 до 10.5 (почти столь же щелочной как аммиак).

В 1962 году, из-за сильных дождей, произошло наводнение. По подсчетам специалистов было уничтожено более миллиона яиц.

Угрозы балансу солености от увеличенных притоков пресной воды идут от спроектированных загружающихся водоразделов озера Натрон и запланированной работы гидроэлектростанции. Хотя планы развития включают строительство плотины на северном конце озера, чтобы содержать пресную воду, угроза растворения все еще быть серьезной.

Новая угроза Озеру Натрон — это развитие завода по обработке соды на берегах озера. Завод выкачивает воду из озера, а затем путем химических процессов извлекает карбонат натрия, чтобы преобразовать его в стиральный порошок для экспорта. Также около завода было сооружено жилье для более, чем 1000 рабочих, и привезен уголь для электростанции, чтобы обеспечить энергию для всего комплекса завода.

Из-за своей уникальной биологической вариативности Танзания назвала Бассейн Озера Натрон к Списку Заболоченных мест Международного значения — Рамсар, 4 июля 2001 года.