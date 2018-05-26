Как Россия перешла на европейский календарь

Сто лет назад в Советской России отменили юлианский календарь и страна стала жить по календарю григорианскому, как во всей Европе. Хотя считается, что смена летоисчисления — это была инициатива молодой власти, на самом деле предложение о переходе на западноевропейский календарь вносили в царское правительство еще с середины XIX века.

С конца Х века на Руси употреблялся юлианский календарь, основанный на наблюдениях за видимым движением Солнца по небосводу. Его ввел в Древнем Риме Гай Юлий Цезарь в 46 году до н. э. Календарь разработал александрийский астроном Созиген на основе календаря Древнего Египта. Когда Русь в Х веке приняла христианство, вместе с ним пришел и юлианский календарь.

Однако средняя продолжительность года в юлианском календаре составляет 365 суток и 6 часов (т.е. в году 365 дней, и в каждый четвертый год добавляется дополнительный день). В то время как продолжительность астрономического солнечного года равна 365 суткам 5 часам 48 минутам и 46 секундам. То есть юлианский год был длиннее астрономического на 11 минут 14 секунд и, следовательно, отставал от реальной смены лет.

К 1582 году разница между юлианским календарем и реальной сменой лет составила уже 10 суток, поэтому реформа календаря стала только вопросом времени. И в 1582 году римский папа Григорий XIII создал специальную комиссию, которая и разработала новый календарь. После 4 октября 1582 было предписано считать сразу 15 октября. Григорианским новый календарь назвали в честь папы-реформатора.

В отличие от юлианского, в новом календаре завершающий год века, если он не делится на 400, не является високосным. Таким образом, григорианский календарь имеет в каждое четырехсотлетие на 3 високосных года меньше, чем юлианский. Григорианский календарь сохранил название месяцев юлианского календаря, дополнительный день в високосном году — 29 февраля и начало года — 1 января.

Переходили на новый календарь долго. Сначала реформа прошла в католических странах (Испании, итальянских государствах, Речи Посполитой, чуть позже во Франции и др.), затем в протестантских (в Пруссии в 1610 году, во всех германских государствах к 1700 году, в Дании в 1700 году, в Великобритании в 1752 году, в Швеции в 1753 году). И лишь в ХIХ-ХХ веках григорианский календарь был принят в некоторых азиатских (в Японии в 1873 году, Китае в 1911 году, Турции в 1925 году) и православных (в Болгарии в 1916 году, в Сербии в 1919 году, в Греции в 1924 году) государствах.

В 1830 г. Петербургская академия наук выступила с предложением о введении в России нового стиля, Бывший в то время министром народного просвещения князь К. А. Ливен отрицательно отнесся к этому и в своем докладе царю Николаю I представил реформу календаря как дело "несвоевременное, недолжное, могущее произвести нежелательные волнения и смущения умов".

По его мнению, "выгоды от перемены календаря весьма маловажны, почти ничтожны, а неудобства и затруднения неизбежны и велики". После получения такого "доклада" царь написал на нем: "Замечания князя Ливена совершенно справедливы".

В 1899 г. при Русском астрономическом обществе была создана комиссия из представителей многих научных учреждений, ведомств и министерств. Она предложила ввести в России не григорианский календарь, а более точный, основанный на проекте И. Г. Медлера.

Несмотря на исключительно активную роль в этой комиссии великого русского ученого Д. И. Менделеева, реформа вновь не состоялась из-за противодействия царского правительства и церкви.

Стремясь парализовать активность комиссии, "императорская" Академия наук срочно создала свою календарную комиссию на основе высочайшего разрешения, в котором было сказано, чтобы новая комиссия при Академии наукв своей деятельности "приняла во внимание соображения бывшего министра народного просвещения князя Ливена по вопросу о введении в России григорианского стиля".

Эти "соображения" нам уже известны и сводились к явному запрету проведения календарной реформы. В "академическую" комиссию поступило и мнение святейшего синода, обер-прокурор которого Победоносцев сообщил, что считает введение нового календаря несвоевременным.

Столь длительное использование в России юлианского календаря было обусловлено позицией православной церкви, которая относилась к григорианскому календарю отрицательно.

После Великой Октябрьской революции новое правительство снова вернулось к этому вопросу и уже 16 ноября 1917 г. он был поставлен на обсуждение, а 24 января 1918 года Совет Народных Комиссаров принял "Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря", подписанный Владимиром Лениным. Опубликовали документ 25 января 1918 года.

Начинался он словами "В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени, Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь".

Так как к этому времени разница между старым и новым стилями составляла 13 дней, то декрет предписывал после 31 января 1918 г. считать не 1 февраля, а 14 февраля. Этим же декретом предписывалось до 1 июля 1918 г. после числа каждого дня по новому стилю в скобках писать число по старому стилю: 14 (1) февраля, 15 (2) февраля и т. д.

Правда, и тут не обошлось без путаницы. До перехода на григорианский календарь в России Рождество отмечалось 25 декабря, теперь же оно переместилось на 7 января. В результате этих изменений, в 1918 году Рождества в России не было вовсе. В 1917 году встречали последнее Рождество, которое пришлось на 25 декабря. А в следующий раз православный праздник отмечался уже 7 января 1919 года.