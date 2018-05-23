Воздушный терроризм в СССР

Как и во всем мире, попытки террористами захватить самолет, чтобы заставить экипаж выполнить свои требования, происходили и в Советском Союзе. Мотивы у захватчиков были разные — кто-то пытался скрыться от правосудия, кто-то таким образом котел сбежать из страны. Воздушное пиратство стало главным способом совершить "трансфер" за границу.

За советский период с 1954 по 1989 год на территории СССР было совершено 57 попыток угона самолетов. По крайней мере в четырех случаях угона воздушных судов принимали участие школьники и студенты. Самый страшный по количеству жертв был угон самолета Ту-104 в мае 1973 года (рейс Москва-Чита), когда в результате погиб 81 человек.

Когда-то сделать это было не слишком сложно: политика безопасности на авиалиниях почти всех стран мира еще находилась в зачаточном состоянии. В то время пассажиры даже не проходили предполетный досмотр, так что протащить в багаже можно было что угодно, влоть до тротила, а уж угроза взрыва могла заставить пилотов изменить курс.

В СССР первая такая попытка была предпринята ещё в 1954 году, когда мужчина и женщина с пистолетами попытались захватить старенький Ли-2, летевший из Таллина в Ленинград, но это им не удалось, поскольку экипаж самолёта оказал им сопротивление и обезвредил. При этом погиб бортмеханик судна.

Следующая попытка была предпринята в 1958 году, когда пассажир по фамилии Чечет попытался захватить самолёт Ил-14, летевший по маршруту Москва — Ленинград — Таллин. Но и в этот раз воздушный пират оказался не лучшим образом подготовлен и так и не смог попасть в кабину пилотов.

Буквально через месяц двое мужчин пытались захватить в якутском аэропорту Ан-2, чтобы улететь в США, но также не преуспели. В 60-е годы захваты пошли на спад, но время от времени происходили, хотя и неудачно для пиратов. Всё изменилось в 1970 году, когда двое литовцев — отец и сын Бразинскасы — захватили Ан-24, летевший по маршруту Батуми — Сухуми.

Они застрелили стюардессу, ранили несколько членов экипажа, но всё же добились своего. Самолёт приземлился в Турции, которая отказалась выдавать преступников в СССР, осудив их по своим законам и через несколько лет амнистировав.

Это был первый удачный случай захвата советского самолёта, и он вновь вызвал настоящий вал воздушного терроризма. Только за 70-е годы в СССР было совершено около 30 попыток захвата воздушных судов.

Удивительно, но в СССР никому и не пришло в голову ужесточить правила безопасности и начать проводить предполётный досмотр. Вместо этого каждый рейс, проходивший неподалёку от границы, сопровождал вооружённый сотрудник милиции в штатском. До этого вся безопасность сводилась к тому, что командиру воздушного судна выдавался табельный пистолет, хранившийся в кабине.

23 апреля 1973 года попытка угона произошла в Ленинграде, и лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось обойтись без значительных жертв. 23 апреля 1973 года некий Иван Бидюк, 47 лет, пронёс на борт самолёта Ту-104 бомбу.

Самолёт должен был лететь из Ленинграда в Москву, но через несколько минут после взлёта Бидюк через стюардессу передал командиру воздушного судна записку с настоятельным требованием изменить маршрут и лететь в Стокгольм.

Кроме того, он сообщил, что у него при себе имеется взрывное устройство мощностью более двух килограммов в тротиловом эквиваленте и оно оснащено взрывателем обратного действия. То есть стоит только ему убрать палец с кнопки, как взрывное устройство сработает. Поэтому стрелять в него бессмысленно.

Разобраться с Бидюком вышел бортпроводник Грязнов, вооружившийся пистолетом. Но он убедился, что Бидюк говорит правду и стрелять в него бессмысленно. Бидюк с бомбой в руках явно нервничал и пытался прорваться в кабину. Бортмеханик в это время пытался отвлечь его, а лётчики действительно развернули самолёт и пошли на посадку в Ленинграде.

Чтобы Бидюк не заподозрил неладное, они до последнего момента не выпускали шасси, и он понял, что самолёт вернулся в Ленинград и на земле его уже ждут, только когда самолёт был всего в нескольких метрах над землёй.

Он сразу же привёл в действие взрывное устройство, но, к счастью, лётчикам удалось удержать управление самолётом, который через несколько секунд приземлился.

Посадка была относительно мягкой, учитывая взрыв и подломившуюся переднюю стойку шасси. Никто из пассажиров не пострадал, в результате взрыва погибли сам террорист, державший бомбу в руках, и бортмеханик.

В этом же году, в ноябре, четверо московских студентов автомобильного техникума при заводе ЗИЛ поднялись попытались захватить с целью выкупа самолет Як-40 авиакомпании Аэрофлот, который выполнял рейс из Москвы в Брянск. Всего на борту находились 28 пассажиров и трое членов экипажа, рейс вылетел из аэропорта Быково.



Полет длился 50 минут. Но примерно за 10 минут до посадки в Брянске, когда Як-40 уже начал снижаться, четверо парней, старшему из которых было 20 лет, а младшему — 16, достали из багажа два охотничьих ружья, обрез и ножи, и попытались проникнуть в кабину пилотов.

В результате был получил огнестрельное ранение бортинженер, а один из пассажиров, попытавшийся обезвредить преступников, был ранен ножом.

Командир передал на землю сигнал бедствия. Тем временем на борту угонщики сумели сломать замок и проникнуть в кабину, после чего приказали экипажу возвращаться в Москву. На подходе к Москве по требованию захватчиков экипаж передал, что главарь захватчиков требует выкуп в $1,5 млн (затем $5 млн) за освобождение самолета.

Посадку пришлось совершать во Внуково в метеусловиях "туман-200"нельзя ни взлетать, ни садиться. Перед стеклом кабины было сплошное молоко. Но керосин заканчивался, экипаж садился по командам диспетчера аэропорта.

Во Внуково прибыли Юрий Андропов (председатель КГБ) и Николай Щелоков (министр внутренних дел), которые на месте стали руководить операцией по освобождению заложников.

С самолета отпустили двух раненых. Далее террористы выдвинули условия: в обмен на дозаправку и половину выкупа они отпускают половину пассажиров. Далее самолет должен был вылететь в Ленинград, где после получения второй суммы выкупа и очередной дозаправки угонщики планировали отпустить оставшихся пассажиров, а сами направились бы в Швецию.



Однако было решено захваченный самолет из аэропорта не выпускать, а вместо этого предпринять штурм — впервые в российской истории. Под предлогом дозаправки самолета топливом бензозаправщик блокировал взлетную полосу.

Группа захвата тайно (совершив полуторакилометровый маневр) прокралась к самолету и затаилась под ним у передней стойки шасси. Через несколько часов ожидания террористам сообщили о готовности к передаче денег.

Поначалу чемодан с деньгами (вместо денег использовали муляж) должен был нести сотрудник КГБ, но в последний момент тот отказался, поэтому чемодан понес сотрудник транспортной милиции, переодетый в форму сотрудника аэропорта (всем присутствующим было ясно, что тот, кто понесет чемодан, неминуемо окажется на линии огня и вероятнее всего погибнет).



Но услышав движение под самолетом, бандиты решили, что выкуп уже доставлен. Тогда один из преступников открыл переднюю дверь. В это время милиционер Александр Попрядухин выскочил из-под самолета и вызвал огонь на себя. Стрелял Владимир Жалнин. Несколько пуль попали милиционеру Попрядухину точно в грудь, но бронежилет БЖ-72 спас ему жизнь. Сержант Раков тут же прижал дверь багром в открытом положении.



Милиционеры смертельно ранили одного из угонщиков — Никифорова, он выпал на летное поле, а позже умер в больнице. В разгар штурма к самолету подъехал БТР, который выпустил по лайнеру очередь из пулемета. В корпусе ЯК-40 было 90 пробоин, по счастливой случайности никто из пассажиров не погиб. Далее группа захвата применила слезоточивый газ, но дымовая шашка застряла между сидений, вызвав возгорание обивки. Из-за задымления пассажиров охватила паника, и они стали выбираться из самолета.

Главарь банды Виктор Романов, увидев, что план по захвату самолета провалился, застрелился. В результате штурма были ранены два пассажира, но никто из заложников не погиб.

18 ноября 1983 года — трагически закончилась история захвата самолета Ту-134 группой грузинской "золотой молодежи". Студентам-художникам и актерам было по 20-25 лет.

Самолет Ту-134 (семь членов экипажа) выполнял рейс по маршруту Батуми-Киев-Ленинград. На борту были 57 пассажиров, в том числе семеро террористов — дети высокопоставленных родителей из Грузии пронесли оружие через "депутатский зал". Возглавлял группу художник киостуии "Грузия-фильм", сын профессора Иосиф Церетели.



Захватив в заложники стюардессу Валентину Крутикову, террористы ворвались в кабину экипажа и потребовали лететь в Турцию, а при попытке обезоружить их — убили двух летчиков. Еще один пилот получил ранение, но смог ранить двух налетчиков. Впоследствии пилоты заперлись в кабине и совершали резкие маневры, чтобы сбить захватчиков с ног. Те в свою очередь, открыли огонь по пассажирам, убили стюардессу Валентину Крутикову и одного пассажира, а также тяжело ранили еще 10 пассажиров самолета (один из пассажиров был убит по ошибке группой спецназа уже после посадки, когда выбегал из самолета и был принят за террориста).



В аэропорту Тбилиси, куда уже прибыл Эдуард Шеварднадзе и группа "А" КГБ СССР, 19 ноября в результате проведенной спецоперации "Набат" преступники были схвачены, пассажиры освобождены.