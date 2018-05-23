История создания Российских железных дорог: Строительство дороги Петербург – Москва. Павел Мельников

Рядом с Герстнером на памятнике отцам-основателями РЖД у Казанского вокзала стоит фигура выдающегося русского инженера Павла Петровича Мельникова.

Сын небогатого коллежского асессора, Павел Мельников обладал острым умом и огромным стремлением к знаниям. При необычайной работоспособности, Мельников очень быстро получил признание в научных кругах и уже в 29 лет получил звание профессора. Начало профессиональной деятельности Мельникова совпало с постройкой первых железных дорог с паровой тягой.

Мельников понимает все перспективы этого вида транспорта и за семь лет до начала строительства Петербургско-Московской железной дороги организовывает обучение и подготовку группы инженеров, которые могли хорошо разбираться в тонкостях железнодорожного дела.

Постоянно совершенствуя курс прикладной механики, Мельников превратил его в курс механики железнодорожного транспорта. В 1835 году выходит книга Мельникова "О железных дорогах", за которую он получает награду от главного управления путей сообщения — бриллиантовый перстень. Не прошла эта книга и мимо внимания императора Николая I.

В 1835 году академик М. В. Остоградский знакомит Павла Мельникова с чешским инженером фон Герстнером, приехавшим в Россию. Мельников был членом комиссии, поддерживающей проекты фон Герстнера по строительству железных дорог в России. В 1837 году дорога Петербург-Царское село-Павловск была сдана в эксплуатацию.

Запуск железной дороги произвел такое впечатление, что поэт Кукольник написал знаменитое стихотворение "Веселится и ликует весь народ", а композитор Глинка положил его на музыку. Так родилась "Попутная песня".

Назревало строительство железной дороги Петербург-Москва. П. Мельниковакомандируют изучать железнодорожное дело в Западную Европу. Летом 1837 года П. Мельников и его ученик С. Кербедз выехали в Европу на 15 месяцев.

В 1839 году инженеры П. Мельников и Н. Крафт командируются на 15 месяцев уже в США. В начале 1841 года, после возвращения инженеров в Россию, была организована межведомственная комиссия по составлению проекта магистрали.

1 февраля 1842 года был объявлен указ Николая I о строительстве железной дороги. Павел Мельников назначался начальником Северной дирекции Петербург — Бологое, Н. Крафт — начальником Южной дирекции Бологое — Москва.

Павел Мельников активно разрабатывает способы сооружения земляного полотна в неблагоприятных гидрологических условиях. Их 325 километров строительства северного участка, около 20 километров проходили через болота.

Важнейшим сооружением дороги стало земляное полотно, которое отсыпали сразу на два пути. Общий объем переработанного груза составил 46 миллионов кубометров. На дороге возвели 184 моста, из них несколько совершенно уникальных, соорудили 34 станции. Пассажирские здания стали называть вокзалами.

Николаевский (Московский) вокзал в Петербурге стал первым сооружением в стане, где было построено металлическое покрытие над пассажирскими платформами.

Изыскание, проектирование, строительство, опытная эксплуатация, ввод в строй для постоянного пользования железной дороги Петербург — Москва заняли немногим более восьми лет.

Основную работу по вопросам эксплуатации новой дороги опять пришлось решать Павлу Петровичу Мельникову со вчерашними учениками.

В 1862 году Павел Мельников был назначен Главным управляющим путей сообщения. Его разработки легли в основу железнодорожного строительства на десятилетия, в том числе план соединения центральных губерний с Дальним Востоком. Мельников представляет правительству уточненный план, по которому намечалось строительство железнодорожных линий протяженностью 7117 км. За этот труд Павел Мельников был награжден Орденом Святого Владимира 2-ой степени.

В 1865 году Ведомство путей сообщения было преобразовано в министерство. Павел Мельников заслуженно стал Первым министром путей сообщения.

При Мельникове строительство железнодорожных путей превратилось из диковинных забав в планомерное расширение сети железных дорог в России.

За время пребывания Павла Мельникова в министерском кресле (1862-1869) в России было построено около 470 километров железных дорог. По его инициативе организовано отечественное производство паровозов, вагонов, рельс и возможного оборудования для транспорта.

В 1868 году Павел Мельников учредил первое в России железнодорожное училище в городе Елец для подготовки машинистов, дорожных мастеров и телеграфистов.