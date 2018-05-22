Почему началась Тридцатилетняя война

Последняя крупная война на религиозной почве вспыхнула в Европе 400 лет назад, в 1618 году. При этом она стала первой всеевропейской войной — одной из самых жестоких, упорных, кровопролитных и продолжительных в истории Старого Света.

Начавшись как религиозная, она постепенно превратилась в спор за гегемонию в Европе, территории и торговые пути. Зачинщиком стал дом Габсбургов, католические княжествае Германии. Противниками оказались Швеция, Дания, Франция и немецкие протестанты.

Рубеж XVI-XVII для Европа связан с трудным периодом перехода от Средневековья к Новому времени. Одновременно с усилениями позиций католической церкви пришла и мода на астрологию и оккультизм, обострились конфликты между церковью и представителями научного мира.

В это время уже не одно десятилети ведущая роль в политической жизни принадлежала династии Габсбургов, разделившейся на испанскую и австрийскую ветви. В начале XVII века испанская ветвь дома владела, кроме Испанского королевства, также Португалией, Южными Нидерландамии многими другими землями.

Во владении австрийских Габсбургов находились Священная Римская империя, Богемия, Венгрия, Хорватия.

В то же время остальным крупным европейским государством приходилось сдерживать завоевательские аппетиты Габсбургов, чтобы не дать им увеличить владения за свой счет.

Таким образом, можно обозначить и основные причины Тридцателетней войны:

— Контрреформация: попытка католической церкви отвоевать у протестантизма утерянные в ходе Реформации позиции.

— Стремление Габсбургов, правивших Священной Римской империей германской нации и Испанией, к гегемонии в Европе

— Опасения Франции, видевшей в политике Габсбургов ущемление своих национальных интересов

— Желание Дании и Швеции монопольно контролировать морские торговые пути Балтики

— Эгоистические устремления многочисленных мелких европейских монархов, надеявшихся во всеобщей свалке урвать что-то для себя.

Возглавляла противостояние Франция, крупнейшее европейское государство того времени, окруженное на севере владениями Габсбургов. Также династии противились Республика Соединенных провинций (Нидерланды) и Англия.

Наиболее напряженной оказалась обстановка в Священной Римской империи и Италии, где назревающий политический конфликт осложнялся религиозным противостоянием католиков и протестантов. Тем временем протестантские Дания и Швеция интенсивно развивались и жаждали монополизировать Балтику, чему активно сопротивлялась католическая Речь Посполитая.

На почве религиозных конфликтов вспыхивали восстания и бунты. Протестантские княжества на юге и западе Германии в 1608 году объединились в Евангелическую унию, чтобы противостоять натиску католиков.

В 1617 император Священной Римской империи Матвей, не имевший своих детей, объявил наследником престола Чехии своего племянника эрцгерцога Фердинанда Штирийского. Основная часть населения Чехии была протестантами, Фердинанд же был фанатичным католиком, заявлявшим, что "лучше править пустыней, чем страной, полной еретиков". Это вызвало сильное недовольство со стороны чехов.

Сам Матвей тем временем все меньше уступал протестантам. Так, он подарил деревню, за которой была закреплена свобода вероисповедания, пражскому архиепископству, которое заставило население перейти в католичество и приказало разрушить недавно построенную протестантскую церковь.

Аналогичной оказалась ситуация и в городе Браунау (ныне Броумов), где местный католический аббат запретил использование протестантского храма, а воспротивившиеся жители были арестованы.

В марте 1618 года жители Чехии вместе с оппозиционными протестантскими дворянами собрались в Праге и обратились к уехавшему в Вену Матвею с требованием освободить заключенных и перестать нарушать религиозные права протестантов, а также запланировали на май еще один, более серьезный съезд.

Матвей же запретил проведение нового съезда и заявил, что покарает его зачинщиков. 23 мая 1618 года съезд все же состоялся. Его участники выбросили из окон Чешской канцелярии двух королевских наместников и их писца.

Последний пострадал меньше всех. Вскочив на ноги, он помог подняться наместникам короля, а затем пробрался домой и поспешил с докладом к Матвею в Вену.

Хотя все трое остались живы, нападение на представителей императора расценивалось как символическое нападение на самого императора. Этот день стал началом Тридцатилетней войны — последней крупной религиозной войны в Европе.

28 июля 1618 года в Чехии произошел государственный переворот, к власти пришел Фердинанд. Чехию заняла 15-тысячная католическая армия, для противостояния которой лидеры Евангелической унии собрали 20-тысячную армию. Католические войска были вынуждены отступить.

Однако лидерам унии, курфюрсту (князю) Фридриху V и герцогу Карлу Эммануилу I, не удалось добиться от остальных ее членов поддержки в создании мощной протестантской армии и выражении протеста Фердинанду. Те посчитали, что Фридрих таким образом планирует встать во главе Богемии. Фердинанд же тем временем добивался финансовой поддержки от испанской ветви Габсбургов.

В 1619 году скончался Матвей. Богемия отказалась признать Фердинанда своим правителем и избрала на его место Фридриха. Тот оказался в сложном положении — и в Унии, и в его семье практически все были против такого поворота событий. Жена Фридриха, впрочем, хотела, чтобы тот занял престол.

"Я бы охотнее ела кислую капусту с королем, чем жаркое с курфюрстом", — заявляла она.

Также решение о коронации Фридриха поддерживал и канцлер Кристиан Ангальтский. Под их давлением Фридрих все же согласился взойти на трон Богемии. Фердинанд, узнав об этом, велел новоиспеченному королю покинуть Чехию в ближайшие месяцы.

К концу 1619 года Фердинанд смог добиться крупных субсидий со стороны католической церкви и военной помощи. Воспользовавшись разногласиями внутри унии, Габсбурги добились от нее обязательства не оказывать помощи чехам. В сентябре 1620 года армия Фердинанда разгромила войска Фридриха, вынудив того бежать в Голландию. Евангелическая уния распалась.

В 1623 году Фердинанд отвоевал Пфальц, территориальное образование, которым ранее правил Фридрих. Первый этап войны закончился убедительной победой Габсбургов.

Попытка Габсбургов утвердиться в Вестфалии и Нижней Саксонии и провести там католические реформы угрожала интересам протестантских государств Северной Европы — Дании и Швеции. В 1625 году Дания начала военные действия против Фердинанда. Однако тот успел собрать огромную наемную армию и успешно отразил атаку, вскоре захватив многие владения Дании.

Но оккупировать островную часть Дании и напасть на Голландию он не смог из-за противодействия Ганзейского союза, в который входило более 150 городов и под влиянием которого находилось более 3000 населенных пунктов. В 1629 году Фердинанд был вынужден вернуть Дании захваченные земли в обмен на обязательство не вмешиваться в германские дела.

В том же году Фердинанд выпустил постановление, возвращающее Римской церкви все земли и имущество, которых она лишилась в протестанских княжествах после 1555 года.

Рост могущества Габсбургов в Германии вызвал серьезную тревогу у Франции и Швеции. На защиту германских протестантов стал король Швеции Густав II Адольф. В 1630 году ему удалось захватить французские земли и добиться солидных ежегодных субсидий в обмен на соблюдение прав католической церкви на занятых территориях.

К 1631 году шведы дошли до Пфальца, в марте 1632 года начали наступление в Южной Германии. Однако войскам Фердинанда снова удалось оказать достойное сопротивление.

Успехи Габсбургов вынудили Францию объявить войну императору и Испании.

Она вовлекла в конфликт своих союзников в Италии: герцогство Савойское, герцогство Мантуанское и Венецианскую республику. К 1638 году в войне наконец наметился перевес в сторону антигабсбургской коалиции.

Шведы, французы и их союзники громили одну армию Фердинанда за другой. Их успехи приостановило вступление в войну Дании, опасавшейся, что Швеция захватит Балтику. Впрочем, вскоре позиции удалось восстановить, и противники Габсбургов продолжили наступление.

Летом 1648 года шведы осадили Прагу. А 24 октября после переговоров в Мюнхене был заключен Вестфальский мир, положивший конец войне. Переговоры начались еще в 1645 году и велись в двух городах Вестфалии: Мюнстере и Оснанбрюке. В Мюнстере вели переговоры представители Священной Римской империи, Франции и других католических государств, а в Оснабрюке — представители Священной Римской империи, Швеции и протестантских немецких князей.

Каждая страна-участник конгресса преследовала свои цели: Франция — разорвать окружение испанских и австрийских Габсбургов, Швеция — добиться гегемонии на Балтике, Священная Римская империя и Испания — сделать меньше территориальных уступок. Вестфальский мир подтверждал равноправие католической и протестантской религий на всей территории Германии.

Крупнейшие протестантские государства Германии увеличили свои территории, преимущественно за счет бывших церковных владений. Некоторые церковные владения перешли под власть иностранных правителей — королей Франции и Швеции.

Позиции католической церкви в Германии были ослаблены, а протестантские князья окончательно закрепили свои права и фактическую независимость от империи. Вестфальский мир узаконил раздробленность Германии, предоставив множеству составлявших ее государств всю полноту суверенитета. Подведя черту под эпохой Реформации, Вестфальский мир открыл новую главу европейской истории.

Итоги Тридцатилетней войны- Вестфальский мир установил границы европейских государств, став исходным документом для всех договоров вплоть до конца ХVIII века

— Немецкие князья получили право вести независимую от Вены политику

— Швеция добилась преобладания на Балтике и Северном море

— Франция получила Эльзас и епископства Мец, Туль, Верден

— Голландия признана самостоятельным государством

— Швейцария получила независимость от Империи