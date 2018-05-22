История создания Российских железных дорог: Франц Антон фон Гертснер

На московском памятнике отца-основателями Российских железных дорог рядом с фигурами отца и сына Черепановых стоит Франц Антон фон Гертснер (1792-1840) — руководитель строительства Царскосельской железной дороги, первой в России железной дороги общественного пользования.

Уже будучи достаточно известным строителем железных дорог в Европе, австрийский инженер (родился в Чехии) профессор фон Герстнер по приглашению Горного ведомства прибыл в августе 1834 года в Россию для обозрения горных заводов.

Здесь он загорелся идеей создания железных дорог в России. Уделили три месяца сбору статистики: объездил губернии центра России, знакомился с укладом жизни, состоянием дорог, торговли и организации горного дела.

Вернувшись в столицу в начале 1835 года, фон Герстнер подал записку императору Николаю I со своими мыслями о перспективах строительства железной дороги в России.

Его фраза из письма стала крылатой: "нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения."

Далее он предполагал проложить железную дорогу между Санкт-Петербургом и Москвой, затем связать Москву с Казанью и Нижним Новгородом.

Император Николай I отреагировал мгновенно — а ведь в те времена железные дороги считались опасным баловством. Через несколько недель записка уже рассматривалась в особом комитете под личным председательством императора. Строительство неоспоримо признали полезным, но высказывались опасения в финансовом вопросе.

Кроме того, фон Герстнер среди прочих условий требовал, чтобы всякая железная дорога построенная в России без его ведома, обращалась на 20 лет в его собственность.

В январе 1835 года фон Герстнер был принят императором Николаем I, после чего, с одобрения авторитетной комиссии, было получено разрешение на строительство Царскосельсткой железной дороги из Санкт-Петербурга в Царское село и Павловск.

Указ был обнародован 15 апреля 1836 года.

Фон Герстнер лично произвел нивелировку местности. Спустя лишь восемь дней после получения концессии, отбыл в Англию и Бельгию, где заказал все необходимое для строительства дороги: локомотивы, вагоны, рельсы, инструменты.

В ноябре 1836 года на участке между Павловском и Царским селом был впервые в России испытан локомотив Гакворта, который вел 17-летний сын Гакворта Джон с небольшой бригадой.

Пробная поездка проходила в присутствии Николая I с семьей и огромного количества людей из всех классов общества.

Официальное открытие Царскосельской железной дороги состоялось 30 октября 1837 года. Император и цесаревич на церемонии не присутствовали, так как находились в это время в Москве. Однако во временном здании Царскосельского вокзала в Санкт-Петербурге собрались члены государственного совета, кабинета министров, высокопоставленные чиновники как гражданские, так и военные.

Здесь присутствовали представители дипломатического корпуса, ученые и промышленники, а так же огромная толпа зрителей: столица чествовала Франца Антона фон Герстнера и его блистательный успех.

В 1838 году, после поездки в Америку, фон Герстнер приступает к организации строительства Николаевской железной дороги, выполняет предварительную рекогносцировку трассы новой дороги. Возникают разногласия по привлечению иностранных специалистов, строительство дороги временно было приостановлено.

Фон Герстнер с семьей уезжает путешествовать в Америку, где неожиданно умирает, не дожив семь дней до своего 44 дня рождения.