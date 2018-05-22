Королевский стиль нарядов Елизаветы II

Британская королева - личность, эталонная во многом. В том числе и в своих нарядах. Ее самые известные платья стали уже достоянием истории. И прежде всего - свадебный наряд колодевы Елизаветы II.

Когда будущей королеве было всего 8 лет, она познакомилась с принцнм греческим и датским Филиппом, своим будущим мужем. Через пять лет она призналась, что влюбена в него, а еще через восемь Елизавета и Филипп объявили о помолвке.

Никакого состояния у будушего супруга не было, он даже британцем не был. Сестры его были замужем за представителями немецкой знати. Конечно, мать-королева выла против такого брака. Но Елизавета настояла на своем и 1947 году прошло венчание в Вестминстерском Аббатстве.

Роскошное свадебное платье Елизаветы вошло в историю моды. В послевоенные годы в Британии действовали ограничения на покупку товаров, касалось это и королевской семьи. Тогда Елизавета нашла выход: она решила купить ткань на платье на купоны. Свою принцессу народ Британии очень любил, поэтому, как рассказывают, купоны на платье ей присылала вся страна.

В 1952 году скончался отец Елизаветы, а через год состоялась коронация его 25-летней дочери, как монарха Соединенного Королевства, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза, Пакистана и Цейлона.

Платье для церемонии (как и свадебное платье, кстати) было создано модельер Норман Хартнелл. Это не просто платье, а произведение искусства, где каждая деталь превращается в символ.

Белый шелк платья был расшит цветочными мотивами, которые символизировали страны Содружества. Это английская роза Тюдоров, шотландский чертополох, валлийский лук-порей, ирландский клевер, австралийская акация, канадский кленовый лист, новозеландский папоротник, южноафриканская протея, цветки лотоса, пшеница, хлопок и джут.

Очень интересный факт: создатель платья, не сказав об этом королеве, поместил на платье маленький листочек четырехлистного клевера там, где к нему должна была прикасаться левая рука королевы. Символ удачи!